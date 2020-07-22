Ленинский проспект – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Ленинский проспект» в Калининграде, цены от 1000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Гранд-тур по Калининграду
На машине
4 часа
-
10%
161 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Завтра в 13:00
15 мар в 08:00
9990 ₽11 100 ₽ за всё до 4 чел.
Из Калининграда - в Кёнигсберг по главным улицам города
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 5 чел.
Из Калининграда - в Кёнигсберг по главным улицам города
Беседа об исторических и архитектурных переплетениях на прогулке по центральным проспектам
Начало: На Площади Победы
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
15 мар в 18:00
1350 ₽ за человека
Мобильный квест «Мистический Калининград: шабаш ведьм»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Мистический Калининград: шабаш ведьм»
Пройти по центру города и расследовать запутанную историю - без сопровождения гида
Начало: Недалеко от Ботанической улицы
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
1000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    22 июля 2020
    Из Калининграда - в Кёнигсберг по главным улицам города
    Ксения, которая заменила Галину, заслуживает самой высокой оценки, как гид! Во-первых, она оперативно пошла нам навстречу в вопросе перенесения времени
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    и места начала экскурсии. И сразу же стало понятно отличие супер-гида от просто хорошего гида. Не знаю, какой была бы наша экскурсия в её "стандартном" варианте, но в "нестандартном" Ксения её провела блестяще! Глубокое знание истории и географии Калининграда, множество исторических фактов из разных эпох, мастерство и легкость подачи, уважение и внимание к туристам - все был она высшем уровне! Три часа вечером, сразу после перелета, пролетели незаметно и исключительно интересно. Однозначно рекомендую Ксению всем, кто интересуется историей Калининградской земли! Как я понял, Ксения и другие гиды из их команды проводят экскурсии на различные темы.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Ленинский проспект»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гранд-тур по Калининграду
  2. Из Калининграда - в Кёнигсберг по главным улицам города
  3. Мобильный квест «Мистический Калининград: шабаш ведьм»
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  1. Самое главное
  2. Остров Канта
  3. Куршская Коса
  4. Кафедральный собор
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Рыбная деревня
  8. Амалиенау
  9. Высота Мюллера
  10. Бранденбургские ворота
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в марте 2025
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