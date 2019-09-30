21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Была на Балтийской косе с Юрием. Общительный и обаятельный человек, знающий свою работу творчески к ней подходящий. Очень неутомительно, но в большом объеме, изложил массу интересных фактов об истории края, далеко за пределами темы экскурсии)) никакого шаблона и суеты, индивидуальный маршрут, но успели очень многое: собрали янтарь приятным бонусом в секретном месте, закупилась рыбной продукцией колхоза За Родину, очень вкусной кстати. Потрясающая природа, динамичная прогулка, шикарные пейзажи, море, сосны и волшебный воздух. Было бы лето, искупалась бы еще, день был теплый, 21 градус, но все же осень, не рискнула(Потрясающе вкусный рыбный обед в кафе у причала))) Помимо темы экскурсии, Юрий дал много полезных советов по местной кухне, товарам и брендовым продуктам. И конечно же, забрал из отеля и довез до места на обратном пути, это очень комфортно. Спасибо за приятную прогулку и чудесное настроение! Рекомендую гида Юрия Малиновского и его экскурсии.