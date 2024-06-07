1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
17 июня в 22:00
19 июня в 22:00
25002 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада
11 июня в 10:30
17 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы Калининграда
Погрузитесь в историю Кенигсберга, посетив его знаменитые форты и бастионы. Уникальное путешествие по подземельям и укреплениям ждет вас
Начало: Королевские ворота
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны ночной крепости
Проследить, как развивались фортификации Кёнигсберга, и побывать в одном из фортов
Начало: На Московском проспекте
Завтра в 18:30
9 июня в 19:30
от 8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кёнигсберг - город-крепость
Исследовать легендарные фортификации, которые пережили не одну войну и таят в себе много интересного
Начало: От ворот Музея янтаря
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
6 часов
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
Открыть вкусные и колоритные уголки Калининграда на автобусной экскурсии
Начало: В центре Калининграда (одно из 10 мест на выбор)
Расписание: в понедельник и четверг в 15:30
10 июня в 15:30
13 июня в 15:30
15331 380₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия по форту Кёнигсберга
Погрузитесь в историю Калининграда на уникальной экскурсии по ночному форту Кёнигсберга, ощутите дух прошлого
Начало: У «Бауцентра» на Московском проспекте
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
10 июня в 22:00
26002 340₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Подземный Кёнигсберг. Групповая прогулка по лабиринтам Форта №1
Устроить себе приключение в тайных ходах и секретном бункере
Начало: Возле Рыбной деревни
Расписание: в понедельник в 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
1 400₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Мистический Кёнигсберг: путешествие в тайны прошлого Калининграда
Исследуйте скрытую сторону Калининграда, раскрывая тайны и легенды древнего Кёнигсберга в увлекательной экскурсии
Начало: С каждым путешественником обговаривается индивидуа...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00 и 20:30, в воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
27502 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- YYulya7 июня 2024Великолепная экскурсия на любой возраст! Дочь 14 лет,которая не любит никаких экускурсий,была в полном восторге! Спасибо! Это действительно запомнилось!
- ИИрина7 июня 2024Были на экскурсии компанией из пяти человек. Экскурсия очень интересная и познавательная. Денис максимально просто и доступно доносит информацию до посетителей, довольны были все. Бродить по форту ночью гораздо интереснее, чем днем! Экскурсию всем рекомендую!
- ЕЕкатерина6 июня 2024Денис - очень увлеченный своим делом рассказчик. Очень понравилось, что мы были в форте одни, понравилась ночная атмосфера старого форта.
- ААлександр29 мая 2024Экскурсия прошла замечательно. Гиду Антону большое спасибо!
- ЛЛариса29 мая 2024Были на экскурсии в сентябре 2023. Маршрут был спланирован вполне комфортно. Факты из истории города интересны.
- ННаиля27 мая 2024Все прошло замечательно. Отмечу пунктуальность, хорошую организацию, интересный рассказ гида. Евгений шел навстречу нашим пожеланиям, отвечал на все вопросы со знанием дела. Спасибо большое за прекрасную экскурсию)))
- ИИван18 мая 2024У нас вел экскурсию Константин, невероятный рассказчик и специалист, очень познавательно, увлекательно и погружающе. Всем рекомендую это 15/10
- ККсения18 мая 2024Огромное спасибо Алексею за интересное знакомство с Фортом! Слушали с удовольствием) Время пролетело незаметно, а впечатления останутся на долго!
- ССветлана16 мая 2024Отличная экскурсия, гид Алексей, супер. Остались довольны, идите ночной Форт, не пожелаете. Спасибо.
- CClaudia14 мая 2024Семен - отличный рассказчик, было увлекательно и интересно, узнали много новой информации, подача при этом была легкая и понятная, всё запомнили 😄
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «По подземельям»
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