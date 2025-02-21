Елена Замечательный экскурсовод Ария!!! Очень позитивный, добродушный и располагающий к себе человек! Угостила нас шампанским с марципанами, придав экскурсии ощущение праздника! Рассказывает интересные факты и события, подсказывает где и что можно купить. Отдельное спасибо за водителя- у нас был настоящий капитан дальнего плавания, который угостил нас своим фирменным чаем 😊

Вячеслав Экскурсия супер! Побывали во всех заявленных местах, послушали интересные истории.

Ария очень приятный человек, отличный оратор.

И Ирина Прекрасная экскурсия, очень интересно - нашей семье все понравилось! Ария отличный гид и замечательный человек.

Н Нина Покупала экскурсию для родителей. Мама очень искушенный экскурсант - в Москве не экскурсии ходит раз в неделю. Адия очень понравилась - и широкой эрудицией, и корректностью, и заботливостью. Очень содержательная и комфортная экскурсия.

Аля читать дальше интересу к нашему путешествию, Калининград предстал перед нами во всём своём многообразии: от суровой строгости до очаровательного обаяния.

Ария создала атмосферу, в которой хотелось наслаждаться каждым мгновением. Её искренность и забота сделали нашу экскурсию незабываемой. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Калининград глазами местного жителя и получить массу положительных эмоций.

Спасибо от Али, Эли, Эли и Светы!!!

Обязательно приедем летом!!! Экскурсия превзошла все наши ожидания! Ария — настоящий профессионал своего дела и удивительный человек. Она встретила нас с теплотой и радушием, словно старых друзей. Благодаря её увлекательному рассказу и неподдельному