Я познакомлю вас с прошлым и настоящим Калининграда на примере его площадей — их истории и изменений во времени. Вы узнаете, чем они отличались и какие роли выполняли в разные эпохи.
Увидите архитектурные памятники и скверы, примыкающие к ним, пройдёте по Ленинскому проспекту и сами не заметите, как влюбитесь в Калининград.
Описание экскурсии
- Южный вокзал — въездные ворота Калининграда и прилегающая к нему площадь
- Госпиталь Святого Георга — его богатая история начинается с 14 века
- Торговая биржа Кёнигсберга — венецианское палаццо на прусской земле
- Эстакадный мост с панорамным видом на Кафедральный собор и Музей Мирового океана
- Центральная площадь — самое сердце города. Отсюда начиналась многовековая история Кёнигсберга
- Площадь Победы — главный городской ансамбль современного Калининграда
- Театральная площадь — сквер у Драматического театра с фонтаном и памятником поэту Фридриху Шиллеру
Организационные детали
Можем сделать кофе-паузу, напитки за ваш счёт.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Южного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
С 2018 года провожу автомобильные, пешие и вело-байдарочные программы по Калининградской области. Познакомлю с историческими и архитектурными памятниками, покажу регион с необычного ракурса и помогу по-настоящему насладиться его видами. Помогу влюбиться в Калининград.
