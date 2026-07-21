21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

А затем отправимся в морское путешествие к узкой полоске суши — Балтийской косе, где скрыто много любопытных локаций.
Описание экскурсии
Балтийск
В самую западную точку России мы поедем по старой немецкой дороге. В пути поговорим о штурме Кёнигсберга и значении этой дороги в конце Второй мировой, а также о возможных местах нахождения Янтарной комнаты. Разберёмся, откуда появился янтарь на территории нашей области.
В Балтийске погуляем по морскому побережью, рассмотрим Северный мол и памятник императрице Елизавете Петровне. Посетим гавань, где увидим столетний маяк, панораму гавани и косы.
Балтийская коса
Затем на пароме переправимся на косу — узкую полоску земли, омываемую пресным заливом и Балтийским морем. Попасть туда можно через пролив шириной около 1 км.
На морской стороне осмотрим развалины форта 1869 года, поищем янтарь, а в тёплое время года сможем даже искупаться. На стороне залива рассмотрим немецкие ангары для гидросамолётов.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
- Отдельно оплачиваются билеты на паром — 210 ₽ за чел.
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Отзывы и рейтинг
Очень понравился наш гид Юрий. Интеллигентный, эрудированный.
Посетили интересные объекты, без спешки, с годовалым ребенком даже не устали. Юрий учел наши пожелания по посещению поселка Янтарный. Сам предложил, что посмотреть и куда сходить. Точно знаем, куда хотим вернуться еще. Большое спасибо за увлекательную поездку.