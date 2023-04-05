В Калининграде нельзя обойти стороной тему его фортификационных сооружений, ведь изначально Кёнигсберг создавался как город-крепость. Оборонительные валы, крепостные ворота и форты после многих веков осад и сражений напоминают нам об особой роли города. Погрузиться в прошлое гораздо интереснее на вечерней экскурсии в темноте и с фонариками: вы узнаете большое о судьбоносных событиях и побываете в подземельях форта.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Рождение города-крепости

Мы встретимся с вами на парковке у торгового центра на Окружной, где познакомимся, посчитаемся (чтобы никого не потерять в ночных подземельях) и проведём инструктаж. Я расскажу вам о появлении и развитии крепости начиная с 13 века до наших дней. Вы узнаете об устройстве оборонительного вала и ворот Кёнингсберга, прикоснётесь к истории обороны города середины 19 века.

Город-крепость и его тайны

Отправляемся в Форт № 1, где вам предстоит спуститься в мрачные и воинственные подземелья (я выдам вам фонарики, либо берите свои). Здесь вы рассмотрите остатки немецкого оружия, креплений, бронедверей. Возможно, нас встретят местные жильцы — летучие мыши, не покидающие форт уже 150 лет. Мы заглянем в маленькие и узкие коридоры, где ещё чувствуется дух немецкого солдата и слышится немецкая речь. Вы поймёте, почему Кёнигсберг считался «крепким орешком», и узнаете, почему Кёнигсберская операция стала беспрецедентной по расходу боеприпасов за всю историю мировых войн.

Организационные детали