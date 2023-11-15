Сергей — ваш гид в Калининграде

Друзья, меня зовут Сергей. Со школьных лет я увлекаюсь историей. По факту, классический гуманитарий. К слову, и образование высшее гуманитарное. Жизнь распорядилась так, что моя семья переехала жить в Калининград. И вот здесь моя тяга к знаниям достигла своего апогея. Несколько лет я изучал историю Кёнигсберга. Посещал всевозможные экскурсии и делал выводы. Моей целью было не только отлично узнать историю города, но и понять, что человек действительно ждёт от экскурсии. Цель была достигнута.

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