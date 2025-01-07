Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Ижевске, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Ижевск: легенды, мифы, быль
На машине
3 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Ижевск: легенды, мифы, быль
Узнайте загадки Ижевска, от Царь-пушки до района Сити. Истории о призраках и крокодилах ждут вас на увлекательной экскурсии по городу
Начало: В Октябрьском сквере
Завтра в 09:00
23 янв в 09:00
3600 за всё до 4 чел.
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
Путешествие по историческому пути из Ижевска в Глазов. Узнайте о визитах императоров, посетите этапную избу и прогуляйтесь по уникальным местам
Начало: По вашему адресу
23 янв в 09:30
31 янв в 09:30
13 340 за всё до 3 чел.
Этнопутешествие в удмуртскую глубинку
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Этнопутешествие в удмуртскую глубинку
Отправиться в гости к бабушке и в настоящей печи испечь перепечи
31 янв в 09:00
1 фев в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    7 января 2025
    Ижевск: легенды, мифы, быль
    Интересный взгляд на историю города, приправленный различными мифами и историями. 👍
  • Л
    Людмила
    30 декабря 2024
    Ижевск: легенды, мифы, быль
    Все очень понравилось! Сергей- просто чудо! Интересно рассказывает, много знает. Час пролетел, как один миг. Спасибо огромное!
    Все очень понравилось! Сергей- просто чудо! Интересно рассказывает, много знает. Час пролетел, как один миг. Спасибо огромное!
  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
    Вместе с Сергеем съездили в Воткинск на родину Чайковского (усадьба очень понравилась) и в Глазов. В Глазов очень хотелось добраться
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    - отдалённый старинный город Удмуртии на севере республики. Сергей приготовил потрясающий путевой рассказ о Великом кандальном пути, Сибирском тракте и императорской дороге) Заехали в чудесный деревенский музейчик, посвящённый тюрьме и пересылке каторжных в царские времена. А затем погуляли по Глазову. Сергей - профи, хороший рассказчик, организатор, маршрута и кладезь знаний! Рекомендую!

  • И
    Иван
    31 июля 2023
    Ижевск: легенды, мифы, быль
    Интересная экскурсия для знакомства с городом Было интересно и необычный формат экскурсии Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ижевске
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ижевск: легенды, мифы, быль
  2. Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
  3. Этнопутешествие в удмуртскую глубинку
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в январе 2025
Сейчас в Ижевске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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