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Где увидеть Кёнигсберг? Прогулки по бывшему Хуфену

4.7
3 отзыва
Виктория К.
Виктория К. – Гид из Калининграда
На прогулке 👣 мы узнаем историю 📖 района Хуфен и зданий, который сохранились здесь после войны, вспомним советские времена и заглянем в будущее города.

Вы узнаете об истории улиц, домов и людей, которые здесь жили в разные времена.

Мы пройдем по известным улицам Гостиной и Свободной, разыщем тайные знаки на Доме с гербами и увидим визитную карточку Калининграда — старинный зоопарк.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 200 ₽ за экскурсию

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Где увидеть Кёнигсберг? Прогулки по бывшему Хуфену
Где увидеть Кёнигсберг? Прогулки по бывшему Хуфену

Что вы увидите

  • Гостиница «Москва»
  • Зоопарк (без посещения)
  • кинотеