Фотосессии в Кабардинке с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Кабардинке, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
5 отзывов
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
Насладитесь уникальной фотопрогулкой по Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Озеро, фонтаны, Арт-парк и виноградники ждут вас. Профессиональные фото на память
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
9 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Кабардинке
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка по Кабардинке: Индивидуальная экскурсия с фотосессией
Кабардинка раскрывает свои объятия! Узнайте об истории курорта, насладитесь видами и увезите домой множество красивых фото
Начало: Заберем гостей в заранее обговоренном месте
Расписание: Ежедневно с 8:30 до 18:30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
10 000 за всё до 4 чел.
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Прогулка по Кабардинке с фотосессией: бермудский треугольник, выброшенный корабль, набережная и арт-объекты. Узнайте интересные факты и получите уникальные фото
«Наша фотопрогулка продлится 2 часа, и начнём мы её с небольшого променада по новой части набережной»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    16 октября 2023
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
    В отпуске,в сентябре отдыхала в Кабардинке. При планировании отпускных дней обратила внимание на экскурсию с Марией. Давно хотела посетить Абрау,но
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    экскурсии с большими группами не люблю Фотопрогулка с Марией оправдала ожидание. Прогулялись по красивым локациям,не туристическим секретным местам. Получила отличные фото,которые меня теперь радуют.

  • Г
    Галина
    6 октября 2023
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
    Огромное спасибо Марии за проведенную экскурсию и замечательные фото на память о прогулке. Она знает историю своего родного края и
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    хорошо об этом рассказывает. Мы побывали на Абрау в местах, куда не ездят туристические автобусные туры, очень приватная экскурсия. Никаких утомительно, навязчивых дигустаций и посещений мест, куда турфирмам просто выгодно привозить экскурсии. Весь темп экскурсии подстроен под наши пожелания.

    Огромное спасибо Марии за проведенную экскурсию и замечательные фото на память о прогулке. Она знает историю
  • Е
    Екатерина
    1 сентября 2023
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
    Эту экскурсию смело можно позиционировать как фотосессию на отдыхе. Место прекрасное, обязательно вернёмся еще.

Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «Фотопрогулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в июне 2024
Сейчас в Кабардинке в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 9 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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