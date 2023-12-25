Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
Групповой квест в Калининграде

Погулять по Старому городу в мини-группе и раскрыть его историю в интерактивном формате

Приглашаем на нескучную обзорную экскурсию по историческому центру Калининграда! Вы увидите его визитные карточки: мосты, остров Канта, Кафедральный собор и Рыбную деревню. На каждой остановке мы будем не просто рассказывать о месте, но и загадывать вам загадки. Так время пройдёт веселее и информация лучше запомнится.
Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
Ближайшие даты:
25
дек
26
дек
27
дек
1
янв
2
янв
3
янв
8
янв
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы раскроете, когда в Кёнигсберг привезли брусчатку и почему она разная. Найдёте пушку, на ядре которой летал барон Мюнхгаузен — и узнаете, кто вернул долг великого фантазёра. Увидите тени мостов из прошлого и выясните, как они связаны с математикой. Также в программе экскурсии:

Остров Канта. Вы погрузитесь в 16 век, полюбуетесь готическим Кафедральным собором и посетите могилу немецкого философа.

Старинная биржа. Биржа в Кёнигсберге была самым деловым местом. Она открывалась ежедневно в 11:30 по звону колокольчика — и торги начинались. Мы раскроем, какие ещё функции она выполняла.

Рыбная деревня и остров Ломзе. Это современный туристический район, стилизованный под прусский город. Вы оцените его архитектуру и полюбуетесь живописными видами.

Дом смотрителя Высокого моста. Мы посетим расположенный в нём небольшой музей, посвящённый истории открыток.

Мосты. Вы увидите несколько старинных мостов — Зелёный, Потроховый, Императорский, Медовый, Дровяной — и разгадаете связанную с ними загадку.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

в понедельник, вторник и среду в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Медового моста
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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