Озеро «Чайка» – самый большой пресноводный водоём на Куршской косе. Немецкое название озера – Möwenbruch или «болото чаек». В былые времена здесь массово гнездились озёрные чайки, а сбор яиц чаек был популярным промыслом среди местных жителей. Старое название Куршской косы – Nestland или «страна гнёзд» – сохранилось ещё в записях Тевтонского ордена.

Дюна «Эфа» – самая высокая точка песчаной насыпи, названная в честь Франца Вильгельма Эфа – немецкого учёного, который работал над проектом по сохранению и укреплению Куршской косы. С дюны открывается потрясающий вид на Куршский залив и Балтийское море.

«Танцующий лес» – знаменитая местная достопримечательность, притягивающая таинственной и загадочной атмосферой. Стволы деревьев изогнуты каким-то непостижимым образом, будто кружатся в танце. Точная причина этого удивительного феномена до сих пор не найдена.