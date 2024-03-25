Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»

Погрузитесь в удмуртскую культуру на индивидуальной экскурсии в Ижевске. Узнайте о мифах, традициях и кухне этого уникального народа
В глубине России, между Вяткой и Камой, проживает финно-угорский народ - удмурты.

Выбрав когда-то эти лесные края, они осели на исторической родине и сохранили многие элементы своей культуры. Удмуртам и их
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традициям посвящён музей под открытым небом «Лудорвай».

На экскурсии вы погрузитесь в историю края, услышите мифы и сказы, увидите удмуртские избы и многое другое. Полюбуетесь красавицей-мельницей, деревянной пожарной каланчой и татарской мечетью. В тёплое время года прокатитесь на плотике по пруду. Попробуете блюда удмуртской кухни - перепечи и табани. Любителям погорячее придётся по вкусу национальный напиток посятэм. Узнаете о язычестве и его основных обрядах, а также к какому громкому делу это язычество привело. Выясните, кто такие бесермяне, в чём их сходства с удмуртами и отличия от них. Также будет рассказано о духах и божествах, в которых верили местные жители. В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Kia Rio и услуги гида. Дополнительно оплачиваются билеты в музей, еда и напитки - по желанию

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌲 Погружение в культуру удмуртов
  2. 🏡 Осмотр традиционных изб
  3. 🍽 Дегустация удмуртской кухни
  4. 🚗 Комфортный трансфер
  5. 📜 Узнаете мифы и сказы

Что можно увидеть

  • Мельница
  • Пожарная каланча
  • Татарская мечеть
  • Удмуртские избы
  • Русские избы
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы полюбуетесь красавицей-мельницей.
  • Увидите деревянную пожарную каланчу и татарскую мечеть.
  • Заглянете в удмуртские и русские избы, сравните их строение.
  • В тёплое время года прокатитесь на плотике по пруду.
  • Попробуете блюда удмуртской кухни — перепечи и табани. Любителям погорячее придётся по вкусу национальный напиток посятэм.
  • Узнаете о язычестве и его основных обрядах, а также к какому громкому делу это язычество привело.
  • Выясните, кто такие бесермяне, в чём их сходства с удмуртами и отличия от них.
  • Также я расскажу вам о духах и божествах, в которых верили местные жители.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Kia Rio и услуги гида.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 150 руб. /чел., еда и напитки — по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
и
25 мар 2024
Интересная экскурсия, из пожеланий- хотелось бы добавить что то интерактивное, какой нибудь обычай или другой фольклерный эпизод разыграть и поучаствовать.

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