Музей «Новая синагога» — Организатор в Калининграде

Музей «Новая синагога» в Калининграде существует с 2022 года в здании синагоги. Он находится в сердце города — Рыбной деревне. Есть основная выставка и временные экспозиции в галерее. Неважно, впервые вы здесь или уже много раз бывали — музей расскажет историю абсолютно по-новому. Экскурсия с гидом позволит увидеть гораздо больше, чем при самостоятельном посещении.