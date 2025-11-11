Участники экскурсии смогут на один день окунуться в атмосферу удмуртской деревни, где до сих пор живы традиции и обычаи финно-угорского народа.
Здесь их ждет обряд теплой встречи, мастер-класс по приготовлению перепечей, дегустация национальных блюд и напитков.
Участники узнают о происхождении удмуртов, их верованиях и традициях, а также создадут оберег своими руками. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и бытом удмуртского народа
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в удмуртскую культуру
- 🍽 Дегустация национальных блюд
- 🎨 Мастер-класс по созданию оберегов
- 📸 Фотосессия в удмуртских костюмах
- 🚗 Удобное путешествие на автомобиле
Что можно увидеть
- Центр удмуртской культуры Быги
Описание экскурсии
- Вы отправитесь в центр удмуртской культуры Быги.
- Пройдёте обряд тёплой встречи гостей.
- Научитесь готовить удмуртские перепечи, а затем и попробуете их с пылу-жару.
- Продегустируете традиционные блюда — табани, шаньги, национальный суп.
- Познакомитесь с обрядом присвоения второго имени.
- Смастерите фенечку-оберег.
На экскурсии я расскажу:
- как появились удмурты и как зародились их традиции.
- каким божествам они поклонялись и во что верили.
- какое самое известное удмуртское блюдо обожают по всей России и подают к праздничному столу.
- почему борьба за кумышку была для удмуртов святым делом.
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобиле Kia Rio. Детского кресла нет.
- Дорога займёт два часа в одну сторону. Около трёх часов мы проведём в деревне.
- Дополнительных расходов нет.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Ижевске
Провёл экскурсии для 1752 туристов
Меня зовут Сергей. Я дизайнер, архитектор, путешественник, лицензированный гид. Не только люблю путешествовать по другим городам и местам, но и с удовольствием показываю свой регион!
