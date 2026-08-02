Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Погрузитесь в историю Калининграда, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры. Уникальная экскурсия для всех любителей истории
Калининград, находящийся в сердце Европы, предлагает уникальное сочетание немецкой и русской культур. Гости увидят старинные немецкие дома, советские многоэтажки и готический собор.
Экскурсия включает посещение острова Кнайпхоф с его историческими достопримечательностями и прогулку по Рыбной деревне. Узнайте о таинственных подземельях и истории местной торговли. Это путешествие по разным эпохам подарит незабываемые впечатления
Лучшее время для посещения Калининграда - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его прелестями. Октябрь и апрель также подходят для визита, хотя может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Музей-бункер Отто Ляша
Дом Советов
Королевский замок
Кёнигсбергская биржа
Кафедральный собор
Рыбная деревня
Описание экскурсии
Путешествие по разным эпохам
Мы начнем знакомство с Калининградом возле сквера, где разместились музей-бункер Отто Ляша, университет и памятник Канту. Пройдем вдоль живописного Нижнего пруда и увидим дом Советов — огромный советский недострой. Рассмотрим руины Королевского замка и полюбуемся зданием Кёнигсбергской биржи, которое неофициально называют «маленькой Венецией».
Остров Кнайпхоф и Рыбная деревня
Прогулка продолжится на зеленом острове Кнайпхоф, где начиналась история города. Вы увидите готический средневековый Кафедральный собор и посетите могилу Канта, автора бессмертных трактатов о вечном мире. В завершение побываете в стилизованной под старину «Рыбной деревне», где сможете отдохнуть и перекусить в одном из уютных ресторанчиков с видом на реку Преголя.
Городские истории и легенды
Вы узнаете, чем Кёнигсберг отличался от других средневековых поселений Европы и в чем самобытность современного Калининграда. А также расшифруете концепцию «города-сада» и услышите о таинственных подземельях, где хранятся украденные во время Второй мировой войны произведения искусства. Раскроете, как несколько веков назад выглядела местная торговля и какие знаменитые люди посещали наш край.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея янтаря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 1885 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Марк, я дипломированный гид. Живу в Калининграде с детства, много лет с большим интересом исследую родной край. С радостью поделюсь своими открытиями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 249 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Леонид
Очень начитанный экскурсовод. Вот только формат экскурсии нам немного не зашёл. Мы в городе впервые и хотелось бы поменьше исторических имён и дат, а больше городских легенд и рассазов. Спасибо!
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Анна
Чудесная экскурсия! Хороший маршрут, интересный рассказ, возможность прикоснуться к истории в прямом смысле слова. Были с детьми (14 и 12 лет), оба сказали, что из всех экскурсоводов в Калининграде Марк - лучший! Смело можем рекомендовать 🤗👏🏻
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Елена
Большое спасибо Марку за познавательную, насыщенную экскурсию. Нам все понравилось: было интересно и душевно. Марк - прекрасный рассказчик и очень увлеченный человек. Экскурсию однозначно рекомендуем для посещения.
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К
Ксения
Сегодня были на экскурсии Марка! Маршрут необычный, при этом захватывает и все знаковые места! Много узнали об истории этого города, народов, которые здесь побывали с интересными деталями. Очень дополнили экскурсию рассказы Марка об участиии в археологических раскопках!
Рекомендуем!!!
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Александр
Спасибо большое Марку за интересную экскурсию. Все было очень интересно и нешаблонно. Узнали много нового и необычного, того, чего нет в справочниках, но могут знать только местные жители. Марк - настоящий энтузиаст, желаем ему всяческих успехов в его дальнейшей карьере.
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Юля
Очень понравилась экскурсия!!! Узнали много интересного о городе. Рассказ был легкий и очень познавательный не только про город, но про разные исторические события. 3 часа пролетели очень быстро!
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