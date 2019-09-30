21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  3. Балтийская коса — узкая полоска суши

О Кенигсберге, янтаре, Балтийске и другом — на машине и пароме к историческим и природным красотам

Юрий
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Юрий – ваш гид
Приглашаю в путешествие автомобильно-морское путешествие на Балтийскую косу (Фрише-Нерунг) и в город Балтийск, который долгое время был закрыт для путешественников.
6300 ₽
5040 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
4.9
Балтийская коса — узкая полоска суши
Балтийская коса — узкая полоска суши

Программа

  • Выезд из Калининграда. На комфортабельном микроавтобусе мы поедем в самую западную точку России — по старой немецкой дороге около 50 км. до Балтийска. В пути мы поговорим о штурме Кенигсберга и значении этой дороги в конце Второй мировой, а также о возможных местах нахождения Янтарной комнаты. Разберемся, откуда появился янтарь на территории нашей области.
  • Прибыв в город Балтийск, мы посетим морское побережье, Северный мол, памятник императрице Елизавете Петровне. Посетим гавань, где увидим столетний маяк, панораму гавани и косы.
  • Затем на пароме переправимся на саму косу — узкую полоску земли, омываемую пресным заливом и Балтийским морем. Попасть туда можно через пролив шириной около 1 км. Паром перевозит на косу раз в 2 часа.
  • На морской стороне мы осмотрим развалины форта 1869 года, поищем янтарь, а в теплое время года сможем даже искупаться. На стороне залива рассмотрим немецкие ангары для гидросамолетов. Виды залива тоже не оставят вас равнодушными.
  • Как в Балтийске, так и на косе можно перекусить и вернуться в Калининград полными впечатлений.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются билеты на паром (70 руб. с человека).

Балтийская коса — узкая полоска суши
Балтийская коса — узкая полоска суши
Балтийская коса — узкая полоска суши
Балтийская коса — узкая полоска суши

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий
Юрий
Экскурсовод, опыт работы гидом- более 20 лет на русском и немецком языках. Большой опыт общения с бывшими жителями Кенигсберга и масса историй их жизни помогут лучше понять историю и характер моего города! Я повезу вас на комфортабельном микроавтобусе на 8 мест. В описании маршрутов только схема, конечно мы увидим намного больше и всегда сможем изменить маршрут по вашему желанию!
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 сентября 2019
Очень познавательная экскурсия и приятная прогулка. Мы хорошо провели время. Юрий замечательный гид , чувствуется, что очень любит свой город и свою работу.
30 июля 2019
Очень приятная экскурсия-прогулка. Ездила с двумя детьми 10 лет. Юрий не перегружал сложной информацией, давал достаточный для усвоения материал. Необыкновенно впечатлили пейзажи Косы. А когда дети начали находить янтарь самостоятельно - Юрий стал для них лучшим гидом в мире:) Отдельно хочу отметить прекрасный, и что важно, недорогой обед. А также живописную дорогу и интересный рассказ. Рекомендую
9 июня 2019
Рекомендую!!!!
29 апреля 2019
Экскурсия впечатлила. С погодой повезло. Эмоции переполняли и от сбора янтаря на пляже в Балтийске, которого были россыпи после шторма и от природы на косе. Море и пляжи сурово красивые, органично смотрятся развалины крепости. Интересно было наблюдать за входящими в канал и выходящими из него судами. Спасибо Юрию, что не перегружал ненужной информацией, все в меру и по делу. Юрий хороший, интересный собеседник. Отдельное спасибо за организацию очень вкусного обеда. Дорога туда и обратно очень живописная. Машина комфортная. Хочу отметить пунктуальность Юрия. Это первый пункт уважения. Рекомендую эту экскурсию всем!
4 февраля 2019
Прекрасная экскурсия море впечатлений .спасибо большое нашему гиду Юрию
18 октября 2018
Была на Балтийской косе с Юрием. Общительный и обаятельный человек, знающий свою работу творчески к ней подходящий. Очень неутомительно, но в большом объеме, изложил массу интересных фактов об истории края, далеко за пределами темы экскурсии)) никакого шаблона и суеты, индивидуальный маршрут, но успели очень многое: собрали янтарь приятным бонусом в секретном месте, закупилась рыбной продукцией колхоза За Родину, очень вкусной кстати. Потрясающая природа, динамичная прогулка, шикарные пейзажи, море, сосны и волшебный воздух. Было бы лето, искупалась бы еще, день был теплый, 21 градус, но все же осень, не рискнула(Потрясающе вкусный рыбный обед в кафе у причала))) Помимо темы экскурсии, Юрий дал много полезных советов по местной кухне, товарам и брендовым продуктам. И конечно же, забрал из отеля и довез до места на обратном пути, это очень комфортно. Спасибо за приятную прогулку и чудесное настроение! Рекомендую гида Юрия Малиновского и его экскурсии.
7 октября 2018
Спасибо Юрию за внимательное отношение к нашим пожеланиям! Интеллигентный, настоящий рыцарь, не только провел экскурсию, но и помог решить наши организационные проблемы.
Маршрут интересный и разнообразный, Балтийск очень заслуживает внимания! И обед в Балтийске тоже) Ездили впятером. Рекомендуем!!!
4 сентября 2018
Экскурсия произвела большое впечатление. Очень интересным рассказом Юрия увлек нас с первых минут. Необычные места с интересной историей. Впервые на пляже собирали не ракушки, а янтарь. Самый западный город России и самый западный ресторан со свежайшей рыбой никого не оставит равнодушным.
15 августа 2018
Огромное спасибо Юрию за четкую организацию, он позаботился обо всем, был внимателен, терпелив, попутной информации выдал ровно столько сколько надо, показал все "знаковые" места Балтийска и Балтийской косы. Поездка получилась динамичная и познавательная: за один день я увидела своеобразный город-порт, белые (и "полосатые") пески морского побережья и янтарь, и военный форт, и базу гидросамолетов времен ВОВ, пообщалась с лебедями. Можно было искупаться (пляжи дикие).
Всем рекомендую по пути в Балтийск заехать посмотреть "крест святого Адальберта". На берегу небольшой гостевой дом, кофе и выставка работ местных художников-экологов. Кроме парома, если любите скорость, воспользуйтесь "лодочной переправой".
Посоветуйтесь с Юрием на счет экипировки, что бы "шоу Калининградской погоды" не застало вас врасплох.
Главное берите с собой хорошее настроение и эта поездка доставит массу приятных эмоций.
ЮРИЙ! СПАСИБО! ВСЕГО САМОГО ДОБРОГО!
22 апреля 2018
Огромное спасибо Юрию за отличную экскурсию! Юрий так грамотно все предусмотрел, распланировала время экскурсии, что эти 6 часов для нас пролетели как один! Все было очень интересно, познавательно, легко и весело:) я обязательно буду рекомендовать своим друзьям обращаться именно к Юрию при планировании поездок в Калиниград и Калининградскую область!
Ещё 11 отзывов

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