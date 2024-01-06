29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История Кёнигсберга и Калининграда

Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открыв для себя его историческое наследие и современные достопримечательности
Приглашаем вас в трехчасовое путешествие по Калининграду, где вы узнаете о преобразовании Кенигсберга в современный город.

Ваш личный гид, переводчик немецкого языка с глубокими знаниями истории, проведет вас через самые значимые
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места: от могилы Иммануила Канта до района Амалиенау, где каждый дом расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя тайны башни Дона и узнайте о роли янтаря в истории региона.

Прогулка по набережной музея мирового океана раскроет перед вами историю мореплавания и подводной техники.

Экскурсия завершится знакомством с «зеленым нарядом» Калининграда, который считается одним из самых зеленых городов России. Не упустите шанс познакомиться с двумя эпохами в одном городе

4.6
45 отзывов
История Кёнигсберга и Калининграда
История Кёнигсберга и Калининграда
История Кёнигсберга и Калининграда

Описание экскурсии

  • Могила Иммануила Канта и Кафедральный собор. Мы побываем на острове Кнайпхоф в центре города и увидим укрепления внутреннего кольца обороны Кёнигсберга.
  • Район вилл Амалиенау. Посетим единственный сохранившийся после войны прусский район, рассмотрим немецкую архитектуру 20-30 годов прошлого века. Я расскажу об особенностях района и его известных жителях.
  • Башня Дона (на снимке в фотогалерее я и наследники семьи — граф Дона с дочкой), где сейчас находится музей янтаря. Я поделюсь историей этой удивительной семьи и самой постройки 19 века, входившей в оборонительную систему Кёнигсберга.
  • Центр Калининграда. Насладимся панорамой самого западного незамерзающего порта России, прогуляемся по набережной Музея Мирового океана. Вы услышите об истории кораблей и подводной техники.
  • Как сотрудник музея янтаря, я также расскажу о происхождении солнечного камня, его добыче и обработке.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 6324 туристов
Я гид с большим стажем работы на русском и немецком языках. Богатый опыт общения с бывшими жителями Кёнигсберга помогли мне лучше понять историю и характер моего города. Я покажу вам очень многое. Мы всегда сможем изменить маршрут по вашему желанию.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Экскурсия 29.12.2023. Прекрасная содержательная экскурсия? Увидели самые интересные места Калининграда, получили советы по маршрутам Калининградской области. Наша команда выражает благодарность Юрию.
Экскурсия 29.12.2023. Прекрасная содержательная экскурсия? Увидели самые интересные места Калининграда, получили советы по маршрутам Калининградской области.
Экскурсия 29.12.2023. Прекрасная содержательная экскурсия? Увидели самые интересные места Калининграда, получили советы по маршрутам Калининградской области.
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И
23 февраля мы ездили на великолепную экскурсию "История Кенигсберга и Калининграда"! Мало того что это был праздник, но настоящий праздник устроил нам Юрий. Он встретил нас в аэропорту, отвёз в
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уютную кофейню Круассан-сити позавтракать, а затем повёз по красотам Калининграда! Постоянно что-то рассказывал, шутил, кстати он оооочень много знает про этот город, напрямую связан с его прошлым. При этом не грузил нас цифрами. Небольшие остановки, буквально на 15 минут, и снова едем. Абсолютно не утомительно, познавательно, красиво, приятно!!! После экскурсии довёз до дома, ну вот и тройной праздник. Спасибо вам большое, Юрий, всех вам благ!!! И мы обязательно вернёмся, и съездим с вами в Балтийск, погулять, янтарь пособирать (дай нам бог шторм перед поездкой))))

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Г
Третья экскурсия нашей компании прошла в незапланированном ключе. За предыдущие дни мы успели посмотреть и Кафедральный Собор, и могилу Канта и Рыбную деревню, и все ворота, и даже прокатиться на
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кораблике и отведать пива в местной пивоварне (все это с подачи Юрия), нам было предложено Юрием расширить нашу экскурсию поездкой в Балтийск. И поскольку мы располагали достаточным временем до самолета, а погода для пешего осмотра Калининрагда была не самая лучшая (пасмурно и накрапывал дождь), мы, в очередной раз доверившись опытному Юрию, с удовольствием согласились. Провезя нас на микроавтобусе по всем значимым местам, заслуживающим внимания, Юрий рассказывал истории с ними связанные и с удовольствием отвечал на наши вопросы. Минут через 45 мы оказались в Балтийске, до недавних пор, закрытом городе страны. Не скажем. что сам Балтийск нас покорил своими красотами, нет, он совершенно обычный серый город с советскими "хрущевками", частично перемежающихся с охранившимиси или восстановленными немецкими постройками. Но сама программа знакомства с этим городом была настолько продумана и легко преподнесена, что остаться равнодушными к нему (городу) мы не смогли. Кормление лебедей, заранее припасенным хлебом, вызвало дикий восторг и принесло не один десяток фоток, переправление на другой берег на пароме тоже внесло разнообразие в экскурсию (у некоторых членов нашей группы это был первый опыт), посещение, а точнее взбирание всей компанией, на стены старой разрушающейся немецкой крепости, раскопки балтийского пляжа под стенами крепости в поисках янтаря неустанно вызывали бурю эмоций. Мы даже взбирались на самую высокую площадку бывших ангаров для гидросамолетов, откуда наслаждались потрясающими видами моря и окресностей Балтийска. Все это сопровождалось рассказами Юрия, которые были "в тему", мы говорили и обсуждали многое, обходя пешком весь остров. В заключение, он завез нас пообедать в довольно аутентичное место, с видом на побережье в совершеннейшей близости самой природы, где был вкусный домашний обед из запеченого мяса и горячего "глинтвейна" и снова янтарь на побережье…. После чего, Юрий отвез нас, уставших и довольных, в аэропорт. На этом наши потрясающие три дня в Калининградской области закончились мы вернулись в холодную Москву. НО… Юрий, до новых встреч в Калининграде!!!

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О
На экскурсии были группой - 6 школьниц (10-11 класс) и педагог.
Юрий - уникальный человек, разносторонний. Калининград, да и любой другой город, это не только музеи, достопримечательности и т. д. -
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это прежде всего люди. Мы очень рады, что наши три дня пребывания в этом городе связаны именно с Юрием.
Экскурсия была очень интересной, мы посетили много мест, казалось, что весь маршрут построен индивидуально для нас. Окончание экскурсии было на острове Канта, где мы остались в музее Канта и просто погулять.
Очень понравилась подача материала. Юрий не просто рассказывал о городе - он задавал вопросы, заставлял нас подумать. Это помогло нам проникнуться духом города - мы были не сторонними слушателями, а участниками интересного путешествия.
Очень рекомендую!!!!!!

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Т
В день проведения экскурсии центр города был перекрыт из-за проведения в городе велопробега, поэтому Юрию пришлось проводить экскурсию с отклонениями от привычного маршрута и включать в осмотр объекты показа, которые
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обычно не показывают на экскурсии по городу. Юрий с этой задачей справился прекрасно! Мы получили полноценный рассказ о городе, о его истории, и позднее, когда мы уже сами продолжали осмотр города, мы поняли, что увидели на экскурсии даже больше, чем ожидали. Юрий очень хорошо связывает историю и современность, его рассказ очень гармоничен, в нет противопоставлений. С Юрием просто приятно общаться, он крайне внимательный человек, тактичный, интеллигентный, располагающей к общению, дружелюбный и бесспорно эрудированный. Всем советуем посетить эту экскурсию!

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А
Юрий встретил нас в аэропорту - через 2 минуты после звонка о нашей готовности и у нас сразу началась экскурсия! Все прошло замечательно. Мы обьехали город - Верхнее озеро, Нижнее
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озеро, погуляли в парке Луизы, посмотрели чудо инженерной мысли разводной 2х ярустный мост, посетили музей марципана в Браденбуржских воротах, погуляли в музее Мирового океана, приехали на остров с могилой Канта, осмотрели собор, заехали к Королевским воротам и вернулись к Вернему озеру - нашему отелю. Было очень интересно и взрослым и подросткам - 12 и 17 лет. СПАСИБО БОЛЬШОЕ!

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