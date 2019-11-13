29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Третья экскурсия нашей компании прошла в незапланированном ключе . За предыдущие дни мы успели посмотреть и Кафедральный Собор, и могилу Канта и Рыбную деревню, и все ворота, и даже прокатиться на кораблике и отведать пива в местной пивоварне ( все это с подачи Юрия), нам было предложено Юрием расширить нашу экскурсию поездкой в Балтийск. И поскольку мы располагали достаточным временем до самолета, а погода для пешего осмотра Калининрагда была не самая лучшая ( пасмурно и накрапывал дождь) , мы, в очередной раз доверившись опытному Юрию, с удовольствием согласились . Провезя нас на микроавтобусе по всем значимым местам , заслуживающим внимания, Юрий рассказывал истории с ними связанные и с удовольствием отвечал на наши вопросы. Минут через 45 мы оказались в Балтийске, до недавних пор , закрытом городе страны. Не скажем. что сам Балтийск нас покорил своими красотами, нет, он совершенно обычный серый город с советскими "хрущевками", частично перемежающихся с охранившимиси или восстановленными немецкими постройками . Но сама программа знакомства с этим городом была настолько продумана и легко преподнесена, что остаться равнодушными к нему ( городу) мы не смогли. Кормление лебедей , заранее припасенным хлебом, вызвало дикий восторг и принесло не один десяток фоток , переправление на другой берег на пароме тоже внесло разнообразие в экскурсию ( у некоторых членов нашей группы это был первый опыт), посещение, а точнее взбирание всей компанией , на стены старой разрушающейся немецкой крепости, раскопки балтийского пляжа под стенами крепости в поисках янтаря неустанно вызывали бурю эмоций. Мы даже взбирались на самую высокую площадку бывших ангаров для гидросамолетов, откуда наслаждались потрясающими видами моря и окресностей Балтийска. Все это сопровождалось рассказами Юрия, которые были "в тему", мы говорили и обсуждали многое, обходя пешком весь остров . В заключение, он завез нас пообедать в довольно аутентичное место, с видом на побережье в совершеннейшей близости самой природы, где был вкусный домашний обед из запеченого мяса и горячего "глинтвейна" и снова янтарь на побережье.... После чего , Юрий отвез нас, уставших и довольных, в аэропорт. На этом наши потрясающие три дня в Калининградской области закончились мы вернулись в холодную Москву. НО... Юрий, до новых встреч в Калининграде !!!