Познайте Калининград во всех его проявлениях: от крепостных стен до уютных кафе с местными деликатесами
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Калининграду, где вы увидите город с четырех разных сторон. Начнем с города-крепости, где крепостные стены и бастионы расскажут о могучем военном прошлом.
Затем окунемся в атмосферу города-сада, пройдемся по зеленым аллеям Амалиенау и узнаем о философии его создания.
В городе-порту познакомимся с морской историей Калининграда, увидим старинные парусники и уникальные промышленные сооружения.
И, наконец, остров Канта откроет перед нами историческое сердце Кёнигсберга с его кафедральным собором и могилой великого философа.
Экскурсия сочетает в себе автомобильные и пешеходные маршруты, что позволяет с комфортом исследовать каждый уголок города.
Завершим наше путешествие в одном из лучших кафе Калининграда, где сможем обсудить увиденное за чашечкой ароматного кофе
Затем окунемся в атмосферу города-сада, пройдемся по зеленым аллеям Амалиенау и узнаем о философии его создания.
В городе-порту познакомимся с морской историей Калининграда, увидим старинные парусники и уникальные промышленные сооружения.
И, наконец, остров Канта откроет перед нами историческое сердце Кёнигсберга с его кафедральным собором и могилой великого философа.
Экскурсия сочетает в себе автомобильные и пешеходные маршруты, что позволяет с комфортом исследовать каждый уголок города.
Завершим наше путешествие в одном из лучших кафе Калининграда, где сможем обсудить увиденное за чашечкой ароматного кофе
Ближайшие даты:
17
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Описание
Что вас ожидает
Город-крепость
- Мы поговорим о фортификации Калининграда: осмотрим крепостные стены, валы, бастионы, крепости, рвы, городские ворота.
- Обсудим, как развивался город в начале 20 века, когда часть фортификационных сооружений была снесена.
- Прогуляемся по бывшей Ганзейской площади, любуясь довоенной архитектурой.
Город-сад
- Пройдёмся среди прекрасных вилл района Амалиенау и воочию увидим, что такое город-сад.
- Поговорим о философии и не обойдём вниманием поэта Фридриха Шиллера.
- Отыщем барельеф, посвящённый самому сильному человеку начала прошлого века.
Город-порт
- Посетим самое старое здание города и бывшую кирху, в которой расположен уникальный янтарный иконостас. Поговорим, как менялись религиозные воззрения в регионе на протяжении веков.
- Отправимся в портовую часть Калининграда, где вы увидите промышленные сооружения конца 19 — начала 20 века и два старейших в мире парусника.
Город Калининград
- Поговорим о маленьких сказочных существах — хомлинах, обитающих на улицах города и ставших его современным символом.
- Заедем в Музей марципана, где вы оцените тот самый кёнигсбергский марципан.
- Посетим сердце Кёнигсберга — город Кнайпхоф (остров Канта), и увидим самые известные достопримечательности: кафедральный собор, могилу Канта, Рыбную деревню и мосты над рекой Преголя.
- Во время путешествия заглянем в одно из прекраснейших заведений города, где насладимся лучшим в Калининграде кофе и поговорим о местных специалитетах.
Организационные детали
- Экскурсия авто-пешеходная, ездить будем на новом комфортабельном автомобиле Changan CS35.
- Дополнительные расходы — только на кофе и покупки в Музее марципана.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Калининграде
Главное в любой экскурсии — найти подход к каждому путешественнику. Самой большой наградой для меня будет, если после нашей экскурсии вам захочется возвращаться в город снова и снова. Я родился в Калининградской области и с детства слушал истории про эту землю. Теперь сам хочу рассказать о ней так, чтобы ни один из вас не уехал разочарованным.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
14 фев 2024
Всем, кто находится в поиске подходящей экскурсии по Калининграду - эта экскурсия определенно то, что вам нужно! Такое обилие информации о городе с начала основания и до наших дней было аккуратно преподнесено гидом, что время пролетело незаметно. Хотелось слушать, слушать и слушать, влюбляясь в город, его быт, воздух, историю и архитектуру. Огромная благодарность Владимиру за отлично проведенный день и новые впечатления!
Алена
14 фев 2024
Хочу выразить огромную благодарность Владимиру за экскурсию, которая превзошла все ожидания! Калининград для меня больше не будет прежним, настолько он открылся с разных сторон, впечатляющий, красивейший город с внушительной историей и особенной атмосферой. Владимир очень увлеченный, искренний и приятный собеседник, рассказал доступным языком сложные исторические факты, ответил на все-все вопросы. Очень ценно, что получилось спланировать экскурсию исходя из пожеланий, например, поискать сохранившиеся барельефы и хаусмарки на фасаде домов:)
Безумно понравилось слушать про дома в кварталах Амалиенау и Ратсхоф, обязательно надо их увидеть!
Если вы выбираете экскурсию для первого знакомства или бывали в городе уже много-много раз - приходите к Владимиру, он сделает все возможное, чтобы Кёнигсберг вас покорил, удивил и остался в памяти (и в сердце!)
Безумно понравилось слушать про дома в кварталах Амалиенау и Ратсхоф, обязательно надо их увидеть!
Если вы выбираете экскурсию для первого знакомства или бывали в городе уже много-много раз - приходите к Владимиру, он сделает все возможное, чтобы Кёнигсберг вас покорил, удивил и остался в памяти (и в сердце!)
М
Марина
30 янв 2024
Шикарная экскурсия! Будем рекомендовать друзьям и сами планируем вернуться. Все конструировано, информативно, понятно, не нудно! Легкая и интересная подача. Спасибо Владимиру
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