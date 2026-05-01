Эта экскурсия — отличный способ увидеть город с другой стороны: не только парадные улицы, но и оборонительные укрепления, которые хранят память о Кёнигсберге. Вы побываете у Бранденбургских ворот, заглянете в старинный форт и завершите прогулку приятной дегустацией марципана.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Бранденбургские ворота. Вы увидите единственные городские ворота, которые до сих пор выполняют свою функцию — через них проходит автомобильное движение. Сделаем остановку и заглянем в Музей марципана, где вы сможете купить знаменитое лакомство.

Форт №11 «Дёнхофф». Один из хорошо сохранившихся фортов Кёнигсберга. Вы познакомитесь с его историей и узнаете, почему в 1945 году он почти не пострадал. По пути заглянем в фотозоны и на мини-ферму с кроликами и индоутками.

Редюит бастиона «Обертайх». Фортификация 19 века сегодня превратилась в музейное пространство «Объект №13». Вы услышите истории о янтаре и антиквариате, а в завершение попробуете марципан на небольшой дегустации.

Организационные детали