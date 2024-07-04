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города и в том, чем город живет в настоящее время. Очень интересно и познавательно рассказал нам о городе, о значимых событиях и выдающихся людях. Отдельно хочу отметить продуманность насыщенного пешего маршрута с точками для фото-пауз, полезными рекомендациями сувениров и мест для дополнительного посещения. Например, уже после экскурсии мы с большим удовольствием самостоятельно посетили музей ИжМаш и вкусно покушали в пельменной Горячий Пельмень. От души рекомендуем данную экскурсию и Владимира.