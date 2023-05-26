По самым интересным места пригорода КалининградаТакого вы еще точно не пробовали! Это театрализованная аудиоэкскурсия создана профессиональными актерами театра и кино, для того, чтобы вы получили массу впечатлений и от души посмеялись. Здесь не будет занудных дат и ненужных имен. Здесь будут яркие образы, харизматичные герои и много шуток.

Ваше приключение займет целый день и вам точно потребуется автомобиль! Проверьте если ли он у вас. Если вы не нашли автомобиль, то обратитесь в службу проката машин. Были оптимисты, которые пытались пройти маршрут пешком, но через неделю, на полпути, стерев ноги по колено оставили эту идею.

В этой экскурсии вы посетите множество интересных и оооочень аутентичных мест: кирхи, замки, соборы. Вы побываете в поселке Родники и увидите кирху, в которой чудом сохранились средневековые фрески. В деревне Ушаково (ранее Хайлигевальде) вы посетите очень живописную кирху 14 века и узнаете, как пруссы строили свои города. Но большую часть времени вы проведете в Черняховске. Увидите замок Инстербург, Георгенбург и сможете заглянуть на конезавод, где разводят Голштинскую и Тракененскую породы лошадей.

Наши герои проведут вас по самым интересным местам, познакомят вас с историей этого города и его архитектурой.

Как проходит аудиоэкскурсия: