Экскурсии по подземельям и пещерам Калининграда

Найдено 6 экскурсий в категории «Подземные» в Калининграде, цены от 1 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
190 отзывов
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
17 июня в 22:00
19 июня в 22:00
25002 000 за человека
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
207 отзывов
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы Калининграда
Погрузитесь в историю Кенигсберга, посетив его знаменитые форты и бастионы. Уникальное путешествие по подземельям и укреплениям ждет вас
Начало: Королевские ворота
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 800 за всё до 4 чел.
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
107 отзывов
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости
Начало: У входа в музей янтаря
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
4 000 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия по ночному форту Кёнигсберга
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
12 отзывов
Ночная экскурсия по форту Кёнигсберга
Погрузитесь в историю Калининграда на уникальной экскурсии по ночному форту Кёнигсберга, ощутите дух прошлого
Начало: У «Бауцентра» на Московском проспекте
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
10 июня в 22:00
26002 340 за человека
Подземный Кёнигсберг. Групповая прогулка по лабиринтам Форта №1
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
7 отзывов
Подземный Кёнигсберг. Групповая прогулка по лабиринтам Форта №1
Устроить себе приключение в тайных ходах и секретном бункере
Начало: Возле Рыбной деревни
Расписание: в понедельник в 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
1 400 за человека
Мистический Кёнигсберг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
284 отзыва
Мистический Кёнигсберг: путешествие в тайны прошлого Калининграда
Исследуйте скрытую сторону Калининграда, раскрывая тайны и легенды древнего Кёнигсберга в увлекательной экскурсии
Начало: С каждым путешественником обговаривается индивидуа...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00 и 20:30, в воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
27502 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Подземные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
  2. Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
  3. Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
  4. Групповая экскурсия по ночному форту Кёнигсберга
  5. Подземный Кёнигсберг. Групповая прогулка по лабиринтам Форта №1
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Подземные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 400 до 7 800 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 807 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Подземные», 807 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам