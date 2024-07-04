Экскурсии выходного дня в Ижевске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Ижевске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ижевск, который вас удивит
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
3 часа
134 отзыва
Ижевск, который вас удивит: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и достопримечательности. Узнайте о знаменитых личностях и полюбуйтесь архитектурой 19 века
Начало: У памятника Ижевским оружейникам
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
Индивидуальная
до 4 чел.
3 часа
9 отзывов
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья
Погрузитесь в атмосферу старинного Сарапула, прогуляйтесь по его купеческим улочкам и узнайте интересные истории о знаменитых жителях города
Начало: Памятник ижевским оружейникам. Самый центр города
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
4 500 за всё до 4 чел.
Из Ижевска в Воткинск - на родину Чайковского (на автомобиле путешественников)
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
3 часа
Из Ижевска в Воткинск - на родину П.И. Чайковского (на автомобиле путешественников)
Путешествие из Ижевска в Воткинск на автомобиле. Узнайте о жизни П.И. Чайковского, посетите его усадьбу и собор, где его крестили
Начало: В Ижевске, в районе собора Александра Невского
Завтра в 10:00
9 июля в 10:00
4 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Богачкина
    4 июля 2024
    Ижевск, который вас удивит
    Ижевск город со своей истриейи эту историю так здорово нам показал наш экскурсовод, со своей оригинальной, очень честной подачей и
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    очень не равнодушной подачей! Это так важно, когда человек искренне болеет за свой родной город, даже в его не простые времена и всячески, просто своими силами пытаясь его улучшить! Рассказывая о нем простыми и понятными словами! Спасибо!

  • Д
    Дарья
    25 июня 2024
    Ижевск, который вас удивит
    Выражаю большую благодарность Владимиру за экскурсию по Ижевску! Три часа прогулки по городу пролетели незаметно. Владимир потрясающе разбирается в истории
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    города и в том, чем город живет в настоящее время. Очень интересно и познавательно рассказал нам о городе, о значимых событиях и выдающихся людях. Отдельно хочу отметить продуманность насыщенного пешего маршрута с точками для фото-пауз, полезными рекомендациями сувениров и мест для дополнительного посещения. Например, уже после экскурсии мы с большим удовольствием самостоятельно посетили музей ИжМаш и вкусно покушали в пельменной Горячий Пельмень. От души рекомендуем данную экскурсию и Владимира.

  • К
    Константин
    24 июня 2024
    Ижевск, который вас удивит
    Хороший рассказ о новом для нас городе. Спасибо
  • А
    Асия
    18 мая 2024
    Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
    Сарапул с Владимиром нам очень понравился. Мы проехали его вдоль и поперёк, прошли много интересных мест. Конечно Владимир хотел показать нам ещё больше, но мы уже не смогли. Экскурсия длилась 4 часа, много отличных видов, множество фотографий. Огромное спасибо.
  • В
    Вера
    2 мая 2024
    Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
    Спасибо за проведенную экскурсию в Сарапул!
  • К
    Ксения
    12 октября 2022
    Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
    Спасибо Удмуртии за гостеприимство, а нашему экскурсоводу Владимиру и его другу Дмитрию за интересное знакомство с этой удивительной республикой! Сарапул -
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    красивый, тихий, уютный, атмосферный городок… потрясающие виды на Каму просто завораживают… Владимир - отличный гид, увлечённый рассказчик, прекрасно владеющий информацией и словом!

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ижевске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ижевск, который вас удивит
  2. Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
  3. Из Ижевска в Воткинск - на родину Чайковского (на автомобиле путешественников)
Какие места ещё посмотреть в Ижевске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в июле 2024
Сейчас в Ижевске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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