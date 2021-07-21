Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Хочу поблагодарить Марка и Юлию за прекрасно организованные экскурсии! Благодаря ребятам наш отдых в Калининграде запомнится намного более ярким и интересным.

Мы побывали на двух экскурсиях. Первая – обзорная, по Калининграду. Экскурсия длилась 4 часа! Удивительно, что было настолько интересно, что мы совершенно не устали. Марк рассказал множество исторических фактов из жизни города, при этом не освятил и до-советский период, советский и российский. Фишка экскурсии в том, что Марк на определенных точках маршрута подкрепляет рассказ интересными предметами – находками, которые он сам нашел, дает их посмотреть, потрогать, рассказывает какие-нибудь забавные истории с ним связанные, или просто объясняет для чего, где и когда вещь использовалась. Есть действительно редкие артефакты. Благодаря этому экскурсия, да и вообще вся информация – оживает, (ты не просто приходишь в музей и смотришь за стекло на экспонаты, а знаешь что это, для чего это служило, кем использовалось, когда было произведено и вообще почему именно здесь объект был найден) и это, конечно невероятно добавляет дополнительную глубину экскурсии. В общем, мы были в восторге.

Вторая экскурсия была по Куршской Косе. Ребята (Марк и Юля) отвезли нас в кучу классных мест, много рассказывали, объясняли, были с нами с утра до позднего вечера, забрали из дома, и доставили обратно домой же. Мы узнали много нового, в том числе мы были на орнитологической станции, (там кстати тоже короткая экскурсия, очень рекомендуем). Узнали много и птицах и том, как их «кольцуют». Юля, кстати, второй экскурсовод, сама делает офигенные открытки, в том числе с иллюстрациями птиц и их описаниями. Будет интересно и детям и взрослым.

Вообще, в целом, ребята очень умные, много информации знают, видно, что Марк невероятно увлеченный и неравнодушный к своему краю молодой человек. Пишет петиции, пытается сохранить немногое, что осталось в истории города. Именно такие люди и должны как минимум водить экскурсии, как максимум – быть в администрации города. Чего мы им и желаем, и еще раз благодарим за очень качественные услуги.

Анна и Дмитрий