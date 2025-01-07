1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Ижевск: легенды, мифы, быль
Узнайте загадки Ижевска, от Царь-пушки до района Сити. Истории о призраках и крокодилах ждут вас на увлекательной экскурсии по городу
Начало: В Октябрьском сквере
Завтра в 09:00
23 янв в 09:00
3600₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
Путешествие по историческому пути из Ижевска в Глазов. Узнайте о визитах императоров, посетите этапную избу и прогуляйтесь по уникальным местам
Начало: По вашему адресу
23 янв в 09:30
31 янв в 09:30
13 340₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Этнопутешествие в удмуртскую глубинку
Отправиться в гости к бабушке и в настоящей печи испечь перепечи
31 янв в 09:00
1 фев в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения7 января 2025Интересный взгляд на историю города, приправленный различными мифами и историями. 👍
- ЛЛюдмила30 декабря 2024Все очень понравилось! Сергей- просто чудо! Интересно рассказывает, много знает. Час пролетел, как один миг. Спасибо огромное!
- ССергей17 мая 2024Вместе с Сергеем съездили в Воткинск на родину Чайковского (усадьба очень понравилась) и в Глазов. В Глазов очень хотелось добраться
- ИИван31 июля 2023Интересная экскурсия для знакомства с городом Было интересно и необычный формат экскурсии Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Необычные»
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