29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть судьбу некогда прусского города и разобраться в его современных реалиях

Юрий
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Юрий – ваш гид
Приглашаю на трехчасовую экскурсию про Калининграду, во время которой я расскажу об удивительном городе Кенигсберг и его судьбе.

Как переводчик немецкого языка, имеющий богатый опыт общения с бывшими жителями города Кенигсберг, я покажу вам наиболее интересные и памятные места города.

А также помогу разобраться в современных реалиях Калиниграда.
4130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии29 отзывов
4.66
История Кенигсберга и Калининграда
История Кенигсберга и Калининграда

Программа

  • Мы побываем у могилы Иммануила Канта и у Кафедрального собора на острове Кнайпхоф в центре города, увидим укрепления внутреннего кольца обороны Кенигсберга.
  • Посетим район вилл «Амалиенау», единственный сохранившийся после войны прусский район, увидим красоту немецкой архитектуры 20-30 годов прошлого века. Я расскажу об особенностях этого района и о его известных жителях.
  • Рассмотрим башню Дона (на фото я и наследники семьи — граф Дона с дочкой), где сейчас находится музей янтаря — я расскажу об истории этой удивительной семьи и о самой постройке 19 века, входившей в оборонительную систему Кенигсберга.
  • Мы познакомимся с Калининградом сегодняшним, посетим центр города, насладимся панорамой самого западного незамерзающего порта России, прогуляемся по набережной музея мирового океана, где я расскажу об истории наших кораблей и подводной техники.
  • Как сотрудник музея янтаря, я конечно расскажу о происхождении солнечного камня, его добыче, обработке и истории.
  • Я расскажу о зеленом наряде Калининграда, на мой взгляд, самого «зеленого» города России.

Время пролетит незаметно, и вы получите представление о двух городах — Кенигсберге и Калининграде.

История Кенигсберга и Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий
Юрий
Экскурсовод, опыт работы гидом- более 20 лет на русском и немецком языках. Большой опыт общения с бывшими жителями Кенигсберга и масса историй их жизни помогут лучше понять историю и характер моего города! Я повезу вас на комфортабельном микроавтобусе на 8 мест. В описании маршрутов только схема, конечно мы увидим намного больше и всегда сможем изменить маршрут по вашему желанию!
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29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 ноября 2019
Нашей небольшой семейной группе очень понравилась и экскурсия и гид!) Благодарим!)
Анна
1 августа 2019
Калининград - город контрастов!) И гид поможет вам получить правильное представление о городе.
13 мая 2019
Проехали с комфортом на автомобиле по городу с остановками у основных достопримечательностей. Спасибо Юрию за советы где можно покушать и что еще посмотреть.
Dmitriy
3 декабря 2018
Мы рассчитывали на отличные отзывы. Но Экскурсия была скучной. Вопросы задавали сами.
16 ноября 2018
Все было супер! Рекомендую всем! Юрий действительно профессионал своего дела.
6 ноября 2018
Третья экскурсия нашей компании прошла в незапланированном ключе . За предыдущие дни мы успели посмотреть и Кафедральный Собор, и могилу Канта и Рыбную деревню, и все ворота, и даже прокатиться на кораблике и отведать пива в местной пивоварне ( все это с подачи Юрия), нам было предложено Юрием расширить нашу экскурсию поездкой в Балтийск. И поскольку мы располагали достаточным временем до самолета, а погода для пешего осмотра Калининрагда была не самая лучшая ( пасмурно и накрапывал дождь) , мы, в очередной раз доверившись опытному Юрию, с удовольствием согласились . Провезя нас на микроавтобусе по всем значимым местам , заслуживающим внимания, Юрий рассказывал истории с ними связанные и с удовольствием отвечал на наши вопросы. Минут через 45 мы оказались в Балтийске, до недавних пор , закрытом городе страны. Не скажем. что сам Балтийск нас покорил своими красотами, нет, он совершенно обычный серый город с советскими "хрущевками", частично перемежающихся с охранившимиси или восстановленными немецкими постройками . Но сама программа знакомства с этим городом была настолько продумана и легко преподнесена, что остаться равнодушными к нему ( городу) мы не смогли. Кормление лебедей , заранее припасенным хлебом, вызвало дикий восторг и принесло не один десяток фоток , переправление на другой берег на пароме тоже внесло разнообразие в экскурсию ( у некоторых членов нашей группы это был первый опыт), посещение, а точнее взбирание всей компанией , на стены старой разрушающейся немецкой крепости, раскопки балтийского пляжа под стенами крепости в поисках янтаря неустанно вызывали бурю эмоций. Мы даже взбирались на самую высокую площадку бывших ангаров для гидросамолетов, откуда наслаждались потрясающими видами моря и окресностей Балтийска. Все это сопровождалось рассказами Юрия, которые были "в тему", мы говорили и обсуждали многое, обходя пешком весь остров . В заключение, он завез нас пообедать в довольно аутентичное место, с видом на побережье в совершеннейшей близости самой природы, где был вкусный домашний обед из запеченого мяса и горячего "глинтвейна" и снова янтарь на побережье.... После чего , Юрий отвез нас, уставших и довольных, в аэропорт. На этом наши потрясающие три дня в Калининградской области закончились мы вернулись в холодную Москву. НО... Юрий, до новых встреч в Калининграде !!!
12 августа 2018
Вопрос №3 не является корректным. Как я дилетант могу оценить знания профессионала?
Во всем остальном экскурсия удалось. Гид Юрий очень воспитанный, интеллигентный человек, прекрасный рассказчик. Экскурсия удалась. Спасибо
11 апреля 2018
Спасибо за экскурсию.С вами приятно было работать.Буду рекомендовать друзьям и знакомым.
6 апреля 2018
Спасибо Юрию! У нас была вечерняя обзорная экскурсия! Мы остались очень довольны, плюс получили несколько дельных советов по дальнейшему пребыванию в Калининграде!
11 марта 2018
Юрий очень интересный рассказчик! Много знает о городе и может очень понятно и наглядно донести эту информацию. Три часа пролетели очень быстро!
Ещё 19 отзывов

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