Самый центр города — бывший немецкий район Хуфен сегодня стал любимым для прогулок горожан и туристов

Мы увидим и услышим рассказ обо всех знаковых для калининградцев зданиях и местах центра города: гостинице «Москва», Зоопарке и прогуляемся по бывшей Луизеналлее — ныне улица Комсомольская.

В честь одной из самых любимых королев немецкого народа, Луизы Мекленбургской, было создано множество скульптур и бюстов, множество объектов культурного наследия было названо по имени этой прекрасной и величественной женщины. И улица Комсомольская не исключение.

Однако, на нашей прогулке 👣 мы будем искать следы вовсе не королевы, а безмятежного и зелёного района Хуфен с его роскошными особняками и доходными домами. Домами, вобравшими в себя истории 📖 своих удивительных жителей самых разных судеб и профессий.

Мы услышим отголоски мерного цоканья копыт по молодому району Кёнигсберга и первого робкого перезвона трамвая, не верящему ещё в свою реальность. Увидим тени ушедших эпох и проследим эволюцию архитектурных стилей.

А вернувшись ненадолго в энергичную реальность познакомимся с уличным искусством на примере одного из самых узнаваемых образов стрит арта. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.