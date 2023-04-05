Проследить, как развивались фортификации Кёнигсберга, и побывать в одном из фортов
Оборонительные валы, крепостные ворота и форты после многих веков осад и сражений напоминают нам об особой роли города.
Погрузиться в прошлое гораздо интереснее на вечерней экскурсии в темноте и с фонариками: вы узнаете большое о судьбоносных событиях и побываете в подземельях форта.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Рождение города-крепости
Мы встретимся с вами на парковке у торгового центра на Окружной, где познакомимся, посчитаемся (чтобы никого не потерять в ночных подземельях) и проведём инструктаж. Я расскажу вам о появлении и развитии крепости начиная с 13 века до наших дней. Вы узнаете об устройстве оборонительного вала и ворот Кёнингсберга, прикоснётесь к истории обороны города середины 19 века.
Город-крепость и его тайны
Отправляемся в Форт № 1, где вам предстоит спуститься в мрачные и воинственные подземелья (я выдам вам фонарики, либо берите свои). Здесь вы рассмотрите остатки немецкого оружия, креплений, бронедверей. Возможно, нас встретят местные жильцы — летучие мыши, не покидающие форт уже 150 лет. Мы заглянем в маленькие и узкие коридоры, где ещё чувствуется дух немецкого солдата и слышится немецкая речь. Вы поймёте, почему Кёнигсберг считался «крепким орешком», и узнаете, почему Кёнигсберская операция стала беспрецедентной по расходу боеприпасов за всю историю мировых войн.
Организационные детали
- Экскурсию проведу для вас я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия будет интересна детям от 10 лет
- По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате с посещением Форта № 3. Стоимость для группы от 1 до 4 человек — 6500 руб. Стоимость для группы более 4 человек уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Московском проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.