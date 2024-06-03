Экскурсии в помещении Калининграда

Найдено 4 экскурсии в категории «В помещении» в Калининграде, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
Мини-группа
1 час
268 отзывов
Погружение в историю Кенигсберга: экскурсия в «Дом с горгульей»
Откройте для себя уникальный «Дом с горгульей» в Калининграде, где история оживает через рассказы и аутентичные предметы быта
Начало: На улице Комсомольской
Завтра в 12:00
9 июня в 17:00
700 за человека
О Кёнигсберге на языке ароматов
Мини-группа
1.5 часа
21 отзыв
О Кёнигсберге на языке ароматов: мастер-класс в Калининграде
Узнайте историю Калининграда через ароматы на мастер-классе «О Кёнигсберге на языке ароматов». Создайте уникальное парфюмерное воспоминание
Начало: У Астрономического бастиона
Расписание: во вторник и пятницу в 14:00, 17:00 и 20:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 14:00, 17:00 и 20:00
9 июня в 10:00
11 июня в 14:00
2 400 за человека
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Посетить самые интересные цеха фабрики и попробовать 8 сортов свежего пива на групповой экскурсии
Начало: У пивоварни «Понарт»
Расписание: в среду и пятницу в 17:15, в субботу в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 17:15
2 200 за человека
Фотосессия в замке Нессельбек
Фотопрогулка
1 час
9 отзывов
Фотосессия в замке Нессельбек
Украсить свою фотоколлекцию снимками в антураже средневековой рыцарской эпохи
Начало: В посёлке Орловка
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Фотосессия в замке Нессельбек
    Все прошло на высшем уровне! Просто супер! Юля-отличный профессиональный фотограф, общительная, позитивная девчонка, с которой приятно работать. Не нужно волноваться как
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    встать, как сесть, что делать. Она все подскажет до мелочей. У Юли можно подобрать наряд на любой вкус, это очень удобно, не надо придумывать где взять платье или возить с собой, если вы издалека. А также можно выбрать у нее аксессуары. Я первый раз! за все мои фотосессии выбрала для себя множество фотографий, которые мне оооочень понравились, а обычно бывает 2-3 и все, потому что я очень придирчива к себе. А еще Юля мне подарила видео ролики, за что ей огромное спасибо! Я всегда мечтала превратиться в принцессу, пройтись по замку в нарядном платье, спуститься по лестнице, покрутиться, повертеться. Но я даже не мечтала прокатиться на коне в таких нарядах, а тут такой выпал шанс, и я не могла его упустить. Это было по настоящему сказочно, волшебно, красиво, романтично, по королевски. В отеле-замке Нессельбек мы семьей жили 3 дня, поэтому я выделила специально время для фотосессии. 1-2 часа достаточно. Замок находится недалеко от Калининграда. Там все пронизано атмосферой рыцарства и духом средневековья, и в кадрах это хорошо видно. В замке роскошные интерьеры-а это отличные фоны для фотографий: рыцарские залы с витражными окнами и светильниками в средневековом стиле; деревянные потолки, украшенные гербами великих магистров тевтонского ордена, стулья и кровати с расписными спинками и кожаной обивкой, изящные столики, балдахины и портьеры. Эстетику старины усиливают цветные витражи, гобелены и роспись на стенах холла, пронизанного лучами света. Все номера в отеле также в средневековом стиле. В костюме я чувствовала себя настоящей королевой: изумрудное бархатное платье с длинным шлейфом, красная мантия, украшенная узорами, и, конечно, корона и серьги в тон к образу. На меня все смотрели, восхищались, дарили комплименты, мне даже было не удобно) Мы не упускали ни минуты, старались сфотографироваться во всех красивых местах замка, чтобы были разные фотографии. На втором часе съемки мы перешли во внутренний двор, где нас ждал конь Дельфин – красавец тракененской породы. Тут эмоции переполняли и я уже не так позировала, как в замке, кадры получились живые. В сопровождении опытного тренера я полностью чувствовала себя в безопасности и даже осмелилась выполнить трюк-встать на свечу. Оказалось не так то и страшно. У нас даже оставалось время, поэтому покататься и пофотографироваться успели и муж и дети. Наряжаться они не хотели как я, но фото тоже получились интересными и главное останутся на память. Муж только накидку Тевтонского рыцаря надел не надолго. У меня получилась целая история: как будто я сижу в замке, жду рыцаря на коне, выглядываю в окно, тут вдруг он появляется на коне, кланяется, катает меня и мы влюбляемся. Ну прям как в сказке) К сожалению, фотографий только можно загрузить 10, и поэтому передать всё не удастся. В замке проходят почти каждый день рыцарское шоу, нам очень понравились и артисты, и лошади, и их трюки. А Юля, оказывается, еще и хорошо знает историю своего края, поэтому мы заказали у нее фотоэкскурсию по рыбной деревне в Калининграде. Но это уже другая история. Всем рекомендую посетить замок Нессельбек, особенно пожить в нем, а прекрасным дамам заказать для себя любимой сказочную фотосессию. Это одно из самых незабываемых впечатлений от отпуска!

    Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
    Очень необычная, интересная экскурсия! Два брата, Максим и Денис, выкупили квартиру в бывшем доме пастора под магазин антиквариата, воссоздали исторический
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    облик и теперь проводят экскурсии, больше похожие на дружеские посиделки. Хозяева дома показывают много старинных антикварных вещей, каждую из которых можно потрогать (о назначении некоторых из них вам предстоит догадаться), подробно и с юмором рассказывают о них, разбавляя рассказ историческими фактами и историями из жизни. А в конце вас ждет вкусный чай и кофе в старинном подвале с налетом мистики. Рекомендую всем, кто сходил на все стандартные экскурсии в Калининграде и ищет чего-нибудь новенького.

    Очень необычная, интересная экскурсия! Два брата, Максим и Денис, выкупили квартиру в бывшем доме пастора подОчень необычная, интересная экскурсия! Два брата, Максим и Денис, выкупили квартиру в бывшем доме пастора подОчень необычная, интересная экскурсия! Два брата, Максим и Денис, выкупили квартиру в бывшем доме пастора подОчень необычная, интересная экскурсия! Два брата, Максим и Денис, выкупили квартиру в бывшем доме пастора подОчень необычная, интересная экскурсия! Два брата, Максим и Денис, выкупили квартиру в бывшем доме пастора под
  • В
    Вера
    2 июня 2024
    О Кёнигсберге на языке ароматов
    Спасибо большое Александру за очень интересный рассказ об истории Калининграда и ароматах! Очень рекомендую!
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
    Лучше всех 😍
    Лучше всех 😍
  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
    Если вы хотите погрузиться в дружескую атмосферу, увидеть и потрогать старинные антикварные предметы, побывать в гостях у увлеченных людей, то вам надо побывать здесь.
  • Н
    Наталия
    21 мая 2024
    О Кёнигсберге на языке ароматов
    19 мая были у Александра на масте-классе. Окунулись в историю, создали собственные ароматы духов. Приятно побеседовали с профессором, остались довольны. Рекомендуем.
  • Р
    Рамиль
    16 мая 2024
    Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
    Откроете для себя этот напиток по новому)) Где ещё будет возможность попить пивка прямо из танка. Очень рекомендую
  • А
    Андрей
    16 мая 2024
    Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
    Отличная организация мероприятия. Из за пробок в предпраздничный день мы немного опаздывали к началу. За 10 минут до начала нам
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    позвонили и уточнили по поводу участия и времени. Мы опоздали на 5 минут, нас встретили и немного подождали с началом. И всё остальное было было на высшем уровне. С нами были дети 7, 10, 11 лет и им очень понравилось (детям дают вкусный квас, которого они выпили ооочень много). Однозначно рекомендую. Перед экскурсией обязательно не есть и не пить, чтобы больше вошло …

  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    О Кёнигсберге на языке ароматов
    Спасибо большое Александру за интересно проведённый вечер! Необычная обстановка, интересные факты о городе, аромомагия. Создание собственного аромата с собственным названием — это отдельное волшебство)))
    Спасибо большое Александру за интересно проведённый вечер! Необычная обстановка, интересные факты о городе, аромомагия. Создание собственногоСпасибо большое Александру за интересно проведённый вечер! Необычная обстановка, интересные факты о городе, аромомагия. Создание собственногоСпасибо большое Александру за интересно проведённый вечер! Необычная обстановка, интересные факты о городе, аромомагия. Создание собственного
  • Г
    Галина
    4 мая 2024
    Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
    Все отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «В помещении»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
  2. О Кёнигсберге на языке ароматов
  3. Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
  4. Фотосессия в замке Нессельбек
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "В помещении" можно забронировать 4 экскурсии от 700 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 305 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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