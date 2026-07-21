21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Приглашаю вас в Балтийск и на Балтийскую косу — места, которые долгое время были закрыты для путешественников. В Балтийске мы увидим старинный маяк, памятник императрице и, конечно, корабли. А затем отправимся в морское путешествие к узкой полоске суши — Балтийской косе, где скрыто много любопытных локаций.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Балтийск

В самую западную точку России мы поедем по старой немецкой дороге. В пути поговорим о штурме Кёнигсберга и значении этой дороги в конце Второй мировой, а также о возможных местах нахождения Янтарной комнаты. Разберёмся, откуда появился янтарь на территории нашей области.

В Балтийске погуляем по морскому побережью, рассмотрим Северный мол и памятник императрице Елизавете Петровне. Посетим гавань, где увидим столетний маяк, панораму гавани и косы.

Балтийская коса

Затем на пароме переправимся на косу — узкую полоску земли, омываемую пресным заливом и Балтийским морем. Попасть туда можно через пролив шириной около 1 км.

На морской стороне осмотрим развалины форта 1869 года, поищем янтарь, а в тёплое время года сможем даже искупаться. На стороне залива рассмотрим немецкие ангары для гидросамолётов.

Организационные детали