Экскурсии из центра Ижевска

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Ижевске, цены от 2 630 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ижевск - восточный Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
91 отзыв
Популярное предложение
Индивидуальная прогулка: Ижевск и его параллели с Петербургом
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
4 000 за всё до 4 чел.
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья
Погрузитесь в атмосферу старинного Сарапула, прогуляйтесь по его купеческим улочкам и узнайте интересные истории о знаменитых жителях города
Начало: Памятник ижевским оружейникам. Самый центр города
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
4 500 за всё до 4 чел.
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Погрузитесь в атмосферу старого Ижевска, прогуливаясь по историческим кварталам, любуясь купеческими особняками и узнавая о жизни генералов и фабрикантов
Начало: В центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
2 630 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    26 июня 2024
    Ижевск - восточный Петербург
    Экскурсия очень хорошо структурирована: есть возможность и погулять, и поездить на машине на более длинные дистанции. Сергей приятен в общении,
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    дает достаточно информации для общего представления об истории и современности Ижевска, при этом не перегружая деталями, с удовольствием и знанием отвечает на дополнительные вопросы. Посоветовал хорошие ресторанчики и кофейни, оценили набережную и зоопарк.

  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Ижевск - восточный Петербург
    Экскурсия очень понравилась: Сергей несомненно любит свой город, интересно рассказывает, подробно ответил на все наши вопросы.
  • А
    Асия
    18 мая 2024
    Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
    Сарапул с Владимиром нам очень понравился. Мы проехали его вдоль и поперёк, прошли много интересных мест. Конечно Владимир хотел показать нам ещё больше, но мы уже не смогли. Экскурсия длилась 4 часа, много отличных видов, множество фотографий. Огромное спасибо.
  • В
    Вера
    2 мая 2024
    Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
    Спасибо за проведенную экскурсию в Сарапул!
  • Н
    Настя
    27 апреля 2024
    Ижевск - восточный Петербург
    Очень интересная экскурсия,я местный житель, но очень много узнала о городе и его основателях. Сергей очень интересный рассказчик. Позитив и положительный настрой.
  • К
    Ксения
    12 октября 2022
    Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
    Спасибо Удмуртии за гостеприимство, а нашему экскурсоводу Владимиру и его другу Дмитрию за интересное знакомство с этой удивительной республикой! Сарапул -
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    красивый, тихий, уютный, атмосферный городок… потрясающие виды на Каму просто завораживают… Владимир - отличный гид, увлечённый рассказчик, прекрасно владеющий информацией и словом!

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Из центра»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ижевск - восточный Петербург
  2. Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
  3. Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Какие места ещё посмотреть в Ижевске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Набережная
  5. Площадь Оружейников
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в июле 2024
Сейчас в Ижевске в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 2 630 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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