Открыть для себя другой Калининград и окунуться в его историю
История Кёнигсберга — это, прежде всего, история трёх городов.
Как они назывались? Как на этой земле оказался Тевтонский орден? Что связывает Кёнигсберг с цифрой 13, и почему Гитлер так любил этот город? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии.
Также я покажу вам, где находится единственный в мире янтарный иконостас, где лечили Зорге и где находится приют еврейских сирот.
Как они назывались? Как на этой земле оказался Тевтонский орден? Что связывает Кёнигсберг с цифрой 13, и почему Гитлер так любил этот город? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии.
Также я покажу вам, где находится единственный в мире янтарный иконостас, где лечили Зорге и где находится приют еврейских сирот.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Калининград — это не только Кёнигсберг. Это и Альштадт, и Лебенихт, и Кнайпхоф. А Кёнигсберг изначально был только замком. В чем была особенность трёх городов? Обсудим на экскурсии!
Также вы узнаете:
- Как Тевтонский орден оказался на этой земле
- Где учился и где покоится великий философ Кант
- Как образовались Кёнигсбергский замок и Кафедральный собор
- Что связывает Кёнигсберг с цифрой 13, и почему Гитлер так любил этот город
- Как Джеймс Кэмерон помог развитию кинотеатров в Калининграде
- Как здесь оказался иконостас 18 века
- Почему самый известный винный ресторан города назывался «Кровавый суд», а один из залов Королевского замка — «зал Московитов»
Вы увидите:
- Крестовоздвиженский собор, в котором находится единственный в мире янтарный иконостас
- Синагогу и приют еврейских сирот
- Домик Смотрителя высокого моста, а точнее находящийся там теперь музей открыток
- Кирху, в которой проводились только счастливые обряды, и госпиталь, в котором лечили самого Зорге
- Кёнигсбергскую биржу, одна из стен которой находится на воде
Организационные детали
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Наша экскурсия подразумевает посещение музея открыток (домик смотрителя Высокого моста). Там при желании вы можете выпить чашечку кофе (оплачивается отдельно).
- В дождливую погоду не забудьте взять с собой зонт
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- На Ленинском проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Друзья, меня зовут Сергей. Со школьных лет я увлекаюсь историей. По факту, классический гуманитарий. К слову, и образование высшее гуманитарное. Жизнь распорядилась так, что моя семья переехала жить в Калининград. И вот здесь моя тяга к знаниям достигла своего апогея. Несколько лет я изучал историю Кёнигсберга. Посещал всевозможные экскурсии и делал выводы. Моей целью было не только отлично узнать историю города, но и понять, что человек действительно ждёт от экскурсии. Цель была достигнута.
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