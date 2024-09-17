Вы познакомитесь с разными аспектами истории Восточной Пруссии сквозь фильтр хроник еврейской общины — от основания замка Тевтонским орденом до послевоенной жизни советского Калининграда. Мы расскажем, почему город привлекал евреев и при чём здесь торговля и университет. Вы увидите старинные документы и послушаете записи воспоминаний свидетелей ужасов Холокоста.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:15, 14:15
Описание экскурсии
Выставка включает четыре раздела:
- Приезд. Рассказ о том, как люди собираются в торговом городе.
- Остаться. Расцвет Кёнигсберга и общины на рубеже веков.
- Гонение. Время перемен власти. В 1933 году начались непростые времена для еврейской общины. Мы расскажем три истории о Холокосте, которые произошли на территории Восточной Пруссии.
- Прощание. Еврейские жители покидают родину. Закат еврейской и немецкой истории города.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашего музея.
- После экскурсии вы можете самостоятельно посетить залы с временными выставками.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Школьники
|200 ₽
|Студенты
|400 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей «Новая синагога» — Организатор в Калининграде
Музей «Новая синагога» в Калининграде существует с 2022 года в здании синагоги. Он находится в сердце города — Рыбной деревне. Есть основная выставка и временные экспозиции в галерее. Неважно, впервые вы здесь или уже много раз бывали — музей расскажет историю абсолютно по-новому. Экскурсия с гидом позволит увидеть гораздо больше, чем при самостоятельном посещении.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
17 сен 2024
Прекрасная девушка гид Юлия. Интересно рассказала историю.
Сам музей - это несколько фото, никаких исторических экспонатов не имеет.
Сам музей - это несколько фото, никаких исторических экспонатов не имеет.
К
Кирилл
29 авг 2024
Спасибо за замечательную экскурсию!
Е
Екатерина
27 авг 2024
Юлия - отличный рассказчик, слушаешь с удовольствием, подача материала живая, с душой. Узнали много нового и интересного, однозначно рекомендуем!
З
Злата
22 авг 2024
Ходили на отличную экскурсию по синагоге и музею. Видно, что музей сделан с любовью и хорошо помогает познакомиться с локальной общиной. Юлия очень интересно рассказывала нам об истории Калининграда через призму еврейского народа и ответила на наши вопросы. Отдельно хочется отметить интерактивные части в музее и потрясающий молельный зал.
Входит в следующие категории Калининграда
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