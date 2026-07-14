Фотоэкскурсия в Амалиенау с фотографом. Прекрасный район Калининграда, где сохранилось большинство немецких вилл, построенных в начале прошлого века. Это не только фотосессия на фоне красивых зданий и уютных аутентичных локаций, но и погружение в историю рождения и становления этой части города. Мы прогуляемся по самой фотогеничной части и сделаем прекрасные фото. Я расскажу интересные истории о тех людях, которые проживали здесь тогда и сейчас, наглядно (с помощью старых фото) покажу метаморфозы, происходящие с особняками и об основных этапах появления этого города-сада. В течении 1-2 недель после проведения фото экскурсии, я пришлю Вам ссылку на файлообменник с фотографиями (от 100 шт) в базовой обработке. Важная информация:

Это микс экскурсии и профессиональной фотосессии. В течение 1-2 недель после проведения экскурсии я пришлю вам ссылку на файлообменник с фотографиями (от 100 шт.) в базовой обработке.