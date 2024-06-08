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Аудиогид
2 часа
Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
Начало: Площадь перед вокзалом (улица Ленина, 33)
«Теперь гостям города доступен новый формат экскурсии – иммерсивный аудиоспектакль»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: По историческому центру Калининграда
Начало: Эстакадный мост, остров Кнайпхоф, Калининград
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 190₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в самом сердце Кенигсберга: Форштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт
Начало: Биржевой сквер (Ленинский пр., 83)
«Слушайте экскурсию в аудиоформате, смотрите по сторонам и не отвлекайтесь на чтение»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Аудиогид
3 часа
Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг: аудиоэкскурсия по исторической части города
Начало: Улица Шевченко, 2 (Раскопки Королевского замка)
«Как проходит аудиоэкскурсия • После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Дом с Горгульей и секреты Хуфен: аудиогид по старинному району Калининграда
Начало: Улица Комсомольская, 1
«Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Аудиогид
9 часов
Малые города Калининградской области: автомобильная аудиоэкскурсия в средневековую Пруссию
Начало: Центральная площадь, 2
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 190₽ за человека
Аудиогид
8 часов
Инстербург и тайны Тевтонского ордена: аудиотур и автомобильное приключение по Калининградской области
Начало: Московский проспект, 196Б
«Это театрализованная аудиоэкскурсия создана профессиональными актерами театра и кино, для того, чтобы вы получили массу впечатлений и от души посмеялись»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 190₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Тильзит или мой маленький Париж: автомобильная аудиоэкскурсия на весь день
Начало: Улица Фрунзе, 51
«» Как проходит аудиоэкскурсия 1»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 190₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Аудиогиды»
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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
- Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
- Аудиоэкскурсия в приложении: По историческому центру Калининграда
- Аудиоэкскурсия в самом сердце Кенигсберга: Форштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт
- Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг: аудиоэкскурсия по исторической части города
- Дом с Горгульей и секреты Хуфен: аудиогид по старинному району Калининграда
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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Аудиогиды" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 790 до 1 190. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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