Путешествие по историческому пути из Ижевска в Глазов. Узнайте о визитах императоров, посетите этапную избу и прогуляйтесь по уникальным местам
Экскурсия по императорскому пути из Ижевска в Глазов предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории.
По дороге, которой пользовались императоры Александр I и Александр II, вы узнаете о значении Сибирского тракта и читать дальше
жизни притрактовых деревень. В одной из деревень сохранилась этапная изба, где содержались этапируемые. Здесь можно увидеть надписи заключённых и, если захотите, надеть арестантскую робу и кандалы.
В Глазове вас ждёт дом, где ночевал будущий император Александр II, и прогулка по историческим местам города. В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Kia Rio и услуги гида. Дополнительно оплачиваются билеты в этапную избу и обед
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1 отзыв
5 причин купить эту экскурсию
👑 Исторический маршрут императоров
🏛 Уникальная архитектура Глазова
🔒 Этапная изба и арестантская роба
🕯 Атмосфера 19 века
🚗 Комфортный трансфер
Что можно увидеть
Сибирский тракт
Дом, где ночевал Александр II
Площадь Свободы
Привокзальная площадь
Улица Кирова
Театральный парк
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Путевые исторические заметки
В дороге вы узнаете, как зарождался и развивался Сибирский тракт, какую роль он играл в истории страны, чем жили притрактовые сёла и деревушки. Вы узнаете, как встречали Александра I в Якшур-Бодье и готовились к его визиту на Ижевском заводе.
Этапная изба и кандалы
Мы заедем в одну из деревень на южной ветке тракта. Здесь сохранилась этапная изба, в которой содержались этапируемые. Вы увидите выцарапанные заключёнными надписи, а если захотите необычных ощущений — наденете арестантскую робу, кандалы и пройдёте со свечёй по тёмному коридору.
Глазов и именитый гость
Вы увидите дом, в котором ночевал будущий император Александр II, наглядно изучите редчайшую веерно-лучевую планировку города, прогуляетесь по площади Свободы, Привокзальной площади, обновлённой улице Кирова и Театральному парку.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Kia Rio и услуги гида
Дорога до Глазова займёт 2,5 часа в одну сторону
Дополнительно оплачиваются билеты в этапную избу — 150 руб. /чел., обед — по желанию
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Ижевске
Провёл экскурсии для 1117 туристов
Меня зовут Сергей. Я дизайнер, архитектор, путешественник, лицензированный гид. Не только люблю путешествовать по другим городам и местам, но и с удовольствием показываю свой регион!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
17 мая 2024
Вместе с Сергеем съездили в Воткинск на родину Чайковского (усадьба очень понравилась) и в Глазов. В Глазов очень хотелось добраться - отдалённый старинный город Удмуртии на севере республики. Сергей приготовил читать дальше
потрясающий путевой рассказ о Великом кандальном пути, Сибирском тракте и императорской дороге) Заехали в чудесный деревенский музейчик, посвящённый тюрьме и пересылке каторжных в царские времена. А затем погуляли по Глазову. Сергей - профи, хороший рассказчик, организатор, маршрута и кладезь знаний! Рекомендую!
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