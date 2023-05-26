Инстербург и тайны Тевтонского ордена: аудиотур и автомобильное приключение по Калининградской области

Инстербург и тайны Тевтонского ордена

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Приглашаем на театрализованную аудиоэкскурсию по Калининградской области. В этой экскурсии вы посетите множество интересных и атмосферных мест.

Вы побываете в поселке Родники и полюбуетесь на кирху, в которой невероятным образом сохранились средневековые фрески.

Увидите замок Инстербург, Георгенбург, заглянете на конезавод, где разводят Голштенскую и Тракенскую породы лошадей.
Инстербург и тайны Тевтонского ордена: аудиотур и автомобильное приключение по Калининградской области
Инстербург и тайны Тевтонского ордена: аудиотур и автомобильное приключение по Калининградской области
Инстербург и тайны Тевтонского ордена: аудиотур и автомобильное приключение по Калининградской области
Инстербург и тайны Тевтонского ордена: аудиотур и автомобильное приключение по Калининградской области
Инстербург и тайны Тевтонского ордена: аудиотур и автомобильное приключение по Калининградской области
Инстербург и тайны Тевтонского ордена: аудиотур и автомобильное приключение по Калининградской области
Инстербург и тайны Тевтонского ордена: аудиотур и автомобильное приключение по Калининградской области
Ближайшие даты:
26
мая
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мая
28
мая
29
мая
30
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Свято-Михайловская церковь, г. Черняховск
  • Храм Святого Бруно Кверфуртского, г. Черняховск
  • Замок Инстербург, г. Черняховск
  • Замок Георгенбург, г. Черняховск
  • Замок Таплакен, г. Гвардейск
  • Кирха Арнау, монастырь святой Екатерины в Родниках, г. Гурьевск
  • Кирха Хайлигенвальде, г. Гвардейск
  • Георгенбург, Конный Завод, г. Черняховск
  • "Пёстрый Ряд" Арх. Ханс Шарун, г. Черняховск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По самым интересным места пригорода КалининградаТакого вы еще точно не пробовали! Это театрализованная аудиоэкскурсия создана профессиональными актерами театра и кино, для того, чтобы вы получили массу впечатлений и от души посмеялись. Здесь не будет занудных дат и ненужных имен. Здесь будут яркие образы, харизматичные герои и много шуток.
Ваше приключение займет целый день и вам точно потребуется автомобиль! Проверьте если ли он у вас. Если вы не нашли автомобиль, то обратитесь в службу проката машин. Были оптимисты, которые пытались пройти маршрут пешком, но через неделю, на полпути, стерев ноги по колено оставили эту идею.
В этой экскурсии вы посетите множество интересных и оооочень аутентичных мест: кирхи, замки, соборы. Вы побываете в поселке Родники и увидите кирху, в которой чудом сохранились средневековые фрески. В деревне Ушаково (ранее Хайлигевальде) вы посетите очень живописную кирху 14 века и узнаете, как пруссы строили свои города. Но большую часть времени вы проведете в Черняховске. Увидите замок Инстербург, Георгенбург и сможете заглянуть на конезавод, где разводят Голштинскую и Тракененскую породы лошадей.
Наши герои проведут вас по самым интересным местам, познакомят вас с историей этого города и его архитектурой.

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. . Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Подробный маршрут с картой GPS на вашем смартфоне
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Логистика маршрута — потребуется автомобиль
  • Еда и напитки — приобретаются самостоятельно по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Московский проспект, 196Б
Завершение: Элеваторная улица, 7, Черняховск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
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