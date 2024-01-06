29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас в трехчасовое путешествие по Калининграду, где вы узнаете о преобразовании Кенигсберга в современный город.
Ваш личный гид, переводчик немецкого языка с глубокими знаниями истории, проведет вас через самые значимые
Ваш личный гид, переводчик немецкого языка с глубокими знаниями истории, проведет вас через самые значимые
Описание экскурсии
- Могила Иммануила Канта и Кафедральный собор. Мы побываем на острове Кнайпхоф в центре города и увидим укрепления внутреннего кольца обороны Кёнигсберга.
- Район вилл Амалиенау. Посетим единственный сохранившийся после войны прусский район, рассмотрим немецкую архитектуру 20-30 годов прошлого века. Я расскажу об особенностях района и его известных жителях.
- Башня Дона (на снимке в фотогалерее я и наследники семьи — граф Дона с дочкой), где сейчас находится музей янтаря. Я поделюсь историей этой удивительной семьи и самой постройки 19 века, входившей в оборонительную систему Кёнигсберга.
- Центр Калининграда. Насладимся панорамой самого западного незамерзающего порта России, прогуляемся по набережной Музея Мирового океана. Вы услышите об истории кораблей и подводной техники.
- Как сотрудник музея янтаря, я также расскажу о происхождении солнечного камня, его добыче и обработке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 6324 туристов
Я гид с большим стажем работы на русском и немецком языках. Богатый опыт общения с бывшими жителями Кёнигсберга помогли мне лучше понять историю и характер моего города. Я покажу вам очень многое. Мы всегда сможем изменить маршрут по вашему желанию.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия 29.12.2023. Прекрасная содержательная экскурсия? Увидели самые интересные места Калининграда, получили советы по маршрутам Калининградской области. Наша команда выражает благодарность Юрию.
Вам был полезен этот отзыв?
И
23 февраля мы ездили на великолепную экскурсию "История Кенигсберга и Калининграда"! Мало того что это был праздник, но настоящий праздник устроил нам Юрий. Он встретил нас в аэропорту, отвёз в
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Третья экскурсия нашей компании прошла в незапланированном ключе. За предыдущие дни мы успели посмотреть и Кафедральный Собор, и могилу Канта и Рыбную деревню, и все ворота, и даже прокатиться на
Вам был полезен этот отзыв?
О
На экскурсии были группой - 6 школьниц (10-11 класс) и педагог.
Юрий - уникальный человек, разносторонний. Калининград, да и любой другой город, это не только музеи, достопримечательности и т. д. -
Юрий - уникальный человек, разносторонний. Калининград, да и любой другой город, это не только музеи, достопримечательности и т. д. -
Вам был полезен этот отзыв?
Т
В день проведения экскурсии центр города был перекрыт из-за проведения в городе велопробега, поэтому Юрию пришлось проводить экскурсию с отклонениями от привычного маршрута и включать в осмотр объекты показа, которые
Вам был полезен этот отзыв?
А
Юрий встретил нас в аэропорту - через 2 минуты после звонка о нашей готовности и у нас сразу началась экскурсия! Все прошло замечательно. Мы обьехали город - Верхнее озеро, Нижнее
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «История Кёнигсберга и Калининграда»
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Кёнигсберг: первое знакомство с Калининградом
Прикоснуться к истокам города и разобраться в круговороте событий, оказавших влияние на его судьбу
14 авг в 16:00
15 авг в 15:00
от 6980 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Кёнигсберг в центре Калининграда
Откройте для себя историю Кёнигсберга, прогуливаясь по острову Канта и Рыбной деревне. Узнайте о Королевском замке и разгадайте тайну семи мостов
Начало: Возле ТЦ Плаза
Сегодня в 10:00
Завтра в 19:15
от 1080 ₽
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Откройте тайны Калининграда с историком и журналистом. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего города
Начало: У Центрального парка культуры и отдыха. (Проспект ...
11 авг в 10:30
12 авг в 10:30
от 2000 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Элегантный Кёнигсберг в Калининграде
Обзорная прогулка от центра города до аристократического Амалиенау
Начало: На площади Победы
12 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 5415 ₽
5700 ₽ за всё до 7 чел.
от 9500 ₽ за экскурсию