Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

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Калининград: город в центре Европы

Погрузитесь в историю Калининграда, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры. Уникальная экскурсия для всех любителей истории
Калининград, находящийся в сердце Европы, предлагает уникальное сочетание немецкой и русской культур. Гости увидят старинные немецкие дома, советские многоэтажки и готический собор.

Экскурсия включает посещение острова Кнайпхоф с его историческими достопримечательностями и прогулку по Рыбной деревне. Узнайте о таинственных подземельях и истории местной торговли. Это путешествие по разным эпохам подарит незабываемые впечатления
5
249 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 🌍 Историческое наследие
  • 🖼️ Культурные достопримечательности
  • 🌿 Природные красоты
  • 📜 Интересные легенды

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Калининграда - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его прелестями. Октябрь и апрель также подходят для визита, хотя может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Калининград: город в центре Европы
Калининград: город в центре Европы
Калининград: город в центре Европы

Что можно увидеть

  • Музей-бункер Отто Ляша
  • Дом Советов
  • Королевский замок
  • Кёнигсбергская биржа
  • Кафедральный собор
  • Рыбная деревня

Описание экскурсии

Путешествие по разным эпохам

Мы начнем знакомство с Калининградом возле сквера, где разместились музей-бункер Отто Ляша, университет и памятник Канту. Пройдем вдоль живописного Нижнего пруда и увидим дом Советов — огромный советский недострой. Рассмотрим руины Королевского замка и полюбуемся зданием Кёнигсбергской биржи, которое неофициально называют «маленькой Венецией».

Остров Кнайпхоф и Рыбная деревня

Прогулка продолжится на зеленом острове Кнайпхоф, где начиналась история города. Вы увидите готический средневековый Кафедральный собор и посетите могилу Канта, автора бессмертных трактатов о вечном мире. В завершение побываете в стилизованной под старину «Рыбной деревне», где сможете отдохнуть и перекусить в одном из уютных ресторанчиков с видом на реку Преголя.

Городские истории и легенды

Вы узнаете, чем Кёнигсберг отличался от других средневековых поселений Европы и в чем самобытность современного Калининграда. А также расшифруете концепцию «города-сада» и услышите о таинственных подземельях, где хранятся украденные во время Второй мировой войны произведения искусства. Раскроете, как несколько веков назад выглядела местная торговля и какие знаменитые люди посещали наш край.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Музея янтаря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк
Марк — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 1885 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Марк, я дипломированный гид. Живу в Калининграде с детства, много лет с большим интересом исследую родной край. С радостью поделюсь своими открытиями!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 249 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
239
4
7
3
2
2
1
1
Л
Очень начитанный экскурсовод. Вот только формат экскурсии нам немного не зашёл. Мы в городе впервые и хотелось бы поменьше исторических имён и дат, а больше городских легенд и рассазов.
Спасибо!
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Анна
Чудесная экскурсия! Хороший маршрут, интересный рассказ, возможность прикоснуться к истории в прямом смысле слова. Были с детьми (14 и 12 лет), оба сказали, что из всех экскурсоводов в Калининграде Марк - лучший! Смело можем рекомендовать 🤗👏🏻
Чудесная экскурсия! Хороший маршрут, интересный рассказ, возможность прикоснуться к истории в прямом смысле слова. Были с
Чудесная экскурсия! Хороший маршрут, интересный рассказ, возможность прикоснуться к истории в прямом смысле слова. Были с
Чудесная экскурсия! Хороший маршрут, интересный рассказ, возможность прикоснуться к истории в прямом смысле слова. Были с
Чудесная экскурсия! Хороший маршрут, интересный рассказ, возможность прикоснуться к истории в прямом смысле слова. Были с
Чудесная экскурсия! Хороший маршрут, интересный рассказ, возможность прикоснуться к истории в прямом смысле слова. Были с
Чудесная экскурсия! Хороший маршрут, интересный рассказ, возможность прикоснуться к истории в прямом смысле слова. Были с
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Елена
Большое спасибо Марку за познавательную, насыщенную экскурсию. Нам все понравилось: было интересно и душевно. Марк - прекрасный рассказчик и очень увлеченный человек. Экскурсию однозначно рекомендуем для посещения.
Большое спасибо Марку за познавательную, насыщенную экскурсию. Нам все понравилось: было интересно и душевно. Марк -
Большое спасибо Марку за познавательную, насыщенную экскурсию. Нам все понравилось: было интересно и душевно. Марк -
Большое спасибо Марку за познавательную, насыщенную экскурсию. Нам все понравилось: было интересно и душевно. Марк -
Большое спасибо Марку за познавательную, насыщенную экскурсию. Нам все понравилось: было интересно и душевно. Марк -
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К
Сегодня были на экскурсии Марка!
Маршрут необычный, при этом захватывает и все знаковые места!
Много узнали об истории этого города, народов, которые здесь побывали с интересными деталями.
Очень дополнили экскурсию рассказы Марка об участиии в археологических раскопках!

Рекомендуем!!!
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Александр
Спасибо большое Марку за интересную экскурсию. Все было очень интересно и нешаблонно. Узнали много нового и необычного, того, чего нет в справочниках, но могут знать только местные жители. Марк - настоящий энтузиаст, желаем ему всяческих успехов в его дальнейшей карьере.
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Юля
Очень понравилась экскурсия!!! Узнали много интересного о городе. Рассказ был легкий и очень познавательный не только про город, но про разные исторические события. 3 часа пролетели очень быстро!
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