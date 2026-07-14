Это фотоэкскурсия по одному из самых красивых и сохранившихся районов Кенигсберга — Амалиенау, району старинных немецких вилл начала XX века. Вы увидите уютные улочки города-сада, услышите истории жильцов прошлого и настоящего. По старым фото проследим, как менялся облик особняков. Вас ждет атмосферная архитектура и возможность сделать красивые кадры в аутентичных локациях.
Описание фото-прогулки
Фотоэкскурсия в Амалиенау с фотографом. Прекрасный район Калининграда, где сохранилось большинство немецких вилл, построенных в начале прошлого века. Это не только фотосессия на фоне красивых зданий и уютных аутентичных локаций, но и погружение в историю рождения и становления этой части города. Мы прогуляемся по самой фотогеничной части и сделаем прекрасные фото. Я расскажу интересные истории о тех людях, которые проживали здесь тогда и сейчас, наглядно (с помощью старых фото) покажу метаморфозы, происходящие с особняками и об основных этапах появления этого города-сада. В течении 1-2 недель после проведения фото экскурсии, я пришлю Вам ссылку на файлообменник с фотографиями (от 100 шт) в базовой обработке. Важная информация:
Это микс экскурсии и профессиональной фотосессии. В течение 1-2 недель после проведения экскурсии я пришлю вам ссылку на файлообменник с фотографиями (от 100 шт.) в базовой обработке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия
- Профессиональная фотосессия
Что не входит в цену
- Трансфер: 500 руб.
- Ускоренная обработка фото: 500 руб.
- Углубленная ретушь фото: 1 кадр/150 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, 67
Завершение: Адальберткирха (Проспект Победы, 41)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Это микс экскурсии и профессиональной фотосессии. В течение 1-2 недель после проведения экскурсии я пришлю вам ссылку на файлообменник с фотографиями (от 100 шт.) в базовой обработке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Калининграда
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