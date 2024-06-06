1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе
Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида
Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа
Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1055950₽ за человека
Групповая
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа: путешествие по истории и культуре
Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Около гостиницы Калининград
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00, во вторник в 10:00
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
935₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
3 часа
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории
Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Кёнигсберг в Калининграде: путешествие по истории трёх городов
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Калининграду, открывая секреты Кёнигсберга и его исторические загадки
Начало: На Ленинском проспекте 81
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:15 и 17:30
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
1 067₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Калининград: путешествие сквозь века
Откройте для себя уникальное сочетание историй и эпох в индивидуальной экскурсии по Калининграду
Начало: У гостиницы «Калининград»
9 июня в 18:00
10 июня в 14:00
45004 050₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Калининград на одном дыхании: путешествие по историческим местам
Познайте дух Калининграда, прогуливаясь по его историческим улицам, открывая тайны прошлого и настоящего
Начало: У входа в гостиницу Калининград
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30
9 июня в 14:30
11 июня в 10:30
894805₽ за человека
Квест
2.5 часа
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальное сочетание русской и немецкой культур, исследуя исторические и современные достопримечательности Калининграда
Начало: На площади Победы
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шесть эпох Кёнигсберга
Погрузиться в историю немецкого города и услышать о поворотных событиях в его судьбе
Начало: На Центральной площади Калининграда
9 июня в 09:30
10 июня в 08:00
2 940₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Калининград: путешествие по времени
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
Начало: Пл. Центральная, Дом Советов
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Этот город дышит морем: знакомство с Калининградом
Жизнь Калининграда неразрывно связана с морем. Погуляйте по старинным мостам, исследуйте остров Канта и узнайте историю города
Начало: Скульптура «Борющиеся Зубры»
10 июня в 10:30
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде
Начало: У Дома Советов
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: город в центре Европы
Погулять по колоритным кварталам и посетить главные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Калининград»
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:00
от 10 700₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
85007 225₽ за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища
11 июня в 15:00
19 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Калининград за 4 часа
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Калининград: 5 городов за день - История и природа
Исследуйте культурное богатство Калининградской области, открывая для себя уникальные города с богатой историей и природой
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2000017 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград - путешествие сквозь эпохи: от древности до наших дней
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калининграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда
17 июня в 14:00
18 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям
Начало: Аэропорт Калининград
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
6 900₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1200010 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке
Начало: На стоянке у Дома Советов
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: от Кёнигсберга до наших дней, историческое путешествие
Познайте душу Калининграда, пройдя путь от древнего Кёнигсберга до современного города, насыщенного историей и культурой
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград»
Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1429412 865₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Первая встреча с Калининградом: путеводитель по истории
Исследуйте древние уголки Калининграда, открывая тайны прошлого и уникальные исторические места
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности с гидом
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Философское приключение в Калининграде
Посетить главные исторические достопримечательности и раскрыть тайны города «с двойным дном»
Начало: У собора Христа Спасителя
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Калининград впервые: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Калининградом: от древних руин до современных скульптур, от Преголи до городских ворот
Начало: Калининград
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: На ул. Октябрьской
9 июня в 09:00
10 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Калининград
Полюбоваться городом в сиянии огней и узнать об истории Кёнингсберга и его строений
13 июня в 17:00
17 июня в 17:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обворожительный Калининград
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу
Начало: В Рыбной деревне
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Привет, Калининград
Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
11 июня в 15:00
19 июня в 09:30
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград с нуля
Познакомиться с главными достопримечательностями города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У бывших руин Королевского замка
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней
Разобраться в истории города и открыть его секреты на авто-экскурсии по главным местам
Начало: Рыбная деревня
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неповторимый Калининград
История и главные достопримечательности города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Место Вашего разрешения в черте г. Калининграда
12 июня в 09:30
13 июня в 09:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Отличная экскурсия, интересная и познавательная. Гид приятный, рассказывает увлекательно, время пролетело незаметно
- ВВиктория6 июня 2024Моя поездка в Калининград получилась просто великолепной! Андрей вовремя приехал в место назначения и мы сразу отправились в путешествие по
- ТТатьяна6 июня 2024В целом экскурсия понравилась. Волновались немного, тк не сразу нашли место встречи) Также лично мне нравится, когда на обзорной экскурсии уже по ходу движения автобуса экскурсовод комментирует объекты, а не только на остановках.
- ТТатьяна5 июня 2024Знания у экскурсовода прекрасные. Но для нас экскурсия была скучной. Даты-факты-даты. Экскурсовод милая девушка, но говорит Очень тихо. Кого интересует история города в таком формате будет интересно. Кому нужно попроще, с разговорами, где-то с юмором, где-то не формально, будет данная экскурсия скучной.
- ЮЮлия5 июня 2024Всё было отлично, единственное, что остановка в уборную была бы не лишней, но в данном маршруте скорее всего это проблематично
- ЮЮлия5 июня 2024Точно в срок подъехал автобус. Подготовленный гид, отлично разбирающийся в материале, рассказывал не монотонно. Ехать хотелось чуть медленнее, чтобы успевать
- ААнастасия5 июня 2024Посетили данную экскурсию, остались довольны. Хочется отметить, что гид Антон, не смотря на то, что он молодой, очень интересно рассказывал
- ААлексей5 июня 2024Инга - без сомнений топовый гид: много знающий, но не занудный, а также очень опытный, благодаря чему удается организовать и
- ААлена5 июня 2024Чудесная женщина -экскурсовод! Знает много интересного. Рассказывает захватывающе. Всё очень понравилось! СПАСИБО
- ВВиктория5 июня 2024Впервые была в городе. Моим гидом была Светлана- великолепный гид, знающая историю города и любящая свою работу. Интересно расскажет про
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Самое главное»
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