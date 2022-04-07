Дюна «Эфа» – самая высокая точка песчаной насыпи, названная в честь Франца Вильгельма Эфа – немецкого учёного, который работал над проектом по сохранению и укреплению Куршской косы. С дюны открывается потрясающий вид на Куршский залив и Балтийское море.
«Танцующий лес» – знаменитая местная достопримечательность, притягивающая таинственной и загадочной атмосферой. Стволы деревьев изогнуты каким-то непостижимым образом, будто кружатся в танце. Точная причина этого удивительного феномена до сих пор не найдена.
Орнитологическая станция «Фрингилла», где можно увидеть различные ловушки и понаблюдать за кольцеванием птиц (кроме зимнего периода). *Зимним периодом считается период с 24 октября по 31 марта. Однако, если орнитологи сообщают, что птицы есть, станция посещается даже в зимний период. Если птиц нет – заменяется посещением высоты Мюллера или озера Лебедь.