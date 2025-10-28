Надежда Спасибо Катюше за замечательную прогулку! Много снимались, много смеялись😂 Катя - безумно позитивный и жизнерадостный человек!

Юлия Очень классно провели время. Екатерина смогла расположить к себе даже нашего ребенка, который обычно не любит фотографироваться. Все прошло прекрасно) Еще и очень быстро выдала фотографии, за что отдельное огромное спасибо❤️

Марина Вчера я была на фотопрогулке и наверное не осталось,не одного человека,которому бы я с восторгом не пересказывала о Кате🙂 Потрясающая девушка,классная съёмка,красивые локации. Время пролетело мгновенно. Смеялись до слёз,делали красивые фото,болтали обо всём. Редко когда встретишь такого душевного человека. Если кто-то сомневается,волнуется,боится,всё зря,идите смело🙂 Спасибо за позитивный день❤️

А Анастасия читать дальше и приятно общаться. Она нашла подход к каждому из нас (у нас была семейная фотопрогулка с детьми). Отдельное спасибо ей за маленькое "чудо": младшая дочь наконец-то смогла отпустить маму с папой и мы смогла сделать ее портрет. Фотографии получились качественные, композиция и место были отличными, сюжет снимков разнообразный. Мы обязательно повторим фотопрогулку с Екатериной в следующем году! С Екатериной мы познакомились через сайт Трипстер. Екатерина очень быстро ответила, и мы смогли в тот же день договориться о встрече. Екатерина выбрала удачное место для фотопрогулки, нам было легко

В Валентина Спасибо за потрясающую фотосессию, фотки получились просто шикарные ❤️

Юлия Добрый день! Фотосессия с Катей была одним из самых запоминающихся занятий в тот прохладный день. Искренняя, открытая, яркая и солнечная все тучи разгонит😁 Красоту видит в мелочах и делает замечательные кадры. 😍

Очень приятное знакомство и времяпрепровождение. От души рекомендую прогуляться по Калиниграду с Катей💫✨💘