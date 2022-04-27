Балтийск и Балтийская коса

Мы с вами посетим шведскую крепость, увидим самый западный маяк

Индивидуальная
Мы с вами посетим шведскую крепость, увидим самый западный маяк в России, побываем у памятника дочери Петра I императрицы Елизаветы Петровны.

Переправимся на пароме на Балтийскую косу, прогуляемся по ее песчаным дюнам.

Увидим немецкий военный аэродром «Нойтиф».

Вы узнаете, почему его называли «лучшим гнездом немецких асов».
Балтийск и Балтийская коса
Балтийск и Балтийская коса
Балтийск и Балтийская коса
Балтийск и Балтийская коса
Балтийск и Балтийская коса
Балтийск и Балтийская коса

Что вас ожидает 🤩

  • Балтийск
  • Крепость Пиллау
  • Северный и Южный мол
  • Балтийская коса
  • Аэродром Нойтиф
  • Форт Западный
Город Балтийск — город воинской славы и самый западный город России
Мы с вами посетим шведскую крепость, увидим самый западный маяк в России, побываем у памятника дочери Петра I императрицы Елизаветы Петровны. Переправимся на пароме на Балтийскую косу, прогуляемся по ее песчаным дюнам. Увидим немецкий военный аэродром «Нойтиф». Вы узнаете, почему его называли «лучшим гнездом немецких асов».
Дойдем до форта «Западный» — этого величественного фортификационного сооружения, стоящего на берегах суровой Балтики. Поведаю вам, почему «Южный мол» строился 67 лет. На берегу Балтийского моря вы сможете собрать «солнечный камень» или «слезы Балтийского моря» — янтарь.
Программа
9:00 – 10:00 выезд из Калининграда.
10:00 – 12:00 осмотр достопримечательностей г. Балтийска.
12:00 – 12:15 переправа на Балтийскую косу.
12:15 – 14:00 осмотр достопримечательностей на Балтийской косе.
14:00 – 14:15 переправа в г. Балтийск.
14:15 – 15:00 обед.
15:00 – 16:30 осмотр достопримечательностей г. Балтийска.
16:30 – 17:00 переезд в Калининград.
17:00 окончание экскурсии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Переправа на Балтийскую косу (700 рублей/автомобиль и 70 рублей/каждый пассажир, Обед
Место начала и завершения?
Центральная площадь, 1, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 9:00

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