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бы, конечно, не провели в нем столько времени и не узнали бы столько интересной и неожиданной информации. Хочу сказать, что ходить по фортам самим и с гидом - это прямо совершенно разный опыт. Рекомендую Павла, он очень много знает о фортификации, очень увлечен этой темой