Участники экскурсии смогут на один день окунуться в атмосферу удмуртской деревни, где до сих пор живы традиции и обычаи финно-угорского народа.



Здесь их ждет обряд теплой встречи, мастер-класс по приготовлению перепечей, дегустация национальных блюд и напитков.



Участники узнают о происхождении удмуртов, их верованиях и традициях, а также создадут оберег своими руками. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и бытом удмуртского народа