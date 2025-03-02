Когда-то город окружала оборонительная стена с системой бастионов и сетью фортов. Все они перестраивались, модернизировались. И только форт № 3 до сих пор хранит множество тайн, которые вам предстоит открыть.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Познакомитесь с основами фортификации и послушаете о вечной дуэли фортификаторов и артиллеристов.
- Исследуете все тайные места и подземелья форта: горжевой дот, казематированные траверсы, контрэскарп и подземный ход к нему, капониры и валганги.
- Пройдёте по пути Янтарной комнаты, которая теряется в этом месте (согласно архиву Георга Штайна).
- Разберётесь, как форт строился, как стал тюрьмой Кведнау и что происходило в его стенах во время германской революции.
- Узнаете, как здесь нашли большую часть экспозиции музея Пруссии.
- Увидите процесс реконструкции сооружения.
- Поймёте, как использовался форт на протяжении 150 лет.
Организационные детали
- Программа подойдёт участникам с 15 лет. Я предоставлю бахилы и сигнальные жилеты.
- На маршруте возможно отсутствие связи.
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно — на такси или общественном транспорте.
- Экскурсию в помещении форта № 3 для вас проведу я. Время на питание не предусмотрено.
в понедельник, вторник и среду в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Форт3
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 10:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2232 туристов
Добрый день! Меня зовут Евгений. Всю жизнь прожил в Калининградской области, изъездил её вдоль и поперек. Теперь с удовольствием делюсь своими знаниями, наблюдениями, впечатлениями, открытиями и тайнами этого прекрасного края. Вместе с командой гидов предоставляем услуги трансфера из аэропорта и по области на комфортабельных автомобилях. Предлагаем полноценную организацию отдыха, включая экстрим и охоту. Рады каждому гостю!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия увлекательная, много интересных фактов, отличная подача материала "без воды". Благодарна за проведённое время! Будем обращаться снова и рекомендовать знакомым. Спасибо, Евгений!
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И
Советую всем эту экскурсию. Евгений настоящий - знаток истории, фанат своего дела, заинтересовал ребёнка (9 лет) с первых минут и до конца экскурсии.
Экскурсию прошла на одном дыхании.
Экскурсию прошла на одном дыхании.
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Д
Интересная экскурсия. Евгений специалист своего дела, интересный рассказчик, на вопросы отвечает быстро и по существу, что говорит о подготовленности и начитанности.
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Е
Безумно антуражная и невероятно интересная прогулка по Форту с гидом Евгением который знает о нём все и даже больше! Однозначно рекомендую к посещению!
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В
Евгению Большое спасибо за экскурсию, общаясь с ним стало понятно, как тяжело нам далась Победа, которой в этом году 80 лет
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Спасибо ресурсу за знакомство с отличным краеведом, с которым интересно было побеседовать во время прогулку по форту
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