1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа: путешествие по истории и культуре
Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Около гостиницы Калининград
«Вы увидите все главные достопримечательности Калининграда: Университетскую площадь, руины Королевского замка, могилу Канта, синагогу, аллею скульптур, Деревянный и Медовый мосты»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00, во вторник в 10:00
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
935₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде
Начало: У Дома Советов
«Я расскажу о синагоге Кёнигсберга, которую построили калининградцы»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Фотопрогулка в сердце Калининграда: Рыбная деревня и остров Канта
Захватывающая фотопрогулка по живописным уголкам Калининграда, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
«Вы не только сможете запечатлеть себя на фоне Калининграда, но и узнаете о его современной жизни, услышите историю Рыбной деревни и увидите восстановленную Калининградскую синагогу»
9 июня в 18:00
21 июня в 12:00
5 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
«Вы посетите остров Ломзе, рассмотрите синагогу и узнаете о событиях «Хрустальной ночи»»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
«Далее я покажу зеленый массив Южного парка, Фридландские ворота, внушительный стадион «Калининград», необычный Крестовоздвиженский собор и прекрасную Новую синагогу»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград - путешествие сквозь эпохи: от древности до наших дней
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калининграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Кроме того, мы покажем современную синагогу на острове Ломзе и Дом Советов — памятник советского брутализма»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
«Вы пройдетесь по Медовому мосту, связывающему остров с Рыбной деревней, отыщете милые скульптуры, осмотрите экстерьер Новой синагоги и посетите могилу всемирно известного философа Иммануила Канта»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1200010 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Первая встреча с Калининградом: путеводитель по истории
Исследуйте древние уголки Калининграда, открывая тайны прошлого и уникальные исторические места
«А после я расскажу об участи кенигсбергских евреев, событиях Хрустальной ночи, судьбе Либеральной синагоги и Еврейского сиротского дома»
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Калининград: путешествие по страницам истории
Исследуйте уникальные исторические места Калининграда, раскрывая тайны прошлого в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Вы рассмотрите с разных ракурсов Кафедральный собор, разгадаете загадку о семи мостах, отыщете могилу Канта и увидите «Либеральную синагогу»»
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
9 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
Начало: Дом Советов, улица Шевченко 4, Калининград
«Увидим здание синагоги, Кафедральный собор, комплекс «Рыбная деревня», немецкую телефонную станцию и самый древний герб города Кенигсберг на здании»
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
7 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Прусский Кенигсберг: историческое путешествие
Исследуйте уникальное сочетание культур в сердце Калининграда, погрузитесь в историю Прусского Кенигсберга
Начало: На острове Канта
«Пройдем по «Медовому мосту», увидим восстановленную Новую Либеральную Синагогу и еврейский сиротский приют»
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
75006 375₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
От Кенигсберга до Калининграда
Открыть секреты Кафедрального собора, посетить Новую синагогу и найти обитателей Рыбной деревни
Начало: На острове Канта, справа от Медового моста
«Синагога, восстановленная из пепла»
Расписание: в субботу в 09:30
22 июня в 09:30
6 июля в 09:30
760₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград: путешествие от довоенного Кенигсберга до наших дней
Автомобильно-пешеходная прогулка по ключевым местам города - от острова Канта до Амалиенау
Начало: в районе Рыбной деревни
«Осмотрите недавно восстановленную синагогу и сошедшую с открытки Рыбную деревню»
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
от 8 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман6 июня 2024Всё на максимально профессиональном уровне, спасибо большое!
- ННаталья5 июня 2024Нам с мужем понравилась экскурсия с фотосъёмкой! Анна отличный рассказчик и замечательный фотограф! Фотографии получились романтичными!)) Мы остались довольны! Рекомендуем!
- ААлексей5 июня 2024Отличная и познавательная экскурсия. Владимир прекрасный экскурсовод. Три часа пролетели, как одна минута. Вся история города сложилась в один большой пазл. Всем рекомендую с этой экскурсии начинать знакомиться с городом. Огромное Спасибо Владимиру.
- VVera5 июня 2024Отличная экскурсия с подробным рассказом и прогулкой по скрытым и неожиданным местам. Все понравилось!
- ММихаил4 июня 2024Полный восторг, слушать очень приятно, всем рекомендую с этой экскурсии начинать
- ВВалентина4 июня 2024добрый день. 21.05 у меня была фотопрогулка с Анной она замечательный рассказчик, экскурсия было очень интересной, и много интересных фактов о
- ССветлана2 июня 2024Благодарим Регину за проведенную экскурсию «Первое знакомство с Калининградом». Большое количество информации, исторических фактов, легенд. Регина профессионал своего дела, грамотно построила маршрут, делала остановки в интересных местах. Регина, успехов вам и до новых встреч 🔥
- ААндрей1 июня 2024Великолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркими. Марк настоящий профессионал своего
- ЯЯна31 мая 2024Прекрасные 4 часа, которые пролетели незаметно. Интересный стройный рассказ Анастасии смог создать великолепное первое впечатление о Калининграде. Ни разу не
- ННадежда31 мая 2024Большое спасибо Татьяне за интересную прогулку по Калининграду! Было очень интересно, весело, познавательно! Интересно было всем - и взрослым и детям подросткам! У Татьяны очень светлая энергетика! Получили большое удовольствие от общения!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Синагога»
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