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И Ирина самые теплые слова благодарности от дочки! никогда и нигде ей не было так увлекательно! она сказала, что это были две окчшие экскурсии! огромная благодарность 🌺 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Татьяна Экскурсия увлекает с первых минут, как детей так и взрослых! Очень классная подача информации! Мы узнали очень много нового, формат «поиска достопримечательностей» просто идеален для семей с детьми. Хотеться также отметить, что Анна просто заряжает своей энергией и любовью к городу! Огромное спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Антон Огромное спасибо Анне за интересную и насыщенную экскурсию! Вместе с Анной также посетили Зеленоградск и Светлогорск, лучший гид из всех, с кем доводилось общаться! Очень рекомендую! +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Леонид Лёгкая и весьма познавательная экскурсия. Изначально была рассчитана на подростка 12 лет, но так же поучаствовала и 4х летняя девочка.

Анна провела прекрасную экскурсию, прошли по острову Канта, поднялись к коту на маяк, изучили архитектурные стили и многое многое другое. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Для детей очень хороший формат - и наклейки, и задания, и вовлекаются вопросами. Анна приятный рассказчик. Больше 2 часов пролетели незаметно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет