Фоторобот Калининграда

Прогулка-расследование по острову Канта и Рыбной деревне для детей и родителей

Описание
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Ответы на вопросы
Перед вами — тот самый компромиссный вариант, когда и детям азартно, и взрослым интересно.

На прогулке по старому центру Калининграда ребята превратятся в настоящих детективов: будут создавать фоторобот Калининграда, искать улики и выполнять увлекательные задания.

А взрослые смогут чуть глубже погрузиться в историю города с немецким прошлым и российским настоящим.
Фоторобот Калининграда
Фоторобот Калининграда
Фоторобот Калининграда
Фоторобот Калининграда
Фоторобот Калининграда
Фоторобот Калининграда
Фоторобот Калининграда
Фоторобот Калининграда
Фоторобот Калининграда
Фоторобот Калининграда
Фоторобот Калининграда
Фоторобот Калининграда
Фоторобот Калининграда
Фоторобот Калининграда
Фоторобот Калининграда
Фоторобот Калининграда
Фоторобот Калининграда
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
8
ноя
9
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы всей семьёй будете исследовать самые популярные локации Калининграда. Найдёте сердце города, главу семейства хомлинов и артефакты немецкого прошлого: довоенные люки и брусчатку.
  • Узнаете, где в Калининграде находится большая голова робота, почему она растёт не вверх, а вниз, а также самое интригующее — как этот робот следит за вами.
  • Познакомитесь с Кафедральным собором — главным символом Калининграда. Измерите его шагами и объятиями. Выясните, кто работает в соборе днём и ночью.
  • Узнаете, как средневековый город на острове превратился в парк. Поймёте, почему липы в парке работают как насосы, белки не могут добраться до орешков, а каштаны годятся только для лошадей.
  • Послушаете о причудах Иммануила Канта и обнаружите, что у него общего с Лениным и с египетскими фараонами.
  • Поднимитесь на маяк и посмотрите на город с высоты. Разглядите калининградские мосты и узнаете, какие из них разводятся.
  • Найдёте ответы на загадки калининградской реки: почему немцы дали ей мужское имя, а русские — женское? Что можно найти на речном дне? И почему Преголя выходит из берегов не весной, а осенью?

В конце экскурсии дети составят фотопортрет Калининграда и назовут главные приметы города, которые выделяют его среди тысяч других.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на семьи с детьми от 7 лет
  • Дополнительно оплачивается подъём на маяк — 100 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе острова Канта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Кафедральный собор
Популярные места
Святые места
Парки
Природа и пейзажи
Рыбная деревня
Остров Канта
Для детей

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