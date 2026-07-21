21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Балтийск и Балтийская коса - из Калининграда

О Кёнигсберге, янтаре и другом - на машине и пароме к историческим и природным красотам
Приглашаю вас в Балтийск и на Балтийскую косу — места, которые долгое время были закрыты для путешественников. В Балтийске мы увидим старинный маяк, памятник императрице и, конечно, корабли.

А затем отправимся в морское путешествие к узкой полоске суши — Балтийской косе, где скрыто много любопытных локаций.
4.8
70 отзывов
Балтийск и Балтийская коса - из Калининграда
Балтийск и Балтийская коса - из Калининграда
Балтийск и Балтийская коса - из Калининграда

Описание экскурсии

Балтийск

В самую западную точку России мы поедем по старой немецкой дороге. В пути поговорим о штурме Кёнигсберга и значении этой дороги в конце Второй мировой, а также о возможных местах нахождения Янтарной комнаты. Разберёмся, откуда появился янтарь на территории нашей области.

В Балтийске погуляем по морскому побережью, рассмотрим Северный мол и памятник императрице Елизавете Петровне. Посетим гавань, где увидим столетний маяк, панораму гавани и косы.

Балтийская коса

Затем на пароме переправимся на косу — узкую полоску земли, омываемую пресным заливом и Балтийским морем. Попасть туда можно через пролив шириной около 1 км.

На морской стороне осмотрим развалины форта 1869 года, поищем янтарь, а в тёплое время года сможем даже искупаться. На стороне залива рассмотрим немецкие ангары для гидросамолётов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Отдельно оплачиваются билеты на паром — 210 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 6324 туристов
Я гид с большим стажем работы на русском и немецком языках. Богатый опыт общения с бывшими жителями Кёнигсберга помогли мне лучше понять историю и характер моего города. Я покажу вам очень многое. Мы всегда сможем изменить маршрут по вашему желанию.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
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5
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Елена
Балтийск- самая западная точка России! Ведь ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ! Кто был, тот поймет, кто будет, тот тоже поймет:-) История закрытого города, и даже в начале пути нас предупредили, что мы
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можем не попасть в него. Но мы не отчаиваемся! И вот он, маленький городок с большой историей. Идём вдоль набережной, машем флагами, смотрим по сторонам, доходим до пляжа, и слышим голос экскурсовода: у вас пять минут на разграбление. Недоуменно смотрим по сторонам, и тут понимаем, что смотреть необходимо по ноги, ведь там лежит сокровище: Янтарь! И вот ты уже, как ребенок, с маленькой лопаткой/ вилочкой/ ложечкой/ веточкой сидишь, и копаешься в большой песочнице. И снова голос гида, что нам пора. Переплываем на лодочке (можно на пароме) на Косу и идем на пляж, и снова синее море, белый песок, и полуразрушенный форт. Что ещё надо для искателей приключений.
Когда ты наплавался вдоволь, собираешься дальше, и видишь вдали мачты! Что это? Бежишь на берег, и видишь перед собой ещё одну мечту- огромный парусник(Крузенштерн). И твоему восторгу нет предела. А ведь впереди ещё старые немецкие ангары и другие форты… И вот к концу дня ты, уставший, но довольный, едешь с Юрием, и говоря с ним, считаешь, что приехал к нему в гости, как к родному, и он, провожая тебя в аэропорту, говорит, приезжай ещё, у меня есть ещё много интересных историй для тебя.
Огромное спасибо вам, спасибо, что открываете для нас свои маленькие тайны, и храните историю. До новых встреч.

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Егорова
Классная экскурсия! Классный гид! Нет ненужной инфы в огромном кол-ве. Короткие рассказы о местах, людях, событиях. Юрий готов ответить на любой вопрос по Калининградской области! Погуляли по берегу, послушали "поющий" песок, пособирали с ребенком 11лет янтарь, завез нас в фирменный магазин при заводе "За Родину" (за что ему огромное отдельное спасибо) Рекомендую всем этого гида! И экскурсию в Балтийск! 😍
Классная экскурсия! Классный гид! Нет ненужной инфы в огромном кол-ве. Короткие рассказы о местах, людях, событиях.
Классная экскурсия! Классный гид! Нет ненужной инфы в огромном кол-ве. Короткие рассказы о местах, людях, событиях.
Классная экскурсия! Классный гид! Нет ненужной инфы в огромном кол-ве. Короткие рассказы о местах, людях, событиях.
Классная экскурсия! Классный гид! Нет ненужной инфы в огромном кол-ве. Короткие рассказы о местах, людях, событиях.
Классная экскурсия! Классный гид! Нет ненужной инфы в огромном кол-ве. Короткие рассказы о местах, людях, событиях.
Классная экскурсия! Классный гид! Нет ненужной инфы в огромном кол-ве. Короткие рассказы о местах, людях, событиях.
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Татьяна
23 января были с друзьями на экскурсию на Балтийской косе. Экскурсовод Юрий заинтересовал нас увлекательным рассказом с первых же минут нашей поездки. Мы узнали много интересного обо всей Калининградской области
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(не только о Балтийске и косе). Чувствуется что экскурсовод сам увлечён этой темой. Юрий грамотный человек, умный, эрудированный, галантный! Всем нашим друзьям и знакомым будем рекомендовать пользоваться услугами именно Юрия! Спасибо, Юрий, вам огромное ещё раз!!!

