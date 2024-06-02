Семейные развлекательные экскурсии Ижевска

Найдено 4 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Ижевске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Экскурсия для тех, кто впервые в Ижевске: за 2.5 часа на автомобиле вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: У Монумента Дружбы народов
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Из Ижевска в Сарапул
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
44 отзыва
Из Ижевска в Сарапул: индивидуальная экскурсия с трансфером
Сарапул очарует живописными улицами, многоликой архитектурой и видами на Каму. Узнайте о его истории и знаменитых жителях на индивидуальной экскурсии
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
8 000 за всё до 3 чел.
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Погрузитесь в удмуртскую культуру на индивидуальной экскурсии в Ижевске. Узнайте о мифах, традициях и кухне этого уникального народа
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:30
13 июня в 09:30
5 250 за всё до 4 чел.
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Узнайте о детстве и творческом пути Чайковского в Воткинске. Посетите исторические места и насладитесь живописными пейзажами
Начало: По Вашему адресу
Завтра в 14:00
13 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алиса
    2 июня 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Большое спасибо!!! Нам всё очень понравилось! Узнали много нового! Время пролетело незаметно! Рекомендуем всем!
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊
    Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Утром 15 апреля прекрасно и, главное, продуктивно провели время на экскурсии «Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску» вместе с
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    Екатериной. Екатерина – милая и дружелюбная девушка, очень интересно и увлекательно рассказала про историю и развитие родного для неё края. За время экскурсии узнали с дочкой много новой информации, а также увидели основные достопримечательности Ижевска: Монумент Дружбы народов, Площадь Оружейников, главный корпус оружейного завода (к сожалению, на данный момент здание находится в удручающем состоянии и явно требует реставрации), Арсенал (сейчас там располагается Национальный музей Удмуртской Республики им. Кузебая Герда) и Михаило-Архангельский кафедральный собор. В день экскурсии было холодно и ветрено, поэтому «автомобильный» формат пришелся очень кстати. Спасибо Екатерине за экскурсию, аккуратное вождение и комфортную автопрогулку по Ижевску!

  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Благодаря Сергею Сарапул стал для меня городом, в который я вернусь снова на несколько дней. Хочется неспешно погрузиться в атмосферу купеческого города. Благодарю с историю города.
  • С
    Светлана
    27 апреля 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Сарапул- небольшой городок на Каме, наверное, не так много людей, которые слышали и побывали в нем… Но, после прогулки с
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    Сергеем, захотелось вернуться в Сарапул еще раз. Кавалерист- девица Надежда Дурова, самый уважаемый градоначальник города на Каме Павел Башенин, кондитер Вильгельм Вольф, необыкновенная дача в стиле модерн, Пушкинский парк и трогательная история маленькой рыжеволосой девочки, жительницы города… Все это ждет вас в прекрасной прогулке с Сергеем по Сарапулу Рекомендую однозначно

  • Н
    Надежда
    15 апреля 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Огромное спасибо за проведенную экскурсию! Остались под приятным впечатлением от города Сарапул. Посетили большое количество достопримечательностей. Узнали много нового об истории города. Огромное спасибо нашему гиду Сергею за интересное повествование! Всем советуем данную экскурсию.
  • и
    ирина
    25 марта 2024
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Интересная экскурсия, из пожеланий- хотелось бы добавить что то интерактивное, какой нибудь обычай или другой фольклерный эпизод разыграть и поучаствовать.
  • С
    Сергей
    2 февраля 2024
    Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
    Заказывали две экскурсии. Под впечатлением очень интересного рассказчика. Отличное владение материалом. В целом очень располагающее общение. есть желание встретиться летом. Рекомендую всем. Не пожалеете. С большой благодарностью Сергей, нижегородская область город Семенов.
  • А
    Алексей
    20 ноября 2023
    Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
    Маршрут был объединен с Сарапулом. Очень удобный вариант посмотреть 2 интересных места в абсолютно неутомительном темпе. Экскурсия отработана до автоматизма,
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    познания гида на очень хорошем уровне, рассказ достаточно последовательный и увлекательный. При возникновении затруднений Сергей уточняет информацию и потом доводит до слушателей. Удобно в любое время года. Можно рекомендовать однозначно.

  • А
    Александр
    15 сентября 2023
    Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
    13 сентября 2023 были на экскурсии в городе Воткинск с гидом Сергеем. Обстоятельный рассказ по пути из Ижевска, затем осмотр
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    основных объектов города в сочетании с рассказом. Как всегда Сегрей блистал своими знаниями и смог донести до нас историю этого города, его глубокое и недавнее прошлое. Эта экскурсия, как и предыдущая в Сарапул, нам очень понравилась. Мы искренне благодарны Сергею за то, что он их провёл на столь высоком уровне.

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Можно с детьми»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
  2. Из Ижевска в Сарапул
  3. Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
  4. Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Какие места ещё посмотреть в Ижевске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в июне 2024
Сейчас в Ижевске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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