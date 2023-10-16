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Фотопрогулка
5 часов
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
Насладитесь уникальной фотопрогулкой по Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Озеро, фонтаны, Арт-парк и виноградники ждут вас. Профессиональные фото на память
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка по Кабардинке: Индивидуальная экскурсия с фотосессией
Кабардинка раскрывает свои объятия! Узнайте об истории курорта, насладитесь видами и увезите домой множество красивых фото
Начало: Заберем гостей в заранее обговоренном месте
Расписание: Ежедневно с 8:30 до 18:30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Прогулка по Кабардинке с фотосессией: бермудский треугольник, выброшенный корабль, набережная и арт-объекты. Узнайте интересные факты и получите уникальные фото
«Наша фотопрогулка продлится 2 часа, и начнём мы её с небольшого променада по новой части набережной»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга16 октября 2023В отпуске,в сентябре отдыхала в Кабардинке. При планировании отпускных дней обратила внимание на экскурсию с Марией. Давно хотела посетить Абрау,но
- ГГалина6 октября 2023Огромное спасибо Марии за проведенную экскурсию и замечательные фото на память о прогулке. Она знает историю своего родного края и
- ЕЕкатерина1 сентября 2023Эту экскурсию смело можно позиционировать как фотосессию на отдыхе. Место прекрасное, обязательно вернёмся еще.
Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в июне 2024
Сейчас в Кабардинке в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 9 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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