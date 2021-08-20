Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Город К сквозь века

Вы исследуете руины Королевского замка, посетите остров Канта и рассмотрите Кафедральный собор в стиле северогерманской готики. Кроме того, я покажу реконструированную кирху Королевы Луизы, где ныне поселился театр кукол, и восстановленное здании Торговой биржи. А также: музейный комплекс Мирового океана на набережной реки Преголя, башню «Дона» и старинные ворота.

От прошлого к современности

Калининград хранит память о множестве исторических событий. Вы увидите мемориальный комплекс героям штурма Кёнигсберга и памятник маршалу Василевскому. А на площади Победы — Триумфальную колонну победителям. Кроме того, вас ждут интересные места, связанные с темой космонавтики. И это лишь небольшая часть нашей программы.

Организационные детали

По желанию я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате: на вашем автомобиле или арендованном транспорте.