23 января были с друзьями на экскурсию на Балтийской косе. Экскурсовод Юрий заинтересовал нас увлекательным рассказом
23 января были с друзьями на экскурсию на Балтийской косе. Экскурсовод Юрий заинтересовал нас увлекательным рассказом
23 января были с друзьями на экскурсию на Балтийской косе. Экскурсовод Юрий заинтересовал нас увлекательным рассказом
23 января были с друзьями на экскурсию на Балтийской косе. Экскурсовод Юрий заинтересовал нас увлекательным рассказом
23 января были с друзьями на экскурсию на Балтийской косе. Экскурсовод Юрий заинтересовал нас увлекательным рассказом
23 января были с друзьями на экскурсию на Балтийской косе. Экскурсовод Юрий заинтересовал нас увлекательным рассказом
23 января были с друзьями на экскурсию на Балтийской косе. Экскурсовод Юрий заинтересовал нас увлекательным рассказом
23 января были с друзьями на экскурсию на Балтийской косе. Экскурсовод Юрий заинтересовал нас увлекательным рассказом+2
23 января были с друзьями на экскурсию на Балтийской косе. Экскурсовод Юрий заинтересовал нас увлекательным рассказом
23 января были с друзьями на экскурсию на Балтийской косе. Экскурсовод Юрий заинтересовал нас увлекательным рассказом
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Анна
Огромное спасибо Юрию за замечательное время в чудесным месте))) наш самолет очень рано прилетел в Калининград, до заселения в гостиницу было много свободного времени, которое решили провести с пользой) оказалось
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очень правильная идея, Балтийск, Балтийская коса оставили море впечатлений, несмотря на туман))) в итоге получилась своя особая атмосфера)
Поиски янтаря, переправа на лодке, лебеди, бакланы, белый песок, корабли и Балтийское море… 🩵🩵🩵🩵🩵

Огромное спасибо Юрию за замечательное время в чудесным месте))) наш самолет очень рано прилетел в Калининград,
Огромное спасибо Юрию за замечательное время в чудесным месте))) наш самолет очень рано прилетел в Калининград,
Огромное спасибо Юрию за замечательное время в чудесным месте))) наш самолет очень рано прилетел в Калининград,
Огромное спасибо Юрию за замечательное время в чудесным месте))) наш самолет очень рано прилетел в Калининград,
Огромное спасибо Юрию за замечательное время в чудесным месте))) наш самолет очень рано прилетел в Калининград,
Огромное спасибо Юрию за замечательное время в чудесным месте))) наш самолет очень рано прилетел в Калининград,
Огромное спасибо Юрию за замечательное время в чудесным месте))) наш самолет очень рано прилетел в Калининград,
Огромное спасибо Юрию за замечательное время в чудесным месте))) наш самолет очень рано прилетел в Калининград,+2
Огромное спасибо Юрию за замечательное время в чудесным месте))) наш самолет очень рано прилетел в Калининград,
Огромное спасибо Юрию за замечательное время в чудесным месте))) наш самолет очень рано прилетел в Калининград,
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Е
Ездили с Юрием в Балтийск и на пароме на Балтийскую косу- дети 10 и 16 лет в восторге т. к. прошли Школу Искателей Янтаря и нашли янтарь - это главное!
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Отдельно хочу отметить что гид понравился детям тк отмечал только интересные места с учетом мировоззрения детей, они постоянно подбегали к нему с находками спрашивая янтарь ли это! Хочу отметить что с групповой экскурсией не доходят на янтарный берег! Всем кто с детьми или сам мечтает найти сокровища - рекомендую поехать с Юрием! И благодарю Юрия за организацию питания тк с острова приехали к готовому обеду не надо ждать, а дети были голоды после активной прогулки. P.S. Янтарную комнату мы не нашли так что шанс есть у всех!

Ездили с Юрием в Балтийск и на пароме на Балтийскую косу- дети 10 и 16 лет
Ездили с Юрием в Балтийск и на пароме на Балтийскую косу- дети 10 и 16 лет
Ездили с Юрием в Балтийск и на пароме на Балтийскую косу- дети 10 и 16 лет
Ездили с Юрием в Балтийск и на пароме на Балтийскую косу- дети 10 и 16 лет
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Кулигина
Одна из самых захватывающих экскурсий за годы нашего туризма.
Очень понравился наш гид Юрий. Интеллигентный, эрудированный.
Посетили интересные объекты, без спешки, с годовалым ребенком даже не устали. Юрий учел наши пожелания по посещению поселка Янтарный. Сам предложил, что посмотреть и куда сходить. Точно знаем, куда хотим вернуться еще. Большое спасибо за увлекательную поездку.
Одна из самых захватывающих экскурсий за годы нашего туризма.
Одна из самых захватывающих экскурсий за годы нашего туризма.
Одна из самых захватывающих экскурсий за годы нашего туризма.
Одна из самых захватывающих экскурсий за годы нашего туризма.
Одна из самых захватывающих экскурсий за годы нашего туризма.
Одна из самых захватывающих экскурсий за годы нашего туризма.
Одна из самых захватывающих экскурсий за годы нашего туризма.
Одна из самых захватывающих экскурсий за годы нашего туризма.
Вам был полезен этот отзыв?

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