1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Экскурсия для тех, кто впервые в Ижевске: за 2.5 часа на автомобиле вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: У Монумента Дружбы народов
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Ижевска в Сарапул: индивидуальная экскурсия с трансфером
Сарапул очарует живописными улицами, многоликой архитектурой и видами на Каму. Узнайте о его истории и знаменитых жителях на индивидуальной экскурсии
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Погрузитесь в удмуртскую культуру на индивидуальной экскурсии в Ижевске. Узнайте о мифах, традициях и кухне этого уникального народа
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:30
13 июня в 09:30
5 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Узнайте о детстве и творческом пути Чайковского в Воткинске. Посетите исторические места и насладитесь живописными пейзажами
Начало: По Вашему адресу
Завтра в 14:00
13 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлиса2 июня 2024Большое спасибо!!! Нам всё очень понравилось! Узнали много нового! Время пролетело незаметно! Рекомендуем всем!
- ЕЕлена22 мая 2024Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊
- ТТатьяна21 мая 2024Утром 15 апреля прекрасно и, главное, продуктивно провели время на экскурсии «Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску» вместе с
- ААнна29 апреля 2024Благодаря Сергею Сарапул стал для меня городом, в который я вернусь снова на несколько дней. Хочется неспешно погрузиться в атмосферу купеческого города. Благодарю с историю города.
- ССветлана27 апреля 2024Сарапул- небольшой городок на Каме, наверное, не так много людей, которые слышали и побывали в нем… Но, после прогулки с
- ННадежда15 апреля 2024Огромное спасибо за проведенную экскурсию! Остались под приятным впечатлением от города Сарапул. Посетили большое количество достопримечательностей. Узнали много нового об истории города. Огромное спасибо нашему гиду Сергею за интересное повествование! Всем советуем данную экскурсию.
- иирина25 марта 2024Интересная экскурсия, из пожеланий- хотелось бы добавить что то интерактивное, какой нибудь обычай или другой фольклерный эпизод разыграть и поучаствовать.
- ССергей2 февраля 2024Заказывали две экскурсии. Под впечатлением очень интересного рассказчика. Отличное владение материалом. В целом очень располагающее общение. есть желание встретиться летом. Рекомендую всем. Не пожалеете. С большой благодарностью Сергей, нижегородская область город Семенов.
- ААлексей20 ноября 2023Маршрут был объединен с Сарапулом. Очень удобный вариант посмотреть 2 интересных места в абсолютно неутомительном темпе. Экскурсия отработана до автоматизма,
- ААлександр15 сентября 202313 сентября 2023 были на экскурсии в городе Воткинск с гидом Сергеем. Обстоятельный рассказ по пути из Ижевска, затем осмотр
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Можно с детьми»
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