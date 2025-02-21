Уникальная и прекрасная Куршская коса

Посетить главные места косы и понять, почему её так любят местные жители
Самая длинная в мире песчаная пересыпь, одна из самых высоких в Европе дюн, первая в мире орнитологическая станция — вокруг Куршской косы собралось столько регалий. Предлагаю познакомиться с ними в нашей поездке.

Покажу главные места полуострова и Зеленоградска, а ещё расскажу, почему мы, местные жители, каждое посещение восхищаемся косой как в первый раз.
5
6 отзывов
Уникальная и прекрасная Куршская коса
Уникальная и прекрасная Куршская коса
Уникальная и прекрасная Куршская коса
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Время начала: 11:00

Описание экскурсии

  • Полевой стационар «Фрингилла». Орнитолог расскажет интересные истории про пернатых и покажет процесс их кольцевания.
  • Высота Мюллера. Мы поднимемся на смотровую площадку, с которой видно уходящую вдаль косу, Балтийское море и озеро Чайка, где обитают серые цапли, утки и прекрасные лебеди. По дороге заглянем в частный музей и окунёмся в историю Куршской косы.
  • Посёлок Рыбачий. Покажу вам лютеранскую кирху, дом пастора, немецкие дома рыбаков, виллу Франца Эфа и немецкое кладбище. По желанию вы сможете купить здесь копчёную рыбу.
  • Танцующий лес. Увидим изящно изогнутые сосны и насытимся свежестью и тишиной.
  • Дюна Эфа. Окажемся в знаменитой «пустыне» Европы. Со смотровой площадки насладимся видами моря, залива и песчаных дюн. Выйдем на берег и пройдём по пляжу с белоснежным песком.
  • Рыбный ресторанчик или таверна. Пообедаем и отдохнём в уютном местечке.
  • Зеленоградск. Если у вас будет желание и останутся силы, мы сделаем круг почёта по курортному городу, полюбуемся котиками, виллами и доходными домами.

Я расскажу:

  • об истории происхождения Куршской косы.
  • жизни местных жителей.
  • основателях станции «Фрингилла».
  • тонкостях архитектуры вилл и доходных домов Зеленоградска.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Volkswagen Т-5 или Skoda Rapid.
  • Дополнительные расходы: экосбор — 300 ₽ за человека, посещение станции «Фрингилла» — 350 ₽ за человека.
  • Обратите внимание: орнитологическая станция закрыта с 28 октября по 1 апреля.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу проживания в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
21 фев 2025
Замечательный экскурсовод Ария!!! Очень позитивный, добродушный и располагающий к себе человек! Угостила нас шампанским с марципанами, придав экскурсии ощущение праздника! Рассказывает интересные факты и события, подсказывает где и что можно купить. Отдельное спасибо за водителя- у нас был настоящий капитан дальнего плавания, который угостил нас своим фирменным чаем 😊
Вячеслав
12 фев 2025
Экскурсия супер! Побывали во всех заявленных местах, послушали интересные истории.
Ария очень приятный человек, отличный оратор.
И
2 фев 2025
Прекрасная экскурсия, очень интересно - нашей семье все понравилось! Ария отличный гид и замечательный человек.
Н
9 янв 2025
Покупала экскурсию для родителей. Мама очень искушенный экскурсант - в Москве не экскурсии ходит раз в неделю. Адия очень понравилась - и широкой эрудицией, и корректностью, и заботливостью. Очень содержательная и комфортная экскурсия.
Аля
3 янв 2025
Экскурсия превзошла все наши ожидания! Ария — настоящий профессионал своего дела и удивительный человек. Она встретила нас с теплотой и радушием, словно старых друзей. Благодаря её увлекательному рассказу и неподдельному
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интересу к нашему путешествию, Калининград предстал перед нами во всём своём многообразии: от суровой строгости до очаровательного обаяния.
Ария создала атмосферу, в которой хотелось наслаждаться каждым мгновением. Её искренность и забота сделали нашу экскурсию незабываемой. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Калининград глазами местного жителя и получить массу положительных эмоций.
Спасибо от Али, Эли, Эли и Светы!!!
Обязательно приедем летом!!!

Экскурсия превзошла все наши ожидания! Ария — настоящий профессионал своего дела и удивительный человек. Она встретилаЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ария — настоящий профессионал своего дела и удивительный человек. Она встретилаЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ария — настоящий профессионал своего дела и удивительный человек. Она встретилаЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ария — настоящий профессионал своего дела и удивительный человек. Она встретилаЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ария — настоящий профессионал своего дела и удивительный человек. Она встретилаЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ария — настоящий профессионал своего дела и удивительный человек. Она встретилаЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ария — настоящий профессионал своего дела и удивительный человек. Она встретилаЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ария — настоящий профессионал своего дела и удивительный человек. Она встретилаЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ария — настоящий профессионал своего дела и удивительный человек. Она встретилаЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ария — настоящий профессионал своего дела и удивительный человек. Она встретила
А
4 дек 2024
Ария прекрасна. А рядом с ней и с ее рассказами прекрасна и куршская коса. С Арией ездили на экскурсию мои родители в конце ноября. Интересно, комфортно, приятно! Спасибо большое!

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