По подземельям – экскурсии в Калининграде

Найдено 11 экскурсий в категории «По подземельям» в Калининграде, цены от 1 380 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
190 отзывов
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
17 июня в 22:00
19 июня в 22:00
25002 000 за человека
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада
11 июня в 10:30
17 июня в 14:00
7 000 за всё до 4 чел.
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
207 отзывов
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы Калининграда
Погрузитесь в историю Кенигсберга, посетив его знаменитые форты и бастионы. Уникальное путешествие по подземельям и укреплениям ждет вас
Начало: Королевские ворота
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 800 за всё до 4 чел.
Тайны ночной крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Тайны ночной крепости
Проследить, как развивались фортификации Кёнигсберга, и побывать в одном из фортов
Начало: На Московском проспекте
Завтра в 18:30
9 июня в 19:30
от 8 500 за всё до 10 чел.
Кёнигсберг - город-крепость
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Кёнигсберг - город-крепость
Исследовать легендарные фортификации, которые пережили не одну войну и таят в себе много интересного
Начало: От ворот Музея янтаря
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 6 чел.
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
8 800 за всё до 4 чел.
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
8 отзывов
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
Открыть вкусные и колоритные уголки Калининграда на автобусной экскурсии
Начало: В центре Калининграда (одно из 10 мест на выбор)
Расписание: в понедельник и четверг в 15:30
10 июня в 15:30
13 июня в 15:30
15331 380 за человека
Групповая экскурсия по ночному форту Кёнигсберга
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
12 отзывов
Ночная экскурсия по форту Кёнигсберга
Погрузитесь в историю Калининграда на уникальной экскурсии по ночному форту Кёнигсберга, ощутите дух прошлого
Начало: У «Бауцентра» на Московском проспекте
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
10 июня в 22:00
26002 340 за человека
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Подземный Кёнигсберг. Групповая прогулка по лабиринтам Форта №1
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
7 отзывов
Подземный Кёнигсберг. Групповая прогулка по лабиринтам Форта №1
Устроить себе приключение в тайных ходах и секретном бункере
Начало: Возле Рыбной деревни
Расписание: в понедельник в 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
1 400 за человека
Мистический Кёнигсберг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
284 отзыва
Мистический Кёнигсберг: путешествие в тайны прошлого Калининграда
Исследуйте скрытую сторону Калининграда, раскрывая тайны и легенды древнего Кёнигсберга в увлекательной экскурсии
Начало: С каждым путешественником обговаривается индивидуа...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00 и 20:30, в воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
27502 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yulya
    7 июня 2024
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Великолепная экскурсия на любой возраст! Дочь 14 лет,которая не любит никаких экускурсий,была в полном восторге! Спасибо! Это действительно запомнилось!
  • И
    Ирина
    7 июня 2024
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Были на экскурсии компанией из пяти человек. Экскурсия очень интересная и познавательная. Денис максимально просто и доступно доносит информацию до посетителей, довольны были все. Бродить по форту ночью гораздо интереснее, чем днем! Экскурсию всем рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Денис - очень увлеченный своим делом рассказчик. Очень понравилось, что мы были в форте одни, понравилась ночная атмосфера старого форта.
    читать дальше

    Да, хочется вернуться и еще побродить днем. И да - пожалели, что не взяли морковку для ушастых. Предлагаем продавать ее на месте)))

  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
    Экскурсия прошла замечательно. Гиду Антону большое спасибо!
  • Л
    Лариса
    29 мая 2024
    Мистический Кёнигсберг
    Были на экскурсии в сентябре 2023. Маршрут был спланирован вполне комфортно. Факты из истории города интересны.
  • Н
    Наиля
    27 мая 2024
    Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
    Все прошло замечательно. Отмечу пунктуальность, хорошую организацию, интересный рассказ гида. Евгений шел навстречу нашим пожеланиям, отвечал на все вопросы со знанием дела. Спасибо большое за прекрасную экскурсию)))
  • И
    Иван
    18 мая 2024
    Мистический Кёнигсберг
    У нас вел экскурсию Константин, невероятный рассказчик и специалист, очень познавательно, увлекательно и погружающе. Всем рекомендую это 15/10
  • К
    Ксения
    18 мая 2024
    Тайны ночной крепости
    Огромное спасибо Алексею за интересное знакомство с Фортом! Слушали с удовольствием) Время пролетело незаметно, а впечатления останутся на долго!
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Групповая экскурсия по ночному форту Кёнигсберга
    Отличная экскурсия, гид Алексей, супер. Остались довольны, идите ночной Форт, не пожелаете. Спасибо.
  • C
    Claudia
    14 мая 2024
    Кёнигсберг - город-крепость
    Семен - отличный рассказчик, было увлекательно и интересно, узнали много новой информации, подача при этом была легкая и понятная, всё запомнили 😄

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «По подземельям»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
  2. Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
  3. Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
  4. Тайны ночной крепости
  5. Кёнигсберг - город-крепость
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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