По Удмуртии – экскурсии в Ижевске

Найдено 5 экскурсий в категории «По Удмуртии» в Ижевске, цены от 5 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Ижевска в Сарапул
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
44 отзыва
Из Ижевска в Сарапул: индивидуальная экскурсия с трансфером
Сарапул очарует живописными улицами, многоликой архитектурой и видами на Каму. Узнайте о его истории и знаменитых жителях на индивидуальной экскурсии
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
8 000 за всё до 3 чел.
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Погрузитесь в удмуртскую культуру на индивидуальной экскурсии в Ижевске. Узнайте о мифах, традициях и кухне этого уникального народа
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:30
13 июня в 09:30
5 250 за всё до 4 чел.
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
Путешествие по историческому пути из Ижевска в Глазов. Узнайте о визитах императоров, посетите этапную избу и прогуляйтесь по уникальным местам
Начало: По вашему адресу
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
12 000 за всё до 3 чел.
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Узнайте о детстве и творческом пути Чайковского в Воткинске. Посетите исторические места и насладитесь живописными пейзажами
Начало: По Вашему адресу
Завтра в 14:00
13 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
14 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
    Вместе с Сергеем съездили в Воткинск на родину Чайковского (усадьба очень понравилась) и в Глазов. В Глазов очень хотелось добраться
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    - отдалённый старинный город Удмуртии на севере республики. Сергей приготовил потрясающий путевой рассказ о Великом кандальном пути, Сибирском тракте и императорской дороге) Заехали в чудесный деревенский музейчик, посвящённый тюрьме и пересылке каторжных в царские времена. А затем погуляли по Глазову. Сергей - профи, хороший рассказчик, организатор, маршрута и кладезь знаний! Рекомендую!

  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Благодаря Сергею Сарапул стал для меня городом, в который я вернусь снова на несколько дней. Хочется неспешно погрузиться в атмосферу купеческого города. Благодарю с историю города.
  • С
    Светлана
    27 апреля 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Сарапул- небольшой городок на Каме, наверное, не так много людей, которые слышали и побывали в нем… Но, после прогулки с
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    Сергеем, захотелось вернуться в Сарапул еще раз. Кавалерист- девица Надежда Дурова, самый уважаемый градоначальник города на Каме Павел Башенин, кондитер Вильгельм Вольф, необыкновенная дача в стиле модерн, Пушкинский парк и трогательная история маленькой рыжеволосой девочки, жительницы города… Все это ждет вас в прекрасной прогулке с Сергеем по Сарапулу Рекомендую однозначно

  • Н
    Надежда
    15 апреля 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Огромное спасибо за проведенную экскурсию! Остались под приятным впечатлением от города Сарапул. Посетили большое количество достопримечательностей. Узнали много нового об истории города. Огромное спасибо нашему гиду Сергею за интересное повествование! Всем советуем данную экскурсию.
  • и
    ирина
    25 марта 2024
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Интересная экскурсия, из пожеланий- хотелось бы добавить что то интерактивное, какой нибудь обычай или другой фольклерный эпизод разыграть и поучаствовать.
  • С
    Сергей
    2 февраля 2024
    Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
    Заказывали две экскурсии. Под впечатлением очень интересного рассказчика. Отличное владение материалом. В целом очень располагающее общение. есть желание встретиться летом. Рекомендую всем. Не пожалеете. С большой благодарностью Сергей, нижегородская область город Семенов.
  • А
    Алексей
    20 ноября 2023
    Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
    Маршрут был объединен с Сарапулом. Очень удобный вариант посмотреть 2 интересных места в абсолютно неутомительном темпе. Экскурсия отработана до автоматизма,
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    познания гида на очень хорошем уровне, рассказ достаточно последовательный и увлекательный. При возникновении затруднений Сергей уточняет информацию и потом доводит до слушателей. Удобно в любое время года. Можно рекомендовать однозначно.

  • А
    Александр
    15 сентября 2023
    Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
    13 сентября 2023 были на экскурсии в городе Воткинск с гидом Сергеем. Обстоятельный рассказ по пути из Ижевска, затем осмотр
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    основных объектов города в сочетании с рассказом. Как всегда Сегрей блистал своими знаниями и смог донести до нас историю этого города, его глубокое и недавнее прошлое. Эта экскурсия, как и предыдущая в Сарапул, нам очень понравилась. Мы искренне благодарны Сергею за то, что он их провёл на столь высоком уровне.

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «По Удмуртии»

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  1. Из Ижевска в Сарапул
  2. Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
  3. Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
  4. Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
  5. Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
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  1. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в июне 2024
Сейчас в Ижевске в категории "По Удмуртии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5 250 до 14 670. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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