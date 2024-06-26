Экскурсия очень хорошо структурирована: есть возможность и погулять, и поездить на машине на более длинные дистанции. Сергей приятен в общении,

дает достаточно информации для общего представления об истории и современности Ижевска, при этом не перегружая деталями, с удовольствием и знанием отвечает на дополнительные вопросы. Посоветовал хорошие ресторанчики и кофейни, оценили набережную и зоопарк.

А Асия

Сарапул с Владимиром нам очень понравился. Мы проехали его вдоль и поперёк, прошли много интересных мест. Конечно Владимир хотел показать нам ещё больше, но мы уже не смогли. Экскурсия длилась 4 часа, много отличных видов, множество фотографий. Огромное спасибо.