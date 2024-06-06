Увидеть самое главное в Калининграде

Найдено 109 экскурсий в категории «Самое главное» в Калининграде, цены от 700 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
4 часа
657 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950 за человека
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
скидка
10%
Групповая
3 часа
399 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе
Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида
Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900 за человека
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
198 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734 за человека
Калининград: самый смак за 3 часа
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
2350 отзывов
Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа
Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1055950 за человека
Полюбить Калининград за 3 часа
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1632 отзыва
Полюбить Калининград за 3 часа: путешествие по истории и культуре
Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Около гостиницы Калининград
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00, во вторник в 10:00
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
935 за человека
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
251 отзыв
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
462 отзыва
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
276 отзывов
Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории
Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900 за человека
Кёнигсберг. История трёх городов
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
56 отзывов
Кёнигсберг в Калининграде: путешествие по истории трёх городов
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Калининграду, открывая секреты Кёнигсберга и его исторические загадки
Начало: На Ленинском проспекте 81
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:15 и 17:30
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
1 067 за человека
Калининград - переплетение эпох
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
92 отзыва
Калининград: путешествие сквозь века
Откройте для себя уникальное сочетание историй и эпох в индивидуальной экскурсии по Калининграду
Начало: У гостиницы «Калининград»
9 июня в 18:00
10 июня в 14:00
45004 050 за всё до 8 чел.
Калининград на одном дыхании
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
956 отзывов
Калининград на одном дыхании: путешествие по историческим местам
Познайте дух Калининграда, прогуливаясь по его историческим улицам, открывая тайны прошлого и настоящего
Начало: У входа в гостиницу Калининград
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30
9 июня в 14:30
11 июня в 10:30
894805 за человека
В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
140 отзывов
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Калининград - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
232 отзыва
Калининград: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальное сочетание русской и немецкой культур, исследуя исторические и современные достопримечательности Калининграда
Начало: На площади Победы
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
Шесть эпох Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
132 отзыва
Шесть эпох Кёнигсберга
Погрузиться в историю немецкого города и услышать о поворотных событиях в его судьбе
Начало: На Центральной площади Калининграда
9 июня в 09:30
10 июня в 08:00
2 940 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
207 отзывов
Добро пожаловать в Калининград: путешествие по времени
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
Начало: Пл. Центральная, Дом Советов
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
Этот город дышит морем: знакомство с Калининградом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Этот город дышит морем: знакомство с Калининградом
Жизнь Калининграда неразрывно связана с морем. Погуляйте по старинным мостам, исследуйте остров Канта и узнайте историю города
Начало: Скульптура «Борющиеся Зубры»
10 июня в 10:30
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 2 чел.
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде
Начало: У Дома Советов
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Калининград: город в центре Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
169 отзывов
Калининград: город в центре Европы
Погулять по колоритным кварталам и посетить главные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Калининград»
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
3 000 за всё до 5 чел.
Город-призрак Кёнигсберг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
75 отзывов
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:00
от 10 700 за всё до 7 чел.
Всё о Калининграде за 3,5 часа - на автомобиле
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
114 отзывов
Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
85007 225 за всё до 4 чел.
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
🚗 На машине
Квест
3 часа
25 отзывов
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища
11 июня в 15:00
19 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Калининград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
204 отзыва
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320 за всё до 10 чел.
Семь ворот Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
137 отзывов
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
95 отзывов
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Калининград за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
84 отзыва
Влюбиться в Калининград за 4 часа
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
7 900 за всё до 4 чел.
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
61 отзыв
Калининград: 5 городов за день - История и природа
Исследуйте культурное богатство Калининградской области, открывая для себя уникальные города с богатой историей и природой
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2000017 000 за всё до 4 чел.
Калининград - путешествие сквозь эпохи
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Калининград - путешествие сквозь эпохи: от древности до наших дней
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калининграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 700 за всё до 4 чел.
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда
17 июня в 14:00
18 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям
Начало: Аэропорт Калининград
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
6 900 за всё до 7 чел.
Визитные карточки Кёнига
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1200010 800 за всё до 4 чел.
Весь Калининград за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
104 отзыва
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
44 отзыва
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке
Начало: На стоянке у Дома Советов
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 340 за всё до 4 чел.
Кёнигсберг - Калининград: история в веках
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
192 отзыва
Калининград: от Кёнигсберга до наших дней, историческое путешествие
Познайте душу Калининграда, пройдя путь от древнего Кёнигсберга до современного города, насыщенного историей и культурой
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000 за всё до 4 чел.
И это всё - Калининград
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград»
Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1429412 865 за всё до 7 чел.
Первая встреча с Калининградом
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
120 отзывов
Первая встреча с Калининградом: путеводитель по истории
Исследуйте древние уголки Калининграда, открывая тайны прошлого и уникальные исторические места
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 250 за всё до 4 чел.
Калининград от тевтонцев до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности с гидом
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Философское приключение в Калининграде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Философское приключение в Калининграде
Посетить главные исторические достопримечательности и раскрыть тайны города «с двойным дном»
Начало: У собора Христа Спасителя
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
5 000 за всё до 5 чел.
Калининград впервые
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
93 отзыва
Калининград впервые: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Калининградом: от древних руин до современных скульптур, от Преголи до городских ворот
Начало: Калининград
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 000 за всё до 4 чел.
По Калининграду на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: На ул. Октябрьской
9 июня в 09:00
10 июня в 13:00
6 000 за всё до 4 чел.
Вечерний Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Вечерний Калининград
Полюбоваться городом в сиянии огней и узнать об истории Кёнингсберга и его строений
13 июня в 17:00
17 июня в 17:00
7 000 за всё до 4 чел.
Обворожительный Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Обворожительный Калининград
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу
Начало: В Рыбной деревне
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Привет, Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Привет, Калининград
Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
11 июня в 15:00
19 июня в 09:30
5 500 за всё до 4 чел.
Калининград с нуля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Калининград с нуля
Познакомиться с главными достопримечательностями города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У бывших руин Королевского замка
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
4 000 за всё до 6 чел.
Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
37 отзывов
Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней
Разобраться в истории города и открыть его секреты на авто-экскурсии по главным местам
Начало: Рыбная деревня
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 900 за всё до 2 чел.
Неповторимый Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Неповторимый Калининград
История и главные достопримечательности города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Место Вашего разрешения в черте г. Калининграда
12 июня в 09:30
13 июня в 09:00
6 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Старый Кёнигсберг - самое интересное в сердце города
    Отличная экскурсия, интересная и познавательная. Гид приятный, рассказывает увлекательно, время пролетело незаметно
  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Главные места балтийского побережья за один день
    Моя поездка в Калининград получилась просто великолепной! Андрей вовремя приехал в место назначения и мы сразу отправились в путешествие по
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    Калининградской области на машине комфортабельном авто) В течение всей поездки гид рассказывал об истории Калининграда, об окружающих нас видах, отвечал на все вопросы от лица местного жителя Калининграда, и просто очень тепло и атмосферно знакомил с областью. Мы проехали по Куршской косе, посетили прекрасные, не туристические маршруты, помочили ноги в прекрасном море, погуляли по Зеленоградску, Светлогорску и заехали в Янтарный, насладиться прекрасными видами) Я в полном восторге от экскурсии! Всем очень советую Андрея как гида, особенно, если вы, как и я,впервые приезжаете в это прекрасное и чарующее место) Спасибо большое гиду за такую классную поездку:)

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    На двухэтажном автобусе - по Калининграду
    В целом экскурсия понравилась. Волновались немного, тк не сразу нашли место встречи) Также лично мне нравится, когда на обзорной экскурсии уже по ходу движения автобуса экскурсовод комментирует объекты, а не только на остановках.
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Калининград - первое свидание
    Знания у экскурсовода прекрасные. Но для нас экскурсия была скучной. Даты-факты-даты. Экскурсовод милая девушка, но говорит Очень тихо. Кого интересует история города в таком формате будет интересно. Кому нужно попроще, с разговорами, где-то с юмором, где-то не формально, будет данная экскурсия скучной.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    На двухэтажном автобусе - по Калининграду
    Всё было отлично, единственное, что остановка в уборную была бы не лишней, но в данном маршруте скорее всего это проблематично
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    На двухэтажном автобусе - по Калининграду
    Точно в срок подъехал автобус. Подготовленный гид, отлично разбирающийся в материале, рассказывал не монотонно. Ехать хотелось чуть медленнее, чтобы успевать
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    вертеть головой по сторонам и видеть все, что описывал ведущий, но здесь правила диктует городской трафик, а не желание туристов. За 3 часа мы увидели все самое интересное. На такую экскурсию нужно отправляться в первую очередь, чтобы получить представление о городе и понять какие места хочется рассмотреть тщательнее. Цена демократичная, есть возможность оплатить безналично по qr-коду. В автобусе было душновато, даже после включения кондиционера. Еще не всегда было слышно, что рассказывает гид на улице. В целом на твердую 4.

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Калининград: самый смак за 3 часа
    Посетили данную экскурсию, остались довольны. Хочется отметить, что гид Антон, не смотря на то, что он молодой, очень интересно рассказывал
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    про историю Калининграда и конкретно нашу семью смог заинтересовать. И даже то, что мы попали под проливной дождь во время поездки и не всегда было видно в окно, где мы проезжаем, не омрачило её. После данной экскурсии посетили ещё 3, но каждый раз вспоминали Антона, как наиболее интересного рассказчика. Так что Антон, респект Вам и удачи!

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
    Инга - без сомнений топовый гид: много знающий, но не занудный, а также очень опытный, благодаря чему удается организовать и
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    маршрут, и рассказ оптимальным образом. Также она очень энергичная и целенаправленная (что позволяет за не самое продолжительное время охватить самые разные грани прекрасного города), но очень комфортная в общении и чрезвычайно милая женщина! Благодаря Инге мы увидели Калининград совсем другими глазами! Спасибо большое!

  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
    Чудесная женщина -экскурсовод! Знает много интересного. Рассказывает захватывающе. Всё очень понравилось! СПАСИБО
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Впервые была в городе. Моим гидом была Светлана- великолепный гид, знающая историю города и любящая свою работу. Интересно расскажет про
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    историю исторического центра- остров Канта, где все зарождалась. Почему именно Кант? Где располагался первый университет? Почему мост медовый? Как Мюнхгаузен свой ботинок потерял- все это и не только вы узнаете из данной прогулки. Не пожалела, что пошла. Рекомендую к посещению)

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Самое главное»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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