1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
17 июня в 22:00
19 июня в 22:00
25002 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы Калининграда
Погрузитесь в историю Кенигсберга, посетив его знаменитые форты и бастионы. Уникальное путешествие по подземельям и укреплениям ждет вас
Начало: Королевские ворота
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости
Начало: У входа в музей янтаря
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия по форту Кёнигсберга
Погрузитесь в историю Калининграда на уникальной экскурсии по ночному форту Кёнигсберга, ощутите дух прошлого
Начало: У «Бауцентра» на Московском проспекте
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
10 июня в 22:00
26002 340₽ за человека
Групповая
4 часа
Подземный Кёнигсберг. Групповая прогулка по лабиринтам Форта №1
Устроить себе приключение в тайных ходах и секретном бункере
Начало: Возле Рыбной деревни
Расписание: в понедельник в 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
1 400₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Мистический Кёнигсберг: путешествие в тайны прошлого Калининграда
Исследуйте скрытую сторону Калининграда, раскрывая тайны и легенды древнего Кёнигсберга в увлекательной экскурсии
Начало: С каждым путешественником обговаривается индивидуа...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00 и 20:30, в воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
27502 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся6 июня 2024Отличная экскурсия, не пожалели, что посетили ее. Денис фанат своего дела, поэтому никого не оставит равнодушным!
- ЭЭльдина4 июня 2024Все было прекрасно
- ССветлана4 июня 2024Отличная экскурсия. Причём с детьми тоже можно и всем было интересно все эти 2 часа. Замечательно! Просто 5 баллов! Экскурсовод от Бога!
- ЛЛариса29 мая 2024Были на экскурсии в сентябре 2023. Маршрут был спланирован вполне комфортно. Факты из истории города интересны.
- ИИван18 мая 2024У нас вел экскурсию Константин, невероятный рассказчик и специалист, очень познавательно, увлекательно и погружающе. Всем рекомендую это 15/10
- ССветлана16 мая 2024Отличная экскурсия, гид Алексей, супер. Остались довольны, идите ночной Форт, не пожелаете. Спасибо.
- ЕЕкатерина7 мая 2024Огромное спасибо Алексею за экскурсию!!! Было очень интересно. Рекомендую к посещению
- ВВиктория6 мая 2024В связи с форс-мажором изменили план экскурсии, гид провел интереснейшую, подробную экскурсию по форту № 11 на 3,5 часа. Сами
- ААлександр30 апреля 2024Отличная экскурсия, гид в теме.
- ААлександр16 апреля 2024Отличная экскурсия. Пройтись по старому форту под подробный рассказ о его устройстве, увидеть его историю - незабываемый опыт
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Подземные»
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