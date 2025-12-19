Мои заказы

Весь Ижевск - от оружейников до «Ижика» (на вашем авто)

Узнать город через его символы, историю оружейного производства и архитектуру
От уютной площади Оружейников, что приютилась между двумя театрами, до Центральной площади, где находится символ города — вы увидите самое главное в Ижевске.

Рассмотрите памятники и постройки, услышите промышленные легенды, разберётесь в уникальности столицы Удмуртии и поймёте, как заводы повлияли на формирование городской идентичности.
Описание экскурсии

Площадь Оружейников — почему она считается сердцем исторического Ижевска и как её театры создают уникальный культурный ансамбль.

Памятник ижевским оружейникам — как вышло, что их труд считался одним из самых секретных и важных для страны.

Михайловская колонна — как её установка стала символом мощи и амбиций города.

Михайловский собор на Красной площади — почему он стоял в центре духовной жизни Ижевска.

Долгий мост — первая мостовая конструкции города, построенная из пустотелых бетонных блоков в 1839 году.

Копия московской Царь-пушки — как она стала символом литейного мастерства «Ижстали».

Скульптурная композиция «Ижевский крокодил» — мы поделимся забавными историями, связанными с этим персонажем.

Арсенал, он же Ижевский кремль — почему его называют неофициальной крепостью.

Центральная площадь и скульптура «Ижик» — как этот милый персонаж стал любимцем ижевчан.

Монумент Дружбы народов — как он отражает историю Удмуртии.

Организационные детали

  • Едем на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Ижевске
Провела экскурсии для 17841 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

