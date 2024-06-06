Р Роман Знакомьтесь, Калининград Всё на максимально профессиональном уровне, спасибо большое!

Н Наталья Фотопрогулка в сердце Калининграда Нам с мужем понравилась экскурсия с фотосъёмкой! Анна отличный рассказчик и замечательный фотограф! Фотографии получились романтичными!)) Мы остались довольны! Рекомендуем!

А Алексей Полюбить Калининград за 3 часа Отличная и познавательная экскурсия. Владимир прекрасный экскурсовод. Три часа пролетели, как одна минута. Вся история города сложилась в один большой пазл. Всем рекомендую с этой экскурсии начинать знакомиться с городом. Огромное Спасибо Владимиру.

V Vera Полюбить Калининград за 3 часа Отличная экскурсия с подробным рассказом и прогулкой по скрытым и неожиданным местам. Все понравилось!

М Михаил Полюбить Калининград за 3 часа Полный восторг, слушать очень приятно, всем рекомендую с этой экскурсии начинать

В Валентина Фотопрогулка в сердце Калининграда читать дальше городе было рассказано и показано. Время пролетело на одном дыхании, приятным бонусом стали суперфото!!! Обязательно буду рекомендовать своим друзьям кто соберется в такое же супер фотопутешествие. добрый день. 21.05 у меня была фотопрогулка с Анной она замечательный рассказчик, экскурсия было очень интересной, и много интересных фактов о

С Светлана Первая встреча с Калининградом Благодарим Регину за проведенную экскурсию «Первое знакомство с Калининградом». Большое количество информации, исторических фактов, легенд. Регина профессионал своего дела, грамотно построила маршрут, делала остановки в интересных местах. Регина, успехов вам и до новых встреч 🔥

А Андрей История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы читать дальше дела, не грузит и не утомляет, подстраивается под настроение туристов, любит город К. всей душой и заражает этим чувством гостей)) Это действительно лучшая прогулка для знакомства с городом если вы тут впервые, как были мы. Тысячекратное спасибо!!! Великолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркими. Марк настоящий профессионал своего

Я Яна Гранд-тур по Калининграду читать дальше пожалела о выборе экскурсии вместо самостоятельного изучения города. Отдельная благодарность Анастасии и Сергею за проявленные внимательность и заботу во время нашего небольшого путешествия. Могу искренне порекомендовать эту эскурсию. Прекрасные 4 часа, которые пролетели незаметно. Интересный стройный рассказ Анастасии смог создать великолепное первое впечатление о Калининграде. Ни разу не