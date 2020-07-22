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и места начала экскурсии. И сразу же стало понятно отличие супер-гида от просто хорошего гида. Не знаю, какой была бы наша экскурсия в её "стандартном" варианте, но в "нестандартном" Ксения её провела блестяще! Глубокое знание истории и географии Калининграда, множество исторических фактов из разных эпох, мастерство и легкость подачи, уважение и внимание к туристам - все был она высшем уровне! Три часа вечером, сразу после перелета, пролетели незаметно и исключительно интересно. Однозначно рекомендую Ксению всем, кто интересуется историей Калининградской земли! Как я понял, Ксения и другие гиды из их команды проводят экскурсии на различные темы.