Идём гулять по городу! Сниму вас на фоне открыточных видов центра. Поболтаем о Кёнигсберге и современном Калининграде. И в дождь, и в снег, и в жару — хорошее настроение и отличные снимки гарантирую.
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🎥 Подарочный видеоролик
- 🌟 Индивидуальный подход
- 📅 Гибкий график
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Здание биржи
- Сквер с танцующим фонтаном
- Корпус Музея Мирового океана
- Рыбная деревня
- Остров Канта
Описание экскурсии
Самые симпатичные уголки и лучшие ракурсы!
- Здание биржи, которое снималось в кино
- Сквер с танцующим фонтаном
- Корпус Музея Мирового океана в виде земного шара
- Рыбная деревня, где получаются классные лайфстайл-снимки
- Остров Канта — здесь сделаем атмосферные фото на фоне синагоги, собора и уютных кафе
А ещё я с радостью посоветую, куда сходить, что увидеть и что попробовать в Калининграде. И сделаю видеролик — это подарок:)
Организационные детали
- Я снимаю на камеру Sony Alpha 7 III, объектив 35mm
- Несколько фото скину вам в первые дни после встречи, когда воспоминания о прогулке свежи и очень хочется поделиться ими в соцсетях
- Все снимки в цветокоррекции (от 60 штук) и видеоролик скину в течение 2 недель. Контент можно скачать из облака в течение 3 месяцев
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ленинском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Екатерина — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 236 туристов
Всем привет! Я Екатерина, фотограф. С удовольствием помогу запечатлеть ваше путешествие моими глазами. Мне очень хочется поделиться красотой свой родины с желающими и показать, как любой человек может быть прекрасенЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Надежда
28 окт 2025
Спасибо Катюше за замечательную прогулку! Много снимались, много смеялись😂 Катя - безумно позитивный и жизнерадостный человек!
Юлия
10 окт 2025
Очень классно провели время. Екатерина смогла расположить к себе даже нашего ребенка, который обычно не любит фотографироваться. Все прошло прекрасно) Еще и очень быстро выдала фотографии, за что отдельное огромное спасибо❤️
Марина
6 сен 2025
Вчера я была на фотопрогулке и наверное не осталось,не одного человека,которому бы я с восторгом не пересказывала о Кате🙂 Потрясающая девушка,классная съёмка,красивые локации. Время пролетело мгновенно. Смеялись до слёз,делали красивые фото,болтали обо всём. Редко когда встретишь такого душевного человека. Если кто-то сомневается,волнуется,боится,всё зря,идите смело🙂 Спасибо за позитивный день❤️
А
Анастасия
4 сен 2025
С Екатериной мы познакомились через сайт Трипстер. Екатерина очень быстро ответила, и мы смогли в тот же день договориться о встрече. Екатерина выбрала удачное место для фотопрогулки, нам было легко
В
Валентина
28 июл 2025
Спасибо за потрясающую фотосессию, фотки получились просто шикарные ❤️
Юлия
14 июн 2025
Добрый день! Фотосессия с Катей была одним из самых запоминающихся занятий в тот прохладный день. Искренняя, открытая, яркая и солнечная все тучи разгонит😁 Красоту видит в мелочах и делает замечательные кадры. 😍
Очень приятное знакомство и времяпрепровождение. От души рекомендую прогуляться по Калиниграду с Катей💫✨💘
Г
Гульнара
30 апр 2025
Мы в полном восторге! Профессиональные фотографии и приятный в общении фотограф. Советуем!
