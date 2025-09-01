Вас ждут невероятные ландшафты, чистейший воздух, захватывающие панорамные виды и знакомство с историей рукотворных дюн.
Вы сможете исследовать основные достопримечательности косы, познакомиться с редкими видами растений и животных, подняться на вершины
Описание экскурсии
Необычный уголок природы Это большое путешествие, где мы познакомимся с хрупкой красотой самого маленького национального парка, посетим места, где нет толп туристов — поднимемся на одну из самых высоких дюн Европы — дюну Ореховую, откуда открывается потрясающий вид на Балтийское море, Куршский залив и блуждающие дюны. Если вы приехали в Калининград, то обязательно нужно съездить в этот природный уголок области: полюбоваться на песчаные дюны, познакомиться с Балтийским морем и отведать самой вкусной местной рыбки. Что вас ждёт?
- Высота Эфа и завораживающие дюны. Ваши фотографии, сделанные на высоте Эфа и на побережье Балтийского моря, отобразят всю красоту этого места.
- Танцующий лес. Удивительное место: мы постараемся разгадать, в чём причина местной аномалии.
• Озеро Чайка и высота Мюллера. Рассказ об орнитологической станции и всех достопримечательностях косы. Важная информация:
Предоставляется детское кресло по необходимости.
По пятницам, субботам и воскресеньям в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Высота Эфа
- Ореховая дюна
- Танцующий лес
- Озеро Чайка
- Высота Мюллера
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Эко-сбор на Куршскую косу - 500 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Калининграде или Зеленоградске
Завершение: Площадь Маршала Василевского, 3, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам, субботам и воскресеньям в 09:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Предоставляется детское кресло по необходимости
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
1 сен 2025
Красивое фото и описании биографии гида Юлии - это не более, чем реклама для лидогенерации. Сама Юля просто продает "чужую" экскурсию, которая при покупке на улице стоит в два раза
Д
Дарья
29 авг 2025
Очень интересная экскурсия, красивые локации, интересные места! Все очень понравилось! 🫶👍
М
Марина
17 авг 2025
К
Курмоярцева
9 авг 2025
Замечательный гид- водитель Руслан, интересно и с юмором провел экскурсию. Мы очень довольны, рекомендуем всем экскурсии в мини- группе.
О
Оксана
8 авг 2025
Иформация по экскурсии не соответствует действительности. Изначально гид Юлия. Дальше она передает нас гиду Алексею. В итоге приезжает гид Олег. За 4000 рублей не узнали ничего от данного экскурсовода. Возил
С
Светлана
30 июл 2025
М
Маргарита
26 июл 2025
С
Светлана
23 июл 2025
Ожидания не оправдались от экскурсии, цена 4400р за одного человека за такое дорого, это была мини экскурсия на 8 человек. Водитель, он же экскурсовод, всю дорогу рассказывал истории, связанные с
K
Kirill
23 июл 2025
Е
Евгения
21 июл 2025
Не советую, Организация экскурсии ужасная, не стоит 4000 р. . экскурсию выбирала по отзывам, в итоге меня переместили в другую группу, соответственно гид попался не по отзывам, автомобиль допотопный мерседес
Е
Екатерина
21 июл 2025
Отлично. Действовали по моему любимому плану:"Плана нет, делаем так, как нам нравится." Заехали в несколько локаций, которых не было в экскурсионной программе, и в которых я не бывала. Экскурсовод подстраивался под наше настроение и способности. Когда было сложно придумать решение, брал инициативу в свои руки, а когда надо, оставлял нас наслаждаться морем и пляжем.
П
Полина
9 июл 2025
Благодарю за интересную и познавательную экскурсию на Куршскую косу, за очень заботливого и харизматичного гида Олега) Все организовано на 5+, всё понравилось!
Е
Екатерина
29 июн 2025
Экскурсия была очень интересная и живая. Гид Руслан рассказал много интересных фактов из истории Куршской косы, о которых мы даже не подозревали.
Нас забрали и высадили в удобном месте, не нужно было специально куда-то добираться. Окружили заботой и комфортом.
Д
Дарья
28 июн 2025
Спасибо! Было очень интересно)) погода была дождливая, но нам все равно очень понравилось! Спасибо Руслану!
О
Ольга
26 июн 2025
Входит в следующие категории Калининграда
