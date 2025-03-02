Алена Экскурсия увлекательная, много интересных фактов, отличная подача материала "без воды". Благодарна за проведённое время! Будем обращаться снова и рекомендовать знакомым. Спасибо, Евгений! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Иван Советую всем эту экскурсию. Евгений настоящий - знаток истории, фанат своего дела, заинтересовал ребёнка (9 лет) с первых минут и до конца экскурсии.

Экскурсию прошла на одном дыхании. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дмитрий Интересная экскурсия. Евгений специалист своего дела, интересный рассказчик, на вопросы отвечает быстро и по существу, что говорит о подготовленности и начитанности. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Егуданов Безумно антуражная и невероятно интересная прогулка по Форту с гидом Евгением который знает о нём все и даже больше! Однозначно рекомендую к посещению! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виктория Евгению Большое спасибо за экскурсию, общаясь с ним стало понятно, как тяжело нам далась Победа, которой в этом году 80 лет Вам был полезен этот отзыв? Да Нет