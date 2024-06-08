Аудиогиды и аудиоэкскурсии Калининграда

Найдено 8 экскурсий в категории «Аудиогиды» в Калининграде, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
Начало: Площадь перед вокзалом (улица Ленина, 33)
«Теперь гостям города доступен новый формат экскурсии – иммерсивный аудиоспектакль»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Аудиоэкскурсия в приложении: По историческому центру Калининграда
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: По историческому центру Калининграда
Начало: Эстакадный мост, остров Кнайпхоф, Калининград
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 190 за человека
Аудиоэкскурсия в самом сердце Кенигсберга: Форштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в самом сердце Кенигсберга: Форштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт
Начало: Биржевой сквер (Ленинский пр., 83)
«Слушайте экскурсию в аудиоформате, смотрите по сторонам и не отвлекайтесь на чтение»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг: аудиоэкскурсия по исторической части города
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг: аудиоэкскурсия по исторической части города
Начало: Улица Шевченко, 2 (Раскопки Королевского замка)
«Как проходит аудиоэкскурсия • После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
Дом с Горгульей и секреты Хуфен: аудиогид по старинному району Калининграда
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Дом с Горгульей и секреты Хуфен: аудиогид по старинному району Калининграда
Начало: Улица Комсомольская, 1
«Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
Малые города Калининградской области: автомобильная аудиоэкскурсия в средневековую Пруссию
Аудиогид
9 часов
Малые города Калининградской области: автомобильная аудиоэкскурсия в средневековую Пруссию
Начало: Центральная площадь, 2
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 190 за человека
Инстербург и тайны Тевтонского ордена: аудиотур и автомобильное приключение по Калининградской области
Аудиогид
8 часов
Инстербург и тайны Тевтонского ордена: аудиотур и автомобильное приключение по Калининградской области
Начало: Московский проспект, 196Б
«Это театрализованная аудиоэкскурсия создана профессиональными актерами театра и кино, для того, чтобы вы получили массу впечатлений и от души посмеялись»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 190 за человека
Тильзит или мой маленький Париж: автомобильная аудиоэкскурсия на весь день
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Тильзит или мой маленький Париж: автомобильная аудиоэкскурсия на весь день
Начало: Улица Фрунзе, 51
«» Как проходит аудиоэкскурсия
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 190 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
  2. Аудиоэкскурсия в приложении: По историческому центру Калининграда
  3. Аудиоэкскурсия в самом сердце Кенигсберга: Форштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт
  4. Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг: аудиоэкскурсия по исторической части города
  5. Дом с Горгульей и секреты Хуфен: аудиогид по старинному району Калининграда
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Аудиогиды" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 790 до 1 190. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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