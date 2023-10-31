Прогулка-расследование по острову Канта и Рыбной деревне для детей и родителей
Перед вами — тот самый компромиссный вариант, когда и детям азартно, и взрослым интересно.
На прогулке по старому центру Калининграда ребята превратятся в настоящих детективов: будут создавать фоторобот Калининграда, искать улики и выполнять увлекательные задания.
А взрослые смогут чуть глубже погрузиться в историю города с немецким прошлым и российским настоящим.
На прогулке по старому центру Калининграда ребята превратятся в настоящих детективов: будут создавать фоторобот Калининграда, искать улики и выполнять увлекательные задания.
А взрослые смогут чуть глубже погрузиться в историю города с немецким прошлым и российским настоящим.
Ближайшие даты:
31
окт
окт
1
ноя
ноя
4
ноя
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5
ноя
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6
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы всей семьёй будете исследовать самые популярные локации Калининграда. Найдёте сердце города, главу семейства хомлинов и артефакты немецкого прошлого: довоенные люки и брусчатку.
- Узнаете, где в Калининграде находится большая голова робота, почему она растёт не вверх, а вниз, а также самое интригующее — как этот робот следит за вами.
- Познакомитесь с Кафедральным собором — главным символом Калининграда. Измерите его шагами и объятиями. Выясните, кто работает в соборе днём и ночью.
- Узнаете, как средневековый город на острове превратился в парк. Поймёте, почему липы в парке работают как насосы, белки не могут добраться до орешков, а каштаны годятся только для лошадей.
- Послушаете о причудах Иммануила Канта и обнаружите, что у него общего с Лениным и с египетскими фараонами.
- Поднимитесь на маяк и посмотрите на город с высоты. Разглядите калининградские мосты и узнаете, какие из них разводятся.
- Найдёте ответы на загадки калининградской реки: почему немцы дали ей мужское имя, а русские — женское? Что можно найти на речном дне? И почему Преголя выходит из берегов не весной, а осенью?
В конце экскурсии дети составят фотопортрет Калининграда и назовут главные приметы города, которые выделяют его среди тысяч других.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на семьи с детьми от 7 лет
- Дополнительно оплачивается подъём на маяк — 100 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе острова Канта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 25 туристов
Привет, я Анна! Журналист и сибирячка. Влюбилась в Калининград с первого крика чаек, и город перевернул мою жизнь. Стала исследовать старинные улочки, ходить на экскурсии, как на работу, и учиться на гида. А еще разработала маршрут по району, где так люблю гулять сама. Марауненхоф — это островок Кёнигсберга в Калининграде, где на каждом шагу — послания из прошлого. Я помогаю разглядеть их и расшифровать. И конечно, рассказываю о настоящем района: интересных местах и знаменитых жителях.
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