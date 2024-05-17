Экскурсия по императорскому пути из Ижевска в Глазов предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории.По дороге, которой пользовались императоры Александр I и Александр II, вы узнаете о значении Сибирского тракта и

жизни притрактовых деревень. В одной из деревень сохранилась этапная изба, где содержались этапируемые. Здесь можно увидеть надписи заключённых и, если захотите, надеть арестантскую робу и кандалы. В Глазове вас ждёт дом, где ночевал будущий император Александр II, и прогулка по историческим местам города. В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Kia Rio и услуги гида. Дополнительно оплачиваются билеты в этапную избу и обед

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путевые исторические заметки

В дороге вы узнаете, как зарождался и развивался Сибирский тракт, какую роль он играл в истории страны, чем жили притрактовые сёла и деревушки. Вы узнаете, как встречали Александра I в Якшур-Бодье и готовились к его визиту на Ижевском заводе.

Этапная изба и кандалы

Мы заедем в одну из деревень на южной ветке тракта. Здесь сохранилась этапная изба, в которой содержались этапируемые. Вы увидите выцарапанные заключёнными надписи, а если захотите необычных ощущений — наденете арестантскую робу, кандалы и пройдёте со свечёй по тёмному коридору.

Глазов и именитый гость

Вы увидите дом, в котором ночевал будущий император Александр II, наглядно изучите редчайшую веерно-лучевую планировку города, прогуляетесь по площади Свободы, Привокзальной площади, обновлённой улице Кирова и Театральному парку.

Организационные детали