Мои заказы

Этнопутешествие в удмуртскую глубинку

Окунитесь в жизнь удмуртской деревни, познакомьтесь с культурой и традициями, попробуйте блюда и создайте обереги. Уникальный опыт для всех
Участники экскурсии смогут на один день окунуться в атмосферу удмуртской деревни, где до сих пор живы традиции и обычаи финно-угорского народа.

Здесь их ждет обряд теплой встречи, мастер-класс по приготовлению перепечей, дегустация национальных блюд и напитков.

Участники узнают о происхождении удмуртов, их верованиях и традициях, а также создадут оберег своими руками. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и бытом удмуртского народа

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Погружение в удмуртскую культуру
  • 🍽 Дегустация национальных блюд
  • 🎨 Мастер-класс по созданию оберегов
  • 📸 Фотосессия в удмуртских костюмах
  • 🚗 Удобное путешествие на автомобиле
Этнопутешествие в удмуртскую глубинку© Сергей
Этнопутешествие в удмуртскую глубинку© Сергей
Этнопутешествие в удмуртскую глубинку© Сергей
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя24
ноя25
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Центр удмуртской культуры Быги

Описание экскурсии

  • Вы отправитесь в центр удмуртской культуры Быги.
  • Пройдёте обряд тёплой встречи гостей.
  • Научитесь готовить удмуртские перепечи, а затем и попробуете их с пылу-жару.
  • Продегустируете традиционные блюда — табани, шаньги, национальный суп.
  • Познакомитесь с обрядом присвоения второго имени.
  • Смастерите фенечку-оберег.

На экскурсии я расскажу:

  • как появились удмурты и как зародились их традиции.
  • каким божествам они поклонялись и во что верили.
  • какое самое известное удмуртское блюдо обожают по всей России и подают к праздничному столу.
  • почему борьба за кумышку была для удмуртов святым делом.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобиле Kia Rio. Детского кресла нет.
  • Дорога займёт два часа в одну сторону. Около трёх часов мы проведём в деревне.
  • Дополнительных расходов нет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Ижевске
Провёл экскурсии для 1752 туристов
Меня зовут Сергей. Я дизайнер, архитектор, путешественник, лицензированный гид. Не только люблю путешествовать по другим городам и местам, но и с удовольствием показываю свой регион!
Задать вопрос

Входит в следующие категории Ижевска

Похожие экскурсии из Ижевска

Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
На машине
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Погрузитесь в удмуртскую культуру на индивидуальной экскурсии в Ижевске. Узнайте о мифах, традициях и кухне этого уникального народа
Начало: По вашему адресу
11 ноя в 13:30
12 ноя в 09:30
6675 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ижевске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ижевске