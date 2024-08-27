Мои заказы

Необычные экскурсии по Кабардинке

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Кабардинке, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
На машине
5 часов
6 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
Насладитесь уникальной фотопрогулкой по Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Озеро, фонтаны, Арт-парк и виноградники ждут вас. Профессиональные фото на память
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Пешая
4 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Прогулка по Кабардинке с фотосессией: бермудский треугольник, выброшенный корабль, набережная и арт-объекты. Узнайте интересные факты и получите уникальные фото
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
13 900 ₽ за всё до 3 чел.
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
На машине
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Прогулка по белоснежной набережной, виды с обрыва Круча, храм Андрея Первозванного и два маяка. За 4 часа вы узнаете Геленджик глазами местных
Начало: Договорённости с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    27 августа 2024
    Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
    На экскурсии побывали с 10летним сыном, ожидала красивые локации, общее представление о курорте и несколько фото на память - не
    читать дальше

    более. В итоге получили и полноценную экскурсию о месте, и фото на целый альбом, да ещё и мини-поход в дружеской атмосфере двух подруг Елены и Екатерины, с которыми точно - хоть в разведку. Сын сперва вообще ни на какую экскурсию не хотел (мы были после почти трехчасовой дороги), через некоторое время увлекся рассказом (и конечно харизмой) Екатерины. Елена - очень увлеченный фотограф, ищет и находит лучшие ракурсы. Хотим снова в Кабардинку за новыми впечатлениями и именно с Екатериной и Еленой

  • Н
    Наталья
    9 июля 2024
    Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
    Мне все очень понравилось! Спасибо огромное! Оценка - 5

Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кабардинке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
  2. Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
  3. Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в декабре 2025
Сейчас в Кабардинке в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Забронируйте экскурсию в Кабардинке на 2025 год по теме «Необычные», 9 ⭐ отзывов, цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль