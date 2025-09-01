Мои заказы

На Куршскую косу в мини-группе: дюна «Ореховая», высота Эфа, Танцующий лес

На Куршскую косу в мини-группе
Вас ждут невероятные ландшафты, чистейший воздух, захватывающие панорамные виды и знакомство с историей рукотворных дюн.

Вы сможете исследовать основные достопримечательности косы, познакомиться с редкими видами растений и животных, подняться на вершины
самых высоких дюн Европы.

В Танцующем лесу вы узнаете загадочные истории о заколдованных соснах, а на смотровых площадках высоты Мюллера и дюны Эфа насладитесь потрясающими видами на Балтийское море и Куршский залив.

4.5
38 отзывов
Описание экскурсии

Необычный уголок природы Это большое путешествие, где мы познакомимся с хрупкой красотой самого маленького национального парка, посетим места, где нет толп туристов — поднимемся на одну из самых высоких дюн Европы — дюну Ореховую, откуда открывается потрясающий вид на Балтийское море, Куршский залив и блуждающие дюны. Если вы приехали в Калининград, то обязательно нужно съездить в этот природный уголок области: полюбоваться на песчаные дюны, познакомиться с Балтийским морем и отведать самой вкусной местной рыбки. Что вас ждёт?
  • Высота Эфа и завораживающие дюны. Ваши фотографии, сделанные на высоте Эфа и на побережье Балтийского моря, отобразят всю красоту этого места.
  • Танцующий лес. Удивительное место: мы постараемся разгадать, в чём причина местной аномалии.

• Озеро Чайка и высота Мюллера. Рассказ об орнитологической станции и всех достопримечательностях косы. Важная информация:

Предоставляется детское кресло по необходимости.

По пятницам, субботам и воскресеньям в 09:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Высота Эфа
  • Ореховая дюна
  • Танцующий лес
  • Озеро Чайка
  • Высота Мюллера
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Эко-сбор на Куршскую косу - 500 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Калининграде или Зеленоградске
Завершение: Площадь Маршала Василевского, 3, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам, субботам и воскресеньям в 09:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Предоставляется детское кресло по необходимости
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
2
3
2
2
1
1
2
А
Александра
1 сен 2025
Красивое фото и описании биографии гида Юлии - это не более, чем реклама для лидогенерации. Сама Юля просто продает "чужую" экскурсию, которая при покупке на улице стоит в два раза
дешевле (с сайта я была одна). Т. е. по факту это экскурсия уровня эконом с соответствующим сервисом и отношением.

Впрочем, даже стоимость в два раза дешевле, по соотношению цена/качество - это много. Дальше по пунктом, почему:

1. Транспорт. Да автобус мерседес, но старый и без кондиционера. В нем душно.

2. Реальное время экскурсии. 2 часа. Из них примерно 50 минут "Танцующий лес", меньше 1,5 часов на высоту Эфа и дюны, меньше 10 минут на озеро Чайка. К слову сказать, даже группам на больших автобусах времени было дано больше.

"Королевский бор" был предложен за дополнительную плату при условии, что все скинутся.

Все остальное время заняла дорога, забор участников с разных локаций и технические остановки "размять ноги возрастному водителю".

3. Сопровождение водителя-гида (вел Руслан) было только на "танцующем лесе", все остальное время он "охранял машину".

4. Водителю 60+ лет, рассказывать он может только про военные хроники и ничего больше его особо не интересует. При повторном уточнении информации очень обижается и вместо краткого ответа растекается на 20 минут про то, как его плохо слушали.

Резюме. Мне реально интересно посмотреть в глаза тем, кто пишет красивые отзывы. Из нашей группы довольных организацией не было.

Д
Дарья
29 авг 2025
Очень интересная экскурсия, красивые локации, интересные места! Все очень понравилось! 🫶👍
М
Марина
17 авг 2025
К
Курмоярцева
9 авг 2025
Замечательный гид- водитель Руслан, интересно и с юмором провел экскурсию. Мы очень довольны, рекомендуем всем экскурсии в мини- группе.
О
Оксана
8 авг 2025
Иформация по экскурсии не соответствует действительности. Изначально гид Юлия. Дальше она передает нас гиду Алексею. В итоге приезжает гид Олег. За 4000 рублей не узнали ничего от данного экскурсовода. Возил
в рыбный магазин и кормить уточек. В дороге в основном молчал. На Куршской Косе сказал несколько слов про танцующий лес и потом свободное время. На дюну Эфа не пошёл. Другие экскурсоводы водили своих туристов туда и очень интересно все рассказывали. Олег не экскурсовод. Он просто водитель авто (старенького и некомфортного). Наверное он хороший человек, но не профессионал. Деньги за экскурсию он не отработал. 4000 рублей с человека слишком дорого за такси до Куршской Косы. Не рекомендую данную фирму и гида Олега.

С
Светлана
30 июл 2025
М
Маргарита
26 июл 2025
С
Светлана
23 июл 2025
Ожидания не оправдались от экскурсии, цена 4400р за одного человека за такое дорого, это была мини экскурсия на 8 человек. Водитель, он же экскурсовод, всю дорогу рассказывал истории, связанные с
местами, где проезжали, интересно и познавательно. Первая остановка Танцующий лес, он уже не такой, какой на рекламных фото, осталось всего пару танцующих деревьев, там сделали огорождения и тропу, очень удобно, для того что бы приезжающие не уничтожали природу. Вторая остановка дюны Эфа, времени дано 1,5 часа, мало, лестницы и смотровые хорошо построены, можно посмотреть на красивые виды, но пришлось галопом по лестницам, т. к. с другой стороны море, его тоже хотелось посмотреть, походить по песку, море посмотрела с высоты. Вывод лучше ехать своим ходом, чтобы погулять самостоятельно вдоволь, Куршская коса без сомнения красивое место.

K
Kirill
23 июл 2025
Е
Евгения
21 июл 2025
Не советую, Организация экскурсии ужасная, не стоит 4000 р. . экскурсию выбирала по отзывам, в итоге меня переместили в другую группу, соответственно гид попался не по отзывам, автомобиль допотопный мерседес
спринтер, машине лет 30 не менее, на улице 28 градусов, в транспортном средстве не было кондиционера… гид Олег также нерасторопный, то у магазина остановились, на 30 минут, потом у палатки с рыбой и пивом еще на 40, до ключевых точек косы в 12. 20 еще даже не доехали. . про время окончания экскурсии, на Спутнике указано 15.00, это не так, не раньше 19.. те кто не знает об огромных пробках на косе, вас не предупредят заранее, поэтому лучше ничего не планируйте на этот вечер, в 15.00 экскурсия не закончится…

Е
Екатерина
21 июл 2025
Отлично. Действовали по моему любимому плану:"Плана нет, делаем так, как нам нравится." Заехали в несколько локаций, которых не было в экскурсионной программе, и в которых я не бывала. Экскурсовод подстраивался под наше настроение и способности. Когда было сложно придумать решение, брал инициативу в свои руки, а когда надо, оставлял нас наслаждаться морем и пляжем.
П
Полина
9 июл 2025
Благодарю за интересную и познавательную экскурсию на Куршскую косу, за очень заботливого и харизматичного гида Олега) Все организовано на 5+, всё понравилось!
Е
Екатерина
29 июн 2025
Экскурсия была очень интересная и живая. Гид Руслан рассказал много интересных фактов из истории Куршской косы, о которых мы даже не подозревали.
Нас забрали и высадили в удобном месте, не нужно было специально куда-то добираться. Окружили заботой и комфортом.
Д
Дарья
28 июн 2025
Спасибо! Было очень интересно)) погода была дождливая, но нам все равно очень понравилось! Спасибо Руслану!
О
Ольга
26 июн 2025

Входит в следующие категории Калининграда

