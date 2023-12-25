Приглашаем на нескучную обзорную экскурсию по историческому центру Калининграда! Вы увидите его визитные карточки: мосты, остров Канта, Кафедральный собор и Рыбную деревню. На каждой остановке мы будем не просто рассказывать о месте, но и загадывать вам загадки. Так время пройдёт веселее и информация лучше запомнится.

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Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы раскроете, когда в Кёнигсберг привезли брусчатку и почему она разная. Найдёте пушку, на ядре которой летал барон Мюнхгаузен — и узнаете, кто вернул долг великого фантазёра. Увидите тени мостов из прошлого и выясните, как они связаны с математикой. Также в программе экскурсии:

Остров Канта. Вы погрузитесь в 16 век, полюбуетесь готическим Кафедральным собором и посетите могилу немецкого философа.

Старинная биржа. Биржа в Кёнигсберге была самым деловым местом. Она открывалась ежедневно в 11:30 по звону колокольчика — и торги начинались. Мы раскроем, какие ещё функции она выполняла.

Рыбная деревня и остров Ломзе. Это современный туристический район, стилизованный под прусский город. Вы оцените его архитектуру и полюбуетесь живописными видами.

Дом смотрителя Высокого моста. Мы посетим расположенный в нём небольшой музей, посвящённый истории открыток.

Мосты. Вы увидите несколько старинных мостов — Зелёный, Потроховый, Императорский, Медовый, Дровяной — и разгадаете связанную с ними загадку.

Организационные детали