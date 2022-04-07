Долгая дорога в дюны (Куршская коса)

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Наличие при себе паспорта обязательно!
Долгая дорога в дюны (Куршская коса)
Долгая дорога в дюны (Куршская коса)
Долгая дорога в дюны (Куршская коса)
Долгая дорога в дюны (Куршская коса)
Долгая дорога в дюны (Куршская коса)
Долгая дорога в дюны (Куршская коса)
Долгая дорога в дюны (Куршская коса)

Что вас ожидает 🤩

  • Куршская коса
  • Озеро «Чайка»
  • Дюна «Эфа»
  • «Танцующий лес»
  • Орнитологическая станция «Фрингилла»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.
Национальный парк «Куршская коса» входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот оазис природы известен своей уникальной флорой и фауной, считаясь одним из самых интересных уголков Европы. Проведя всего один день на Куршской косе, можно познакомиться с главными природными объектами заповедника и послушать, как поют песчаные дюны.

Программа

  • Озеро «Чайка» – самый большой пресноводный водоём на Куршской косе. Немецкое название озера – Möwenbruch или «болото чаек». В былые времена здесь массово гнездились озёрные чайки, а сбор яиц чаек был популярным промыслом среди местных жителей. Старое название Куршской косы – Nestland или «страна гнёзд» – сохранилось ещё в записях Тевтонского ордена.

  • Дюна «Эфа» – самая высокая точка песчаной насыпи, названная в честь Франца Вильгельма Эфа – немецкого учёного, который работал над проектом по сохранению и укреплению Куршской косы. С дюны открывается потрясающий вид на Куршский залив и Балтийское море.

  • «Танцующий лес» – знаменитая местная достопримечательность, притягивающая таинственной и загадочной атмосферой. Стволы деревьев изогнуты каким-то непостижимым образом, будто кружатся в танце. Точная причина этого удивительного феномена до сих пор не найдена.

  • Орнитологическая станция «Фрингилла», где можно увидеть различные ловушки и понаблюдать за кольцеванием птиц (кроме зимнего периода). *Зимним периодом считается период с 24 октября по 31 марта. Однако, если орнитологи сообщают, что птицы есть, станция посещается даже в зимний период. Если птиц нет – заменяется посещением высоты Мюллера или озера Лебедь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Среда, Пятница, Суббота в 11:00

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