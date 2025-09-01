читать дальше

дешевле (с сайта я была одна). Т. е. по факту это экскурсия уровня эконом с соответствующим сервисом и отношением.



Впрочем, даже стоимость в два раза дешевле, по соотношению цена/качество - это много. Дальше по пунктом, почему:



1. Транспорт. Да автобус мерседес, но старый и без кондиционера. В нем душно.



2. Реальное время экскурсии. 2 часа. Из них примерно 50 минут "Танцующий лес", меньше 1,5 часов на высоту Эфа и дюны, меньше 10 минут на озеро Чайка. К слову сказать, даже группам на больших автобусах времени было дано больше.



"Королевский бор" был предложен за дополнительную плату при условии, что все скинутся.



Все остальное время заняла дорога, забор участников с разных локаций и технические остановки "размять ноги возрастному водителю".



3. Сопровождение водителя-гида (вел Руслан) было только на "танцующем лесе", все остальное время он "охранял машину".



4. Водителю 60+ лет, рассказывать он может только про военные хроники и ничего больше его особо не интересует. При повторном уточнении информации очень обижается и вместо краткого ответа растекается на 20 минут про то, как его плохо слушали.



Резюме. Мне реально интересно посмотреть в глаза тем, кто пишет красивые отзывы. Из нашей группы довольных организацией не было.