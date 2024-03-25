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традициям посвящён музей под открытым небом «Лудорвай».



На экскурсии вы погрузитесь в историю края, услышите мифы и сказы, увидите удмуртские избы и многое другое. Полюбуетесь красавицей-мельницей, деревянной пожарной каланчой и татарской мечетью. В тёплое время года прокатитесь на плотике по пруду. Попробуете блюда удмуртской кухни - перепечи и табани. Любителям погорячее придётся по вкусу национальный напиток посятэм. Узнаете о язычестве и его основных обрядах, а также к какому громкому делу это язычество привело. Выясните, кто такие бесермяне, в чём их сходства с удмуртами и отличия от них. Также будет рассказано о духах и божествах, в которых верили местные жители. В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Kia Rio и услуги гида. Дополнительно оплачиваются билеты в музей, еда и напитки - по желанию