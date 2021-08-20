Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Калининград: город с удивительной судьбой

Остров Канта, старинные улицы, мосты, площади и фортификационные сооружения на обзорной экскурсии

5
20 отзывов
Запад России, Янтарный Край, анклав на Балтике — как только ни называют Калининград.

Это место, где причудливо переплелись тайны языческих пруссов, наследие тевтонских рыцарей-завоевателей, немецкая культура, советские артефакты и современные архитектурные тенденции.

Вы посетите самые интересные места города и узнаете о разных периодах его становления.
Калининград: город с удивительной судьбой
Калининград: город с удивительной судьбой
Калининград: город с удивительной судьбой
Калининград: город с удивительной судьбой
Калининград: город с удивительной судьбой
Калининград: город с удивительной судьбой

Что вас ожидает

Город К сквозь века

Вы исследуете руины Королевского замка, посетите остров Канта и рассмотрите Кафедральный собор в стиле северогерманской готики. Кроме того, я покажу реконструированную кирху Королевы Луизы, где ныне поселился театр кукол, и восстановленное здании Торговой биржи. А также: музейный комплекс Мирового океана на набережной реки Преголя, башню «Дона» и старинные ворота.

От прошлого к современности

Калининград хранит память о множестве исторических событий. Вы увидите мемориальный комплекс героям штурма Кёнигсберга и памятник маршалу Василевскому. А на площади Победы — Триумфальную колонну победителям. Кроме того, вас ждут интересные места, связанные с темой космонавтики. И это лишь небольшая часть нашей программы.

Организационные детали

По желанию я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате: на вашем автомобиле или арендованном транспорте.

🚩 Начало и место завершения: на Центральной площади
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Павел
Павел
Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининградской области, закончил исторический факультет БФУ им. Канта, по второй специальности — дипломированный гид. С радостью покажу вам Калининград и живописные приморские города. При подготовке к экскурсии готов учесть ваши предпочтения и пожелания. Надеюсь на скорую встречу!
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20 реальных отзывов от туристов

У
20 авг 2021
Очень интересная, содержательная экскурсия. Гид- очень интересный рассказчик. Однозначно рекомендую!
О
19 авг 2021
Павел провел для нас пешеходно-автомобильную (на нашем авто) экскурсию. Мы остались довольны. Показал самое интересное в городе, рассказал, что мы можем ещё посмотреть сами, просветил нас по истории Калининграда и всей области в целом. Сразу видно, что человек очень увлечен своим делом, что всегда подкупает и вызывает доверие. Три часа пролетели незаметно. Всем рекомендуем.
Д
15 авг 2021
Замечательная экскурсия! Экскурсовод Павел очень эрудированный человек. Как говорится, в теме! Много знает интересных и малоизвестных фактов о городе! Рекомендуем
О
12 авг 2021
Павел-человек явно увлеченный историей края) Темп экскурсии высокий, очень много информации. Нам было интересно, спасибо) На мой взгляд, такой формат не подойдет детям, им будет скучно
И
9 авг 2021
Павел мне очень понравился. Особенно впечатлили его обширные знания в истории города. Перед его экскурсией я каталась по каналам города, где мне рассказали очень много про сам город, про его достопримечательности, про Канта. Когда я сказала про это Павлу, он тут же смог не просто объяснить непонятные моменты, но и рассказать много нового. Кроме того, он подсказал мне про те места, которые можно посетить самостоятельно, про то, какие сувениры везти, а также кучу полезных лайв-хаков. Не менее важна его пунктуальность и способность быстро подстроиться под клиента.
О
7 авг 2021
Павел увлеченный человек влюбленный в свое дело. Хотя Калининград город с неоднозначной культурной ценностью, т. к мало исторических объектов сохранилось к сожалению, Павел собрал и рассказал о самых интересных моментах и фрагментах. Понравилась так же ненавязчивая гибкая манера подачи материала - видел, что нас заинтересовало - на этом и останавливался подробнее. Рекомендую.
n
3 авг 2021
Экскурсовод Павел обладает большими познаниями во многих областях. После его экскурсии захотелось приехать в Калининград на более длительный срок.
Е
2 авг 2021
Павел- прекрасный рассказчик. Очень увлечён тем, чем занимается. Экскурсия получалась содержательной интересной, не утомительной. Подробно ответил на все вопросы. Учёл все наши пожелания.
В
31 июля 2021
Павел, Павел и только Павел, если Вы хотите не только увидеть Калиниград, а представить Кенигсберг. Вы узнаете не только историю города, но знания Павла архитектурных стилей и происхождение памятников позволят Вам понять, каким был Кенигсберг. Более того, Вы узнаете о гении - Канте, об удивительном человеке - космонавте Леонове, о приме Драматического театра - Киры Головко-Ивановой и их роли в жизни города, нашей страны и всего человечества в целом.
Спасибо, Вам огромное)
М
22 июля 2021
Побывала на экскурсии Павла с двумя сыновьями 11 и 16 лет. Предварительно попросила Павла по возможности адаптировать экскурсию для младшего сына.
Павел очень хорошо владеет предметом, видно, что горит желанием передать все свои знания. Но для меня манера рассказа и подача материала много значат, а Павел как будто торопился рассказать нам как можно больше. Младший сын довольно быстро устал и все чаще доставал телефон.
Тем не менее хочу отметить, что интересной информации мы получили много и по истории, и по достопримечательностям Калинграда.
Немного не повезло с погодой - был очень жаркий день, и хотя Павел старался выбирать маршрут так, чтобы он проходил по тени, через 2, 5 часа мы устали. Тогда по нашему желанию Павел упростил маршрут, и мы его закончили в прохладе мастерской Хомлинов.
Рекомендую Павла для экскурсии взрослым или очень любознательным детям лет с 13.
Natali
16 июля 2021
Хотим поблагодарить нашего гида Павла за очень интересную и познавательно экскурсию. Это человек хорошо знающий свой город, его историю и частичку своих знаний он передал нам. Спасибо! Рекомендуем этого гида!
о
11 июля 2021
Очень интересно
Е
7 июля 2021
Экскурсия и экскурсовод выше всяких похвал. Настоящий профессионал, болеющий за своё дело, город, регион и за эмоции туристов. Рассказ и выбранный маршрут были интересны как мне, далекому от тонкостей истории, так и другим членам семьи, блестяще знающим все исторические хитросплетения. Рекомендую тем, кто знает зачем идёт. Никаких шаблонных заученных фраз с целью отработать три часа и забыть (как это часто бывает). Экскурсовод точно влюбит вас в город, в каждый камешек, в каждое здание. Мы получили ответы на все наши вопросы, эрудиция Павла просто поражает.
Огромное спасибо Вам, Павел, от всех нас!
А
6 июля 2021
Павел-прекрасный гид, великолепное знание истории. Очень увлечен своей работой, интеллигентный и приятный в общении. Получили много информации о городе. Спасибо за экскурсию.
Е
2 июля 2021
Павел - великолепный гид. Энциклопедические знания и готовность слышать пожелания клиентов, адаптировать подачу материала по ходу экскурсии. Экскурсия удивительная, в ней и исторические факты, и факты из жизни горожан, много юмора). Павел очень увлечён своей работой, это сделало нашу экскурсию яркой и интересной. Почти 10 тысяч шагов нашагали)) Готовы рекомендовать многократно!
Ещё 5 отзывов

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