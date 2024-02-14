Четыре грани города К
Индивидуальная экскурсия в Калининграде

Познайте Калининград во всех его проявлениях: от крепостных стен до уютных кафе с местными деликатесами

5
3 отзыва
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Калининграду, где вы увидите город с четырех разных сторон. Начнем с города-крепости, где крепостные стены и бастионы расскажут о могучем военном прошлом.

Затем окунемся в атмосферу города-сада, пройдемся по зеленым аллеям Амалиенау и узнаем о философии его создания.

В городе-порту познакомимся с морской историей Калининграда, увидим старинные парусники и уникальные промышленные сооружения.

И, наконец, остров Канта откроет перед нами историческое сердце Кёнигсберга с его кафедральным собором и могилой великого философа.

Экскурсия сочетает в себе автомобильные и пешеходные маршруты, что позволяет с комфортом исследовать каждый уголок города.

Завершим наше путешествие в одном из лучших кафе Калининграда, где сможем обсудить увиденное за чашечкой ароматного кофе
Четыре грани города К
Четыре грани города К
Четыре грани города К
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

Город-крепость

  • Мы поговорим о фортификации Калининграда: осмотрим крепостные стены, валы, бастионы, крепости, рвы, городские ворота.
  • Обсудим, как развивался город в начале 20 века, когда часть фортификационных сооружений была снесена.
  • Прогуляемся по бывшей Ганзейской площади, любуясь довоенной архитектурой.

Город-сад

  • Пройдёмся среди прекрасных вилл района Амалиенау и воочию увидим, что такое город-сад.
  • Поговорим о философии и не обойдём вниманием поэта Фридриха Шиллера.
  • Отыщем барельеф, посвящённый самому сильному человеку начала прошлого века.

Город-порт

  • Посетим самое старое здание города и бывшую кирху, в которой расположен уникальный янтарный иконостас. Поговорим, как менялись религиозные воззрения в регионе на протяжении веков.
  • Отправимся в портовую часть Калининграда, где вы увидите промышленные сооружения конца 19 — начала 20 века и два старейших в мире парусника.

Город Калининград

  • Поговорим о маленьких сказочных существах — хомлинах, обитающих на улицах города и ставших его современным символом.
  • Заедем в Музей марципана, где вы оцените тот самый кёнигсбергский марципан.
  • Посетим сердце Кёнигсберга — город Кнайпхоф (остров Канта), и увидим самые известные достопримечательности: кафедральный собор, могилу Канта, Рыбную деревню и мосты над рекой Преголя.
  • Во время путешествия заглянем в одно из прекраснейших заведений города, где насладимся лучшим в Калининграде кофе и поговорим о местных специалитетах.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная, ездить будем на новом комфортабельном автомобиле Changan CS35.
  • Дополнительные расходы — только на кофе и покупки в Музее марципана.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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П
14 фев 2024
Всем, кто находится в поиске подходящей экскурсии по Калининграду - эта экскурсия определенно то, что вам нужно! Такое обилие информации о городе с начала основания и до наших дней было аккуратно преподнесено гидом, что время пролетело незаметно. Хотелось слушать, слушать и слушать, влюбляясь в город, его быт, воздух, историю и архитектуру. Огромная благодарность Владимиру за отлично проведенный день и новые впечатления!
Всем, кто находится в поиске подходящей экскурсии по Калининграду - эта экскурсия определенно то, что вамВсем, кто находится в поиске подходящей экскурсии по Калининграду - эта экскурсия определенно то, что вамВсем, кто находится в поиске подходящей экскурсии по Калининграду - эта экскурсия определенно то, что вамВсем, кто находится в поиске подходящей экскурсии по Калининграду - эта экскурсия определенно то, что вамВсем, кто находится в поиске подходящей экскурсии по Калининграду - эта экскурсия определенно то, что вамВсем, кто находится в поиске подходящей экскурсии по Калининграду - эта экскурсия определенно то, что вамВсем, кто находится в поиске подходящей экскурсии по Калининграду - эта экскурсия определенно то, что вамВсем, кто находится в поиске подходящей экскурсии по Калининграду - эта экскурсия определенно то, что вамВсем, кто находится в поиске подходящей экскурсии по Калининграду - эта экскурсия определенно то, что вам
Алена
14 фев 2024
Хочу выразить огромную благодарность Владимиру за экскурсию, которая превзошла все ожидания! Калининград для меня больше не будет прежним, настолько он открылся с разных сторон, впечатляющий, красивейший город с внушительной историей и особенной атмосферой. Владимир очень увлеченный, искренний и приятный собеседник, рассказал доступным языком сложные исторические факты, ответил на все-все вопросы. Очень ценно, что получилось спланировать экскурсию исходя из пожеланий, например, поискать сохранившиеся барельефы и хаусмарки на фасаде домов:)
Безумно понравилось слушать про дома в кварталах Амалиенау и Ратсхоф, обязательно надо их увидеть!
Если вы выбираете экскурсию для первого знакомства или бывали в городе уже много-много раз - приходите к Владимиру, он сделает все возможное, чтобы Кёнигсберг вас покорил, удивил и остался в памяти (и в сердце!)
Хочу выразить огромную благодарность Владимиру за экскурсию, которая превзошла все ожидания! Калининград для меня больше неХочу выразить огромную благодарность Владимиру за экскурсию, которая превзошла все ожидания! Калининград для меня больше неХочу выразить огромную благодарность Владимиру за экскурсию, которая превзошла все ожидания! Калининград для меня больше неХочу выразить огромную благодарность Владимиру за экскурсию, которая превзошла все ожидания! Калининград для меня больше неХочу выразить огромную благодарность Владимиру за экскурсию, которая превзошла все ожидания! Калининград для меня больше неХочу выразить огромную благодарность Владимиру за экскурсию, которая превзошла все ожидания! Калининград для меня больше неХочу выразить огромную благодарность Владимиру за экскурсию, которая превзошла все ожидания! Калининград для меня больше неХочу выразить огромную благодарность Владимиру за экскурсию, которая превзошла все ожидания! Калининград для меня больше не
М
30 янв 2024
Шикарная экскурсия! Будем рекомендовать друзьям и сами планируем вернуться. Все конструировано, информативно, понятно, не нудно! Легкая и интересная подача. Спасибо Владимиру

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