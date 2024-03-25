В глубине России, между Вяткой и Камой, проживает финно-угорский народ - удмурты.
Выбрав когда-то эти лесные края, они осели на исторической родине и сохранили многие элементы своей культуры. Удмуртам и их
Выбрав когда-то эти лесные края, они осели на исторической родине и сохранили многие элементы своей культуры. Удмуртам и их
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Погружение в культуру удмуртов
- 🏡 Осмотр традиционных изб
- 🍽 Дегустация удмуртской кухни
- 🚗 Комфортный трансфер
- 📜 Узнаете мифы и сказы
Что можно увидеть
- Мельница
- Пожарная каланча
- Татарская мечеть
- Удмуртские избы
- Русские избы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы полюбуетесь красавицей-мельницей.
- Увидите деревянную пожарную каланчу и татарскую мечеть.
- Заглянете в удмуртские и русские избы, сравните их строение.
- В тёплое время года прокатитесь на плотике по пруду.
- Попробуете блюда удмуртской кухни — перепечи и табани. Любителям погорячее придётся по вкусу национальный напиток посятэм.
- Узнаете о язычестве и его основных обрядах, а также к какому громкому делу это язычество привело.
- Выясните, кто такие бесермяне, в чём их сходства с удмуртами и отличия от них.
- Также я расскажу вам о духах и божествах, в которых верили местные жители.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Kia Rio и услуги гида.
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 150 руб. /чел., еда и напитки — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Ижевске
Провёл экскурсии для 1117 туристов
Меня зовут Сергей. Я дизайнер, архитектор, путешественник, лицензированный гид. Не только люблю путешествовать по другим городам и местам, но и с удовольствием показываю свой регион!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
и
ирина
25 мар 2024
Интересная экскурсия, из пожеланий- хотелось бы добавить что то интерактивное, какой нибудь обычай или другой фольклерный эпизод разыграть и поучаствовать.
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