Хочу выразить огромную благодарность Владимиру за экскурсию, которая превзошла все ожидания! Калининград для меня больше не будет прежним, настолько он открылся с разных сторон, впечатляющий, красивейший город с внушительной историей и особенной атмосферой. Владимир очень увлеченный, искренний и приятный собеседник, рассказал доступным языком сложные исторические факты, ответил на все-все вопросы. Очень ценно, что получилось спланировать экскурсию исходя из пожеланий, например, поискать сохранившиеся барельефы и хаусмарки на фасаде домов:)

Безумно понравилось слушать про дома в кварталах Амалиенау и Ратсхоф, обязательно надо их увидеть!

Если вы выбираете экскурсию для первого знакомства или бывали в городе уже много-много раз - приходите к Владимиру, он сделает все возможное, чтобы Кёнигсберг вас покорил, удивил и остался в памяти (и в сердце!)