Купеческая синагога – экскурсии в Калининграде

Найдено 14 экскурсий в категории «Купеческая синагога» в Калининграде, цены от 760 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полюбить Калининград за 3 часа
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1632 отзыва
Полюбить Калининград за 3 часа: путешествие по истории и культуре
Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Около гостиницы Калининград
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00, во вторник в 10:00
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
935 за человека
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде
Начало: У Дома Советов
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в сердце Калининграда
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
202 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка в сердце Калининграда: Рыбная деревня и остров Канта
Захватывающая фотопрогулка по живописным уголкам Калининграда, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
9 июня в 18:00
21 июня в 12:00
5 345 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Калининград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
204 отзыва
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320 за всё до 10 чел.
Гранд-тур по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
95 отзывов
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Калининград - путешествие сквозь эпохи
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Калининград - путешествие сквозь эпохи: от древности до наших дней
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калининграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 700 за всё до 4 чел.
Визитные карточки Кёнига
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1200010 800 за всё до 4 чел.
Первая встреча с Калининградом
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
120 отзывов
Первая встреча с Калининградом: путеводитель по истории
Исследуйте древние уголки Калининграда, открывая тайны прошлого и уникальные исторические места
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 250 за всё до 4 чел.
Калининград: история на каждом шагу
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
62 отзыва
Калининград: путешествие по страницам истории
Исследуйте уникальные исторические места Калининграда, раскрывая тайны прошлого в увлекательной индивидуальной экскурсии
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
9 250 за всё до 4 чел.
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
6 отзывов
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Проплыть по реке Преголя на катере и полюбоваться видами Калининграда в сопровождении гида
Начало: На причале № 2 (Рыбная деревня)
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
1 400 за человека
Прусский Кенигсберг
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Прусский Кенигсберг: историческое путешествие
Исследуйте уникальное сочетание культур в сердце Калининграда, погрузитесь в историю Прусского Кенигсберга
Начало: На острове Канта
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
75006 375 за всё до 4 чел.
От Кенигсберга до Калининграда
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
От Кенигсберга до Калининграда
Открыть секреты Кафедрального собора, посетить Новую синагогу и найти обитателей Рыбной деревни
Начало: На острове Канта, справа от Медового моста
Расписание: в субботу в 09:30
22 июня в 09:30
6 июля в 09:30
760 за человека
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
🚗 На машине
Фотопрогулка
5.5 часов
1 отзыв
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
Узнать город, сыграть с ним, совершить путешествие сквозь 8 эпох и получить атмосферные снимки
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Калининград: довоенный и современный
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Калининград: путешествие от довоенного Кенигсберга до наших дней
Автомобильно-пешеходная прогулка по ключевым местам города - от острова Канта до Амалиенау
Начало: в районе Рыбной деревни
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
от 8 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    6 июня 2024
    Знакомьтесь, Калининград
    Всё на максимально профессиональном уровне, спасибо большое!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Фотопрогулка в сердце Калининграда
    Нам с мужем понравилась экскурсия с фотосъёмкой! Анна отличный рассказчик и замечательный фотограф! Фотографии получились романтичными!)) Мы остались довольны! Рекомендуем!
    Нам с мужем понравилась экскурсия с фотосъёмкой! Анна отличный рассказчик и замечательный фотограф! Фотографии получились романтичными!))
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Полюбить Калининград за 3 часа
    Отличная и познавательная экскурсия. Владимир прекрасный экскурсовод. Три часа пролетели, как одна минута. Вся история города сложилась в один большой пазл. Всем рекомендую с этой экскурсии начинать знакомиться с городом. Огромное Спасибо Владимиру.
  • V
    Vera
    5 июня 2024
    Полюбить Калининград за 3 часа
    Отличная экскурсия с подробным рассказом и прогулкой по скрытым и неожиданным местам. Все понравилось!
    Отличная экскурсия с подробным рассказом и прогулкой по скрытым и неожиданным местам. Все понравилось!Отличная экскурсия с подробным рассказом и прогулкой по скрытым и неожиданным местам. Все понравилось!
  • М
    Михаил
    4 июня 2024
    Полюбить Калининград за 3 часа
    Полный восторг, слушать очень приятно, всем рекомендую с этой экскурсии начинать
    Полный восторг, слушать очень приятно, всем рекомендую с этой экскурсии начинать
  • В
    Валентина
    4 июня 2024
    Фотопрогулка в сердце Калининграда
    добрый день. 21.05 у меня была фотопрогулка с Анной она замечательный рассказчик, экскурсия было очень интересной, и много интересных фактов о
    читать дальше

    городе было рассказано и показано. Время пролетело на одном дыхании, приятным бонусом стали суперфото!!! Обязательно буду рекомендовать своим друзьям кто соберется в такое же супер фотопутешествие.

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Первая встреча с Калининградом
    Благодарим Регину за проведенную экскурсию «Первое знакомство с Калининградом». Большое количество информации, исторических фактов, легенд. Регина профессионал своего дела, грамотно построила маршрут, делала остановки в интересных местах. Регина, успехов вам и до новых встреч 🔥
  • А
    Андрей
    1 июня 2024
    История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
    Великолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркими. Марк настоящий профессионал своего
    читать дальше

    дела, не грузит и не утомляет, подстраивается под настроение туристов, любит город К. всей душой и заражает этим чувством гостей)) Это действительно лучшая прогулка для знакомства с городом если вы тут впервые, как были мы. Тысячекратное спасибо!!!

    Великолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркими
  • Я
    Яна
    31 мая 2024
    Гранд-тур по Калининграду
    Прекрасные 4 часа, которые пролетели незаметно. Интересный стройный рассказ Анастасии смог создать великолепное первое впечатление о Калининграде. Ни разу не
    читать дальше

    пожалела о выборе экскурсии вместо самостоятельного изучения города. Отдельная благодарность Анастасии и Сергею за проявленные внимательность и заботу во время нашего небольшого путешествия. Могу искренне порекомендовать эту эскурсию.

  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Знакомьтесь, Калининград
    Большое спасибо Татьяне за интересную прогулку по Калининграду! Было очень интересно, весело, познавательно! Интересно было всем - и взрослым и детям подросткам! У Татьяны очень светлая энергетика! Получили большое удовольствие от общения!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Купеческая синагога»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Полюбить Калининград за 3 часа
  2. История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
  3. Фотопрогулка в сердце Калининграда
  4. Знакомьтесь, Калининград
  5. Гранд-тур по Калининграду
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Купеческая синагога" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 760 до 14 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2446 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 14 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Купеческая синагога», 2446 ⭐ отзывов, цены от 760₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам