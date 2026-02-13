Мои заказы

Душевная фотопрогулка в историческом центре Калининграда

Узнать всё самое интересное о городе и посниматься на фоне главных достопримечательностей
Я не буду томить вас историческими фактами, но как краевед не смогу удержаться и немного расскажу о самых интересных локациях центра.

Я адепт «живой фотографии», поэтому вам не придется думать «куда деть руки» — я постараюсь поймать лучшие кадры и ракурсы без усилий. Помогу настроится на нужную волну, а если захочется немного постановки, помогу с позированием.
Описание фото-прогулки

Мы пройдёмся самыми живописными тропинками и полюбуемся главными достопримечательностями острова Кнайпхоф. Фоном для снимков станут:

  • Величественный кафедральный Собор
  • Синагога
  • Яркая набережная Рыбной Деревни
  • Маяк и венецианская Морская биржа
  • Уютные уличные кофейни с ароматом кренделей и корицы

На прогулке во время дружеской беседы мы будем останавливаться для фото.

Организационные детали

  • Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 7D Mark II или Canon EOS 6D
  • На каждого участника получится 40–100 снимков в авторской цветокоррекции
  • Фото я пришлю ссылкой на облачное хранение в течении недели после встречи
  • Перекус в кафе — по желанию, не входи в стоимость
  • В случае плохой погоды согласуем перенос прогулки

ежедневно в 11:00

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный2999 ₽
Пара4999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кофейни-пекарни Сrunch
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 1467 туристов
Я родилась и живу в прекрасном городе, существующем в двух измерениях — Калининград и Кёнигсберг. В самой красивой его части — историческом районе Амалиенау. Люблю свой город и уже давно
читать дальше

увлечена изучением его невероятной истории. А ещё я фотограф. На фотосессии помогаю расслабиться перед камерой и подсказываю красивые позы. Всегда стараюсь создавать позитивную атмосферу, чтобы у вас остались только приятные воспоминания о городе и нашей встрече. Буду рада знакомству!

Входит в следующие категории Калининграда

