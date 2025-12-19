От уютной площади Оружейников, что приютилась между двумя театрами, до Центральной площади, где находится символ города — вы увидите самое главное в Ижевске. Рассмотрите памятники и постройки, услышите промышленные легенды, разберётесь в уникальности столицы Удмуртии и поймёте, как заводы повлияли на формирование городской идентичности.

Описание экскурсии

Площадь Оружейников — почему она считается сердцем исторического Ижевска и как её театры создают уникальный культурный ансамбль.

Памятник ижевским оружейникам — как вышло, что их труд считался одним из самых секретных и важных для страны.

Михайловская колонна — как её установка стала символом мощи и амбиций города.

Михайловский собор на Красной площади — почему он стоял в центре духовной жизни Ижевска.

Долгий мост — первая мостовая конструкции города, построенная из пустотелых бетонных блоков в 1839 году.

Копия московской Царь-пушки — как она стала символом литейного мастерства «Ижстали».

Скульптурная композиция «Ижевский крокодил» — мы поделимся забавными историями, связанными с этим персонажем.

Арсенал, он же Ижевский кремль — почему его называют неофициальной крепостью.

Центральная площадь и скульптура «Ижик» — как этот милый персонаж стал любимцем ижевчан.

Монумент Дружбы народов — как он отражает историю Удмуртии.

Организационные детали