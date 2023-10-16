1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Легкая прогулка к сухогрузу «Рио» из Кабардинки с историческим акцентом
История Кабардинки и Черного моря в легкой прогулке к сухогрузу «Рио». Увидим маяк, дикие пляжи и стильный глэмпинг
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Прогулка по белоснежной набережной, виды с обрыва Круча, храм Андрея Первозванного и два маяка. За 4 часа вы узнаете Геленджик глазами местных
Начало: Проживание заказчика
Сегодня в 18:30
10 июня в 14:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
Насладитесь историей Новороссийска и откройте для себя секреты винодельни Мысхако. Индивидуальная экскурсия с трансфером и дегустацией вин
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
Насладитесь уникальной фотопрогулкой по Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Озеро, фонтаны, Арт-парк и виноградники ждут вас. Профессиональные фото на память
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старый парк, или Путешествие сквозь цивилизации
Путешествие вокруг света за 4 часа! Узнайте о Старом парке, созданном талантливым человеком, и погуляйте среди исторических и культурных памятников
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Прогулка по Кабардинке с фотосессией: бермудский треугольник, выброшенный корабль, набережная и арт-объекты. Узнайте интересные факты и получите уникальные фото
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга16 октября 2023В отпуске,в сентябре отдыхала в Кабардинке. При планировании отпускных дней обратила внимание на экскурсию с Марией. Давно хотела посетить Абрау,но
- ГГалина6 октября 2023Огромное спасибо Марии за проведенную экскурсию и замечательные фото на память о прогулке. Она знает историю своего родного края и
- ЕЕкатерина1 сентября 2023Эту экскурсию смело можно позиционировать как фотосессию на отдыхе. Место прекрасное, обязательно вернёмся еще.
- ИИрина22 июля 2023Отличная интересная комфортная поездка!
- ЕЕвгения15 июня 2023Решили прогуляться к сухогрузу РИО и не пожалели! Прогулка вдоль моря, правда с препятствиями), но это добавляет колорит! Екатерина, прекрасный
- ЕЕкатерина23 января 2023Добрый день, нам очень понравилось и экскурсовод Екатерина огонь
- ВВарвара10 августа 2022Спасибо большое за интересную прогулку
Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «Летние»
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