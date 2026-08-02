Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Лучшее время для посещения Калининграда - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его прелестями. Октябрь и апрель также подходят для визита, хотя может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде.

Калининград, находящийся в сердце Европы, предлагает уникальное сочетание немецкой и русской культур. Гости увидят старинные немецкие дома, советские многоэтажки и готический собор. Экскурсия включает посещение острова Кнайпхоф с его историческими достопримечательностями и прогулку по Рыбной деревне. Узнайте о таинственных подземельях и истории местной торговли. Это путешествие по разным эпохам подарит незабываемые впечатления

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие по разным эпохам

Мы начнем знакомство с Калининградом возле сквера, где разместились музей-бункер Отто Ляша, университет и памятник Канту. Пройдем вдоль живописного Нижнего пруда и увидим дом Советов — огромный советский недострой. Рассмотрим руины Королевского замка и полюбуемся зданием Кёнигсбергской биржи, которое неофициально называют «маленькой Венецией».

Остров Кнайпхоф и Рыбная деревня

Прогулка продолжится на зеленом острове Кнайпхоф, где начиналась история города. Вы увидите готический средневековый Кафедральный собор и посетите могилу Канта, автора бессмертных трактатов о вечном мире. В завершение побываете в стилизованной под старину «Рыбной деревне», где сможете отдохнуть и перекусить в одном из уютных ресторанчиков с видом на реку Преголя.

Городские истории и легенды

Вы узнаете, чем Кёнигсберг отличался от других средневековых поселений Европы и в чем самобытность современного Калининграда. А также расшифруете концепцию «города-сада» и услышите о таинственных подземельях, где хранятся украденные во время Второй мировой войны произведения искусства. Раскроете, как несколько веков назад выглядела местная торговля и какие знаменитые люди посещали наш край.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.