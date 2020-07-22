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10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Завтра в 13:00
15 мар в 08:00
9990 ₽
11 100 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Из Калининграда - в Кёнигсберг по главным улицам города
Беседа об исторических и архитектурных переплетениях на прогулке по центральным проспектам
Начало: На Площади Победы
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
15 мар в 18:00
1350 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Мистический Калининград: шабаш ведьм»
Пройти по центру города и расследовать запутанную историю - без сопровождения гида
Начало: Недалеко от Ботанической улицы
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
1000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр22 июля 2020Ксения, которая заменила Галину, заслуживает самой высокой оценки, как гид! Во-первых, она оперативно пошла нам навстречу в вопросе перенесения времени
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Ленинский проспект»
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