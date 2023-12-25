Погулять по Старому городу в мини-группе и раскрыть его историю в интерактивном формате
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|650 ₽
Описание
Что вас ожидает
Вы раскроете, когда в Кёнигсберг привезли брусчатку и почему она разная. Найдёте пушку, на ядре которой летал барон Мюнхгаузен — и узнаете, кто вернул долг великого фантазёра. Увидите тени мостов из прошлого и выясните, как они связаны с математикой. Также в программе экскурсии:
Остров Канта. Вы погрузитесь в 16 век, полюбуетесь готическим Кафедральным собором и посетите могилу немецкого философа.
Старинная биржа. Биржа в Кёнигсберге была самым деловым местом. Она открывалась ежедневно в 11:30 по звону колокольчика — и торги начинались. Мы раскроем, какие ещё функции она выполняла.
Рыбная деревня и остров Ломзе. Это современный туристический район, стилизованный под прусский город. Вы оцените его архитектуру и полюбуетесь живописными видами.
Дом смотрителя Высокого моста. Мы посетим расположенный в нём небольшой музей, посвящённый истории открыток.
Мосты. Вы увидите несколько старинных мостов — Зелёный, Потроховый, Императорский, Медовый, Дровяной — и разгадаете связанную с ними загадку.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
в понедельник, вторник и среду в 10:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Медового моста
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник и среду в 10:30Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.