1 чел.
По популярности
Мини-группа
1 час
Погружение в историю Кенигсберга: экскурсия в «Дом с горгульей»
Откройте для себя уникальный «Дом с горгульей» в Калининграде, где история оживает через рассказы и аутентичные предметы быта
Начало: На улице Комсомольской
Завтра в 12:00
9 июня в 17:00
700₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
О Кёнигсберге на языке ароматов: мастер-класс в Калининграде
Узнайте историю Калининграда через ароматы на мастер-классе «О Кёнигсберге на языке ароматов». Создайте уникальное парфюмерное воспоминание
Начало: У Астрономического бастиона
Расписание: во вторник и пятницу в 14:00, 17:00 и 20:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 14:00, 17:00 и 20:00
9 июня в 10:00
11 июня в 14:00
2 400₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Посетить самые интересные цеха фабрики и попробовать 8 сортов свежего пива на групповой экскурсии
Начало: У пивоварни «Понарт»
Расписание: в среду и пятницу в 17:15, в субботу в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 17:15
2 200₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в замке Нессельбек
Украсить свою фотоколлекцию снимками в антураже средневековой рыцарской эпохи
Начало: В посёлке Орловка
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Все прошло на высшем уровне! Просто супер! Юля-отличный профессиональный фотограф, общительная, позитивная девчонка, с которой приятно работать. Не нужно волноваться как
- ААлександр2 июня 2024Очень необычная, интересная экскурсия! Два брата, Максим и Денис, выкупили квартиру в бывшем доме пастора под магазин антиквариата, воссоздали исторический
- ВВера2 июня 2024Спасибо большое Александру за очень интересный рассказ об истории Калининграда и ароматах! Очень рекомендую!
- ААнастасия1 июня 2024Лучше всех 😍
- ННадежда31 мая 2024Если вы хотите погрузиться в дружескую атмосферу, увидеть и потрогать старинные антикварные предметы, побывать в гостях у увлеченных людей, то вам надо побывать здесь.
- ННаталия21 мая 202419 мая были у Александра на масте-классе. Окунулись в историю, создали собственные ароматы духов. Приятно побеседовали с профессором, остались довольны. Рекомендуем.
- РРамиль16 мая 2024Откроете для себя этот напиток по новому)) Где ещё будет возможность попить пивка прямо из танка. Очень рекомендую
- ААндрей16 мая 2024Отличная организация мероприятия. Из за пробок в предпраздничный день мы немного опаздывали к началу. За 10 минут до начала нам
- ООльга8 мая 2024Спасибо большое Александру за интересно проведённый вечер! Необычная обстановка, интересные факты о городе, аромомагия. Создание собственного аромата с собственным названием — это отдельное волшебство)))
- ГГалина4 мая 2024Все отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «В помещении»
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