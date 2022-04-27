Город Балтийск — город воинской славы и самый западный город России

Мы с вами посетим шведскую крепость, увидим самый западный маяк в России, побываем у памятника дочери Петра I императрицы Елизаветы Петровны. Переправимся на пароме на Балтийскую косу, прогуляемся по ее песчаным дюнам. Увидим немецкий военный аэродром «Нойтиф». Вы узнаете, почему его называли «лучшим гнездом немецких асов».

Дойдем до форта «Западный» — этого величественного фортификационного сооружения, стоящего на берегах суровой Балтики. Поведаю вам, почему «Южный мол» строился 67 лет. На берегу Балтийского моря вы сможете собрать «солнечный камень» или «слезы Балтийского моря» — янтарь.

Программа

9:00 – 10:00 выезд из Калининграда.

10:00 – 12:00 осмотр достопримечательностей г. Балтийска.

12:00 – 12:15 переправа на Балтийскую косу.

12:15 – 14:00 осмотр достопримечательностей на Балтийской косе.

14:00 – 14:15 переправа в г. Балтийск.

14:15 – 15:00 обед.

15:00 – 16:30 осмотр достопримечательностей г. Балтийска.

16:30 – 17:00 переезд в Калининград.

17:00 окончание экскурсии.