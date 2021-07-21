Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Мы начнем знакомство с Калининградом возле сквера, где разместились музей-бункер Отто Ляша, университет и памятник Канту. Пройдем вдоль живописного Нижнего пруда и увидим дом Советов — огромный советский недострой. Рассмотрим руины Королевского замка и полюбуемся зданием Кёнигсбергской биржи, которое неофициально называют «маленькой Венецией».
Прогулка продолжится на зеленом острове Кнайпхоф, где начиналась история города. Вы увидите готический средневековый Кафедральный собор и посетите могилу Канта, автора бессмертных трактатов о вечном мире. В завершение побываете в стилизованной под старину «Рыбной деревне», где сможете отдохнуть и перекусить в одном из уютных ресторанчиков с видом на реку Преголя.
Вы узнаете, чем Кёнигсберг отличался от других средневековых поселений Европы и в чем самобытность современного Калининграда. А также расшифруете концепцию «города-сада» и услышите о таинственных подземельях, где хранятся украденные во время Второй мировой войны произведения искусства. Раскроете, как несколько веков назад выглядела местная торговля и какие знаменитые люди посещали наш край.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.