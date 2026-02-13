Я не буду томить вас историческими фактами, но как краевед не смогу удержаться и немного расскажу о самых интересных локациях центра.
Я адепт «живой фотографии», поэтому вам не придется думать «куда деть руки» — я постараюсь поймать лучшие кадры и ракурсы без усилий. Помогу настроится на нужную волну, а если захочется немного постановки, помогу с позированием.
Описание фото-прогулки
Мы пройдёмся самыми живописными тропинками и полюбуемся главными достопримечательностями острова Кнайпхоф. Фоном для снимков станут:
- Величественный кафедральный Собор
- Синагога
- Яркая набережная Рыбной Деревни
- Маяк и венецианская Морская биржа
- Уютные уличные кофейни с ароматом кренделей и корицы
На прогулке во время дружеской беседы мы будем останавливаться для фото.
Организационные детали
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 7D Mark II или Canon EOS 6D
- На каждого участника получится 40–100 снимков в авторской цветокоррекции
- Фото я пришлю ссылкой на облачное хранение в течении недели после встречи
- Перекус в кафе — по желанию, не входи в стоимость
- В случае плохой погоды согласуем перенос прогулки
ежедневно в 11:00
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2999 ₽
|Пара
|4999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кофейни-пекарни Сrunch
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 1467 туристов
Я родилась и живу в прекрасном городе, существующем в двух измерениях — Калининград и Кёнигсберг. В самой красивой его части — историческом районе Амалиенау. Люблю свой город и уже давно
Входит в следующие категории Калининграда
