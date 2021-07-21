Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Калининград: город в центре Европы

Погулять по колоритным кварталам и посетить главные достопримечательности с профессиональным гидом

4.8
18 отзывов
Географически расположенный в сердце Европы, Калининград-Кёнигсберг стал точкой соприкосновения немецкой и русской культур.

Вы увидите старинные немецкие дома и панельные советские многоэтажки, готический собор и заброшенный дом Советов.

А я расскажу, почему наш город так любил Петр I и какие уловки использовали купцы для уклонения от налогов.
Калининград: город в центре Европы
Калининград: город в центре Европы
Калининград: город в центре Европы
Калининград: город в центре Европы
Калининград: город в центре Европы
Калининград: город в центре Европы
Калининград: город в центре Европы

Что вас ожидает

Путешествие по разным эпохам

Мы начнем знакомство с Калининградом возле сквера, где разместились музей-бункер Отто Ляша, университет и памятник Канту. Пройдем вдоль живописного Нижнего пруда и увидим дом Советов — огромный советский недострой. Рассмотрим руины Королевского замка и полюбуемся зданием Кёнигсбергской биржи, которое неофициально называют «маленькой Венецией».

Остров Кнайпхоф и Рыбная деревня

Прогулка продолжится на зеленом острове Кнайпхоф, где начиналась история города. Вы увидите готический средневековый Кафедральный собор и посетите могилу Канта, автора бессмертных трактатов о вечном мире. В завершение побываете в стилизованной под старину «Рыбной деревне», где сможете отдохнуть и перекусить в одном из уютных ресторанчиков с видом на реку Преголя.

Городские истории и легенды

Вы узнаете, чем Кёнигсберг отличался от других средневековых поселений Европы и в чем самобытность современного Калининграда. А также расшифруете концепцию «города-сада» и услышите о таинственных подземельях, где хранятся украденные во время Второй мировой войны произведения искусства. Раскроете, как несколько веков назад выглядела местная торговля и какие знаменитые люди посещали наш край.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

🚩 Начало и место завершения: у гостиницы «Калининград»
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марк
Марк
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Марк, я дипломированный гид. Живу в Калининграде с детства, много лет с большим интересом исследую родной край. С радостью поделюсь своими открытиями!
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18 реальных отзывов от туристов

И
21 июля 2021
Очень интересная экскурсия, Марк очень увлеченный человек, который любит свой город. А его увлечение археологией просто восхищает, ребенок до сих пор вмпоминает находки Марка. Время пролетело незаметно. Спасибо за экскурсию!
Д
21 июля 2021
Хочу поблагодарить Марка и Юлию за прекрасно организованные экскурсии! Благодаря ребятам наш отдых в Калининграде запомнится намного более ярким и интересным.
Мы побывали на двух экскурсиях. Первая – обзорная, по Калининграду. Экскурсия длилась 4 часа! Удивительно, что было настолько интересно, что мы совершенно не устали. Марк рассказал множество исторических фактов из жизни города, при этом не освятил и до-советский период, советский и российский. Фишка экскурсии в том, что Марк на определенных точках маршрута подкрепляет рассказ интересными предметами – находками, которые он сам нашел, дает их посмотреть, потрогать, рассказывает какие-нибудь забавные истории с ним связанные, или просто объясняет для чего, где и когда вещь использовалась. Есть действительно редкие артефакты. Благодаря этому экскурсия, да и вообще вся информация – оживает, (ты не просто приходишь в музей и смотришь за стекло на экспонаты, а знаешь что это, для чего это служило, кем использовалось, когда было произведено и вообще почему именно здесь объект был найден) и это, конечно невероятно добавляет дополнительную глубину экскурсии. В общем, мы были в восторге.
Вторая экскурсия была по Куршской Косе. Ребята (Марк и Юля) отвезли нас в кучу классных мест, много рассказывали, объясняли, были с нами с утра до позднего вечера, забрали из дома, и доставили обратно домой же. Мы узнали много нового, в том числе мы были на орнитологической станции, (там кстати тоже короткая экскурсия, очень рекомендуем). Узнали много и птицах и том, как их «кольцуют». Юля, кстати, второй экскурсовод, сама делает офигенные открытки, в том числе с иллюстрациями птиц и их описаниями. Будет интересно и детям и взрослым.
Вообще, в целом, ребята очень умные, много информации знают, видно, что Марк невероятно увлеченный и неравнодушный к своему краю молодой человек. Пишет петиции, пытается сохранить немногое, что осталось в истории города. Именно такие люди и должны как минимум водить экскурсии, как максимум – быть в администрации города. Чего мы им и желаем, и еще раз благодарим за очень качественные услуги.
Анна и Дмитрий
Ю
15 июля 2021
Марк настолько интересно рассказывал, что мы почти не заметили, как пролетели 2, 5 часа. Не избитая информация, поданная с душой, логичная последовательность. Вообщем, мы безумно благодарны Марку за увлекательную экскурсию. ! Мы обязательно будем рекомендовать его своим друзьям и родственникам.
Е
14 июля 2021
Марк- супер рассказчик и гид, интересный маршрут, затрагивающий разные периоды развития города. Мы не только послушали историю, но и в прямом смысле потрогали ее! Огромное спасибо!
Е
5 июля 2021
Экскурсией остались довольны, 2, 5 часа прошли интересно, увлекательно и познавательно. Марк отличный рассказчик, за артефакты отдельный плюсик (монеты, значки, изделия быта). Рекомендуем.
Е
16 июня 2021
Марк отличный экскурсовод за 2, 5 часа рассказал все об истории города, подкрепляя это артефактами (монеты, значки, изделия быта). Рекомендуем и ещё раз спасибо
в
13 июня 2021
Спасибо Марку за интересную и познавательную экскурсию по Калининграду. 4 часа прошли на "одном дыхании". Большой объем информации, хороший маршрут, прекрасная подача материала. Профессионально и очень доброжелательно. Рекомендую.
А
6 июня 2021
Очень понравилась экскурсия. Марк проходил с нами почти 3, 5 часа. Рассказал много интересного, при этом было очень познавательно! Спасибо, уже порекомендовали знакомым)
Татьяна
3 июня 2021
Самые лучшие впечатления от экскурсии и от Калининграда. Тот самый случай, когда, внимая экскурсоводу, забываешь о времени и переносишься в прекрасный мир истории удивительного города! Марк не просто передает информацию о культуре, архитектуре и истории, он умеет погрузить слушателей в атмосферу Калининграда-Кенингсберга, помочь понять и полюбить его. Впечатления заберем с собой, будем приезжать еще! Спасибо!
Т
13 мая 2021
Удобно построен маршрут, Марк владеет материалом, но не смог заинтересовать, потому что прыгает с одной темы на другую, с одного периода на другой. Но видно, как он любит то, чем занимается, город, владеет знаниями и трепетно относится к истории города. Я думаю, что со временем он будет увереннее и прислушается к пожеланиям
Марк
Ответ гида:
Татьяна! Сожалею, что Вам не всё понравилось на экскурсии. Объекты на маршруте отображают разные сферы жизни города и разные временные эпохи, поэтому частые переходы от одной темы к другой неизбежны. Для связности я делаю логические переходы между этими темами. Учту ваши замечания и сделаю этот формат экскурсии более интересным и понятным. Спасибо за отзыв и приятного отдыха!
И
13 мая 2021
Мы в восторге от Марка и его экскурсии. Чувствуется, что он не просто «вызубрил текст на Википедии» и пересказал его по-быстрому, а вложил душу в каждое слово, в каждую историю. Он с интересом рассказывает о городе, об его истории, что не может не заинтересовать слушателей. С удовольствием отвечает на все вопросы. А его коробочками с драгоценностями-отдельное вау. Спасибо большое Марку!
М
12 мая 2021
Марк - прекрасный рассказчик, очень хорошо владеющий материалом, умеющий очень живо и интересно этот материал преподнести. Во время экскурсии мы увидели много совершенно неожиданно красивых мест, получили ответы на все вопросы, которые у нас возникали, и немножко расстроились, когда экскурсия закончилась, потому что 3 часа пролетели незаметно, а мы готовы были слушать Марка еще и еще.
О
2 мая 2021
Спасибо Марку за чудесный рассказ о городе!
А
29 апр 2021
Спасибо Марку за интересную и познавательную экскурсию по центру Калининграда. Фишка Марка - показывать историю города через артефакты, найденные им при раскопках, это придаёт дополнительный интерес экскурсии.
Т
28 апр 2021
Большое спасибо Марку за интересный и содержательный рассказ про историю города. И отдельное спасибо за рекомендации по посещению достопримечательностей!
Ещё 3 отзыва

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