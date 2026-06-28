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Фоторобот Калининграда

Прогулка-расследование по острову Канта и Рыбной деревне для детей и родителей
Перед вами — тот самый компромиссный вариант, когда и детям азартно, и взрослым интересно.

На прогулке по старому центру Калининграда ребята превратятся в настоящих детективов: будут создавать фоторобот Калининграда, искать улики и выполнять увлекательные задания.

А взрослые смогут чуть глубже погрузиться в историю города с немецким прошлым и российским настоящим.
5
37 отзывов
Фоторобот Калининграда
Фоторобот Калининграда
Фоторобот Калининграда

Описание экскурсии

  • Вы всей семьёй будете исследовать самые популярные локации Калининграда. Найдёте сердце города, главу семейства хомлинов и артефакты немецкого прошлого: довоенные люки и брусчатку.
  • Узнаете, где в Калининграде находится большая голова робота, почему она растёт не вверх, а вниз, а также самое интригующее — как этот робот следит за вами.
  • Познакомитесь с Кафедральным собором — главным символом Калининграда. Измерите его шагами и объятиями. Выясните, кто работает в соборе днём и ночью.
  • Узнаете, как средневековый город на острове превратился в парк. Поймёте, почему липы в парке работают как насосы, белки не могут добраться до орешков, а каштаны годятся только для лошадей.
  • Послушаете о причудах Иммануила Канта и обнаружите, что у него общего с Лениным и с египетскими фараонами.
  • Подниметесь на маяк и посмотрите на город с высоты. Разглядите калининградские мосты и узнаете, какие из них разводятся.
  • Найдёте ответы на загадки калининградской реки: почему немцы дали ей мужское имя, а русские — женское? Что можно найти на речном дне? И почему Преголя выходит из берегов не весной, а осенью?

В конце экскурсии дети составят фотопортрет Калининграда и назовут главные приметы города, которые выделяют его среди тысяч других.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается подъём на маяк — 100 ₽ с человека
  • Экскурсию можно провести для большего числа людей (до 10 человек). Стоимость за каждого дополнительного участника — 1500 ₽, независимо от возраста.
  • Квест подходит взрослым и детям от 7 лет. Пожалуйста, не игнорируйте ограничения по возрасту! Программа не предназначена и не может быть адаптирована для дошкольников

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе острова Канта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 868 туристов
Привет, я Анна! Журналист и сибирячка. Влюбилась в город К. с первого крика чаек, и он перевернул мою жизнь. Стала водить экскурсии и получила диплом гида. Моя суперспособность — рассказывать
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легко и играючи. Я беру интервью у каждого района. Беседую с жителями, а с некоторыми дружу. На моих прогулках звучат голоса старых домов, гидранты рассказывают истории, а закрытые люки подобны открытым книгам. Я пешеход и искренне верю — понять и почувствовать город можно только пройдя его ножками. Засунув любопытный нос в приоткрытые двери. Потрогав шероховатость кирпича и плавные изгибы ограды. А может и надкусив спелый плод. Поверьте, в каждом сезоне город будет разным на вкус! И если вам кажется, что мы в чем-то похожи - предлагаю встретиться и погулять вместе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
3
2
1
И
самые теплые слова благодарности от дочки! никогда и нигде ей не было так увлекательно! она сказала, что это были две окчшие экскурсии! огромная благодарность 🌺
самые теплые слова благодарности от дочки! никогда и нигде ей не было так увлекательно! она сказала,
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Татьяна
Экскурсия увлекает с первых минут, как детей так и взрослых! Очень классная подача информации! Мы узнали очень много нового, формат «поиска достопримечательностей» просто идеален для семей с детьми. Хотеться также отметить, что Анна просто заряжает своей энергией и любовью к городу! Огромное спасибо!
Экскурсия увлекает с первых минут, как детей так и взрослых! Очень классная подача информации! Мы узнали
Экскурсия увлекает с первых минут, как детей так и взрослых! Очень классная подача информации! Мы узнали
Экскурсия увлекает с первых минут, как детей так и взрослых! Очень классная подача информации! Мы узнали
Экскурсия увлекает с первых минут, как детей так и взрослых! Очень классная подача информации! Мы узнали
Экскурсия увлекает с первых минут, как детей так и взрослых! Очень классная подача информации! Мы узнали
Экскурсия увлекает с первых минут, как детей так и взрослых! Очень классная подача информации! Мы узнали
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Антон
Огромное спасибо Анне за интересную и насыщенную экскурсию! Вместе с Анной также посетили Зеленоградск и Светлогорск, лучший гид из всех, с кем доводилось общаться! Очень рекомендую!
Огромное спасибо Анне за интересную и насыщенную экскурсию! Вместе с Анной также посетили Зеленоградск и Светлогорск,
Огромное спасибо Анне за интересную и насыщенную экскурсию! Вместе с Анной также посетили Зеленоградск и Светлогорск,
Огромное спасибо Анне за интересную и насыщенную экскурсию! Вместе с Анной также посетили Зеленоградск и Светлогорск,
Огромное спасибо Анне за интересную и насыщенную экскурсию! Вместе с Анной также посетили Зеленоградск и Светлогорск,
Огромное спасибо Анне за интересную и насыщенную экскурсию! Вместе с Анной также посетили Зеленоградск и Светлогорск,
Огромное спасибо Анне за интересную и насыщенную экскурсию! Вместе с Анной также посетили Зеленоградск и Светлогорск,
Огромное спасибо Анне за интересную и насыщенную экскурсию! Вместе с Анной также посетили Зеленоградск и Светлогорск,
Огромное спасибо Анне за интересную и насыщенную экскурсию! Вместе с Анной также посетили Зеленоградск и Светлогорск,+2
Огромное спасибо Анне за интересную и насыщенную экскурсию! Вместе с Анной также посетили Зеленоградск и Светлогорск,
Огромное спасибо Анне за интересную и насыщенную экскурсию! Вместе с Анной также посетили Зеленоградск и Светлогорск,
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Леонид
Лёгкая и весьма познавательная экскурсия. Изначально была рассчитана на подростка 12 лет, но так же поучаствовала и 4х летняя девочка.
Анна провела прекрасную экскурсию, прошли по острову Канта, поднялись к коту на маяк, изучили архитектурные стили и многое многое другое.
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Н
Для детей очень хороший формат - и наклейки, и задания, и вовлекаются вопросами. Анна приятный рассказчик. Больше 2 часов пролетели незаметно.
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Г
Волшебно! Анна увлекла нас и нашего ребёнка 7 лет. 2 часа пролетели незаметно. Всегда берём детские индивидуальные экскурсии в городах - и это лучший детский гид, которого встречали (хороших много, но Анна покорила).
Если вы путешествуете с детьми - это будет лучший выбор!
Волшебно! Анна увлекла нас и нашего ребёнка 7 лет. 2 часа пролетели незаметно. Всегда берём детские
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