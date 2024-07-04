1 чел.
По популярности
Индивидуальная
до 5 чел.
3 часа
Ижевск, который вас удивит: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и достопримечательности. Узнайте о знаменитых личностях и полюбуйтесь архитектурой 19 века
Начало: У памятника Ижевским оружейникам
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
3 часа
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья
Погрузитесь в атмосферу старинного Сарапула, прогуляйтесь по его купеческим улочкам и узнайте интересные истории о знаменитых жителях города
Начало: Памятник ижевским оружейникам. Самый центр города
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
3 часа
Из Ижевска в Воткинск - на родину П.И. Чайковского (на автомобиле путешественников)
Путешествие из Ижевска в Воткинск на автомобиле. Узнайте о жизни П.И. Чайковского, посетите его усадьбу и собор, где его крестили
Начало: В Ижевске, в районе собора Александра Невского
Завтра в 10:00
9 июля в 10:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББогачкина4 июля 2024Ижевск город со своей истриейи эту историю так здорово нам показал наш экскурсовод, со своей оригинальной, очень честной подачей и
- ДДарья25 июня 2024Выражаю большую благодарность Владимиру за экскурсию по Ижевску! Три часа прогулки по городу пролетели незаметно. Владимир потрясающе разбирается в истории
- ККонстантин24 июня 2024Хороший рассказ о новом для нас городе. Спасибо
- ААсия18 мая 2024Сарапул с Владимиром нам очень понравился. Мы проехали его вдоль и поперёк, прошли много интересных мест. Конечно Владимир хотел показать нам ещё больше, но мы уже не смогли. Экскурсия длилась 4 часа, много отличных видов, множество фотографий. Огромное спасибо.
- ВВера2 мая 2024Спасибо за проведенную экскурсию в Сарапул!
- ККсения12 октября 2022Спасибо Удмуртии за гостеприимство, а нашему экскурсоводу Владимиру и его другу Дмитрию за интересное знакомство с этой удивительной республикой! Сарапул -
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Ижевску в июле 2024
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