Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Погрузитесь в историю Калининграда, где переплелись прусские тайны, тевтонское наследие и советские артефакты. Откройте для себя уникальные места
Запад России, Янтарный Край, анклав на Балтике - Калининград привлекает своей многогранной историей.
Здесь можно увидеть руины Королевского замка, остров Канта с Кафедральным собором и музейный комплекс Мирового океана. Экскурсия охватывает важные исторические периоды, включая немецкое и советское наследие.
Это возможность понять, как город изменялся на протяжении веков и как современные архитектурные тенденции вплетаются в его облик
Лучшие месяцы для посещения Калининграда - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город радует обилием зелени и солнца. Однако стоит учитывать, что в эти месяцы может быть больше туристов. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но холод и короткий световой день могут ограничить впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Королевский замок
Остров Канта
Кафедральный собор
Кирха Королевы Луизы
Торговая биржа
Музейный комплекс Мирового океана
Башня Дона
Старинные ворота
Мемориальный комплекс героям штурма Кёнигсберга
Памятник маршалу Василевскому
Триумфальная колонна
Описание экскурсии
Город К сквозь века
Вы исследуете руины Королевского замка, посетите остров Канта и рассмотрите Кафедральный собор в стиле северогерманской готики. Кроме того, я покажу реконструированную кирху Королевы Луизы, где ныне поселился театр кукол, и восстановленное здании Торговой биржи. А также: музейный комплекс Мирового океана на набережной реки Преголя, башню «Дона» и старинные ворота.
От прошлого к современности
Калининград хранит память о множестве исторических событий. Вы увидите мемориальный комплекс героям штурма Кёнигсберга и памятник маршалу Василевскому. А на площади Победы — Триумфальную колонну победителям. Кроме того, вас ждут интересные места, связанные с темой космонавтики. И это лишь небольшая часть нашей программы!
Организационные детали
По желанию я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате: на вашем автомобиле или арендованном транспорте.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 2369 туристов
Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининградской области, закончил исторический факультет БФУ им. Канта, по второй специальности — дипломированный гид. С радостью покажу вам Калининград и живописные приморские города. При подготовке к экскурсии готов учесть ваши предпочтения и пожелания. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
95
4
3
3
–
2
–
1
–
Левова
Спасибо Павлу за интересный маршрут, огромный объем знаний, которым он поделился, дружелюбное отношение и чувство юмора! 3,5 часа пролетели ненапряжно и очень познавательно
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елизавета
Хочется сказать Павлу большое спасибо за проведенную экскурсию. Благодаря его великолепным академическим знаниям, а также способностью легко и понятно рассказывать о сложных вещах, в голове удалось по полочкам разложить многообразную читать дальшеуменьшить
информацию о непростой судьбе области. Прекрасное дополнение в виде большой подборки фотографии тех лет - это еще одно украшение экскурсии. Вот бы так же нам рассказывали на уроках истории в школе, то знающих людей было бы гораздо больше) еще раз спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгения
Были у Павла па обзорной экскурсии по Калининграду, все очень понравилось. структурированный материал, много дополнительной информации, фото «как было», чтобы мы могли представить те места, где уже ничего не осталось. спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Калерия
Вернулись из поездки по Калининграду. Воспользовались услугами Павла. Не пожалели ни секунды! Павел великолепно провел экскурсию, три с половиной часа пролетели незаметно. Поэтому мы сразу же решили, что на следующий день в Светлогорск поедем только с ним! Очень эрудированный, отзывчивый, добрый, постоянно находился на связи даже по окончании экскурсии, отвечая на возникающие вопросы! А если погружаться в историю, то только с Павлом!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Павел - кладезь знаний и информации, экскурсия очень понравилась и взрослым и подростку, однозначно рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Наталия
Павел - грамотный и интересный рассказчик с большим обьемом знаний, приятный собеседник, обладает хорошим чувством юмора. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Калининград: город с удивительной судьбой»