1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Индивидуальная прогулка: Ижевск и его параллели с Петербургом
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья
Погрузитесь в атмосферу старинного Сарапула, прогуляйтесь по его купеческим улочкам и узнайте интересные истории о знаменитых жителях города
Начало: Памятник ижевским оружейникам. Самый центр города
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Погрузитесь в атмосферу старого Ижевска, прогуливаясь по историческим кварталам, любуясь купеческими особняками и узнавая о жизни генералов и фабрикантов
Начало: В центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
2 630₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна26 июня 2024Экскурсия очень хорошо структурирована: есть возможность и погулять, и поездить на машине на более длинные дистанции. Сергей приятен в общении,
- ССветлана27 мая 2024Экскурсия очень понравилась: Сергей несомненно любит свой город, интересно рассказывает, подробно ответил на все наши вопросы.
- ААсия18 мая 2024Сарапул с Владимиром нам очень понравился. Мы проехали его вдоль и поперёк, прошли много интересных мест. Конечно Владимир хотел показать нам ещё больше, но мы уже не смогли. Экскурсия длилась 4 часа, много отличных видов, множество фотографий. Огромное спасибо.
- ВВера2 мая 2024Спасибо за проведенную экскурсию в Сарапул!
- ННастя27 апреля 2024Очень интересная экскурсия,я местный житель, но очень много узнала о городе и его основателях. Сергей очень интересный рассказчик. Позитив и положительный настрой.
- ККсения12 октября 2022Спасибо Удмуртии за гостеприимство, а нашему экскурсоводу Владимиру и его другу Дмитрию за интересное знакомство с этой удивительной республикой! Сарапул -
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Из центра»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ижевске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ижевске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в июле 2024
Сейчас в Ижевске в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 2 630 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Ижевске на 2024 год по теме «Из центра», 100 ⭐ отзывов, цены от 2630₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь