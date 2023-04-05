Тайны ночной крепости. Групповая экскурсия

Проследить, как развивались фортификации Кёнигсберга, и побывать в одном из фортов

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В Калининграде нельзя обойти стороной тему его фортификационных сооружений, ведь изначально Кёнигсберг создавался как город-крепость.

Оборонительные валы, крепостные ворота и форты после многих веков осад и сражений напоминают нам об особой роли города.

Погрузиться в прошлое гораздо интереснее на вечерней экскурсии в темноте и с фонариками: вы узнаете большое о судьбоносных событиях и побываете в подземельях форта.
Тайны ночной крепости. Групповая экскурсия
Тайны ночной крепости. Групповая экскурсия
Тайны ночной крепости. Групповая экскурсия
Тайны ночной крепости. Групповая экскурсия
Тайны ночной крепости. Групповая экскурсия
Тайны ночной крепости. Групповая экскурсия
Тайны ночной крепости. Групповая экскурсия
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Описание

Что вас ожидает

Рождение города-крепости

Мы встретимся с вами на парковке у торгового центра на Окружной, где познакомимся, посчитаемся (чтобы никого не потерять в ночных подземельях) и проведём инструктаж. Я расскажу вам о появлении и развитии крепости начиная с 13 века до наших дней. Вы узнаете об устройстве оборонительного вала и ворот Кёнингсберга, прикоснётесь к истории обороны города середины 19 века.

Город-крепость и его тайны

Отправляемся в Форт № 1, где вам предстоит спуститься в мрачные и воинственные подземелья (я выдам вам фонарики, либо берите свои). Здесь вы рассмотрите остатки немецкого оружия, креплений, бронедверей. Возможно, нас встретят местные жильцы — летучие мыши, не покидающие форт уже 150 лет. Мы заглянем в маленькие и узкие коридоры, где ещё чувствуется дух немецкого солдата и слышится немецкая речь. Вы поймёте, почему Кёнигсберг считался «крепким орешком», и узнаете, почему Кёнигсберская операция стала беспрецедентной по расходу боеприпасов за всю историю мировых войн.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу для вас я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия будет интересна детям от 10 лет
  • По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате с посещением Форта № 3. Стоимость для группы от 1 до 4 человек — 6500 руб. Стоимость для группы более 4 человек уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Московском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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