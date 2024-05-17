С Сергей Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути читать дальше - отдалённый старинный город Удмуртии на севере республики. Сергей приготовил потрясающий путевой рассказ о Великом кандальном пути, Сибирском тракте и императорской дороге) Заехали в чудесный деревенский музейчик, посвящённый тюрьме и пересылке каторжных в царские времена. А затем погуляли по Глазову. Сергей - профи, хороший рассказчик, организатор, маршрута и кладезь знаний! Рекомендую! Вместе с Сергеем съездили в Воткинск на родину Чайковского (усадьба очень понравилась) и в Глазов. В Глазов очень хотелось добраться

А Анна Из Ижевска в Сарапул Благодаря Сергею Сарапул стал для меня городом, в который я вернусь снова на несколько дней. Хочется неспешно погрузиться в атмосферу купеческого города. Благодарю с историю города.

С Светлана Из Ижевска в Сарапул читать дальше Сергеем, захотелось вернуться в Сарапул еще раз. Кавалерист- девица Надежда Дурова, самый уважаемый градоначальник города на Каме Павел Башенин, кондитер Вильгельм Вольф, необыкновенная дача в стиле модерн, Пушкинский парк и трогательная история маленькой рыжеволосой девочки, жительницы города… Все это ждет вас в прекрасной прогулке с Сергеем по Сарапулу Рекомендую однозначно Сарапул- небольшой городок на Каме, наверное, не так много людей, которые слышали и побывали в нем… Но, после прогулки с

Н Надежда Из Ижевска в Сарапул Огромное спасибо за проведенную экскурсию! Остались под приятным впечатлением от города Сарапул. Посетили большое количество достопримечательностей. Узнали много нового об истории города. Огромное спасибо нашему гиду Сергею за интересное повествование! Всем советуем данную экскурсию.

и ирина Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай» Интересная экскурсия, из пожеланий- хотелось бы добавить что то интерактивное, какой нибудь обычай или другой фольклерный эпизод разыграть и поучаствовать.

С Сергей Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского Заказывали две экскурсии. Под впечатлением очень интересного рассказчика. Отличное владение материалом. В целом очень располагающее общение. есть желание встретиться летом. Рекомендую всем. Не пожалеете. С большой благодарностью Сергей, нижегородская область город Семенов.

А Алексей Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского читать дальше познания гида на очень хорошем уровне, рассказ достаточно последовательный и увлекательный. При возникновении затруднений Сергей уточняет информацию и потом доводит до слушателей. Удобно в любое время года. Можно рекомендовать однозначно. Маршрут был объединен с Сарапулом. Очень удобный вариант посмотреть 2 интересных места в абсолютно неутомительном темпе. Экскурсия отработана до автоматизма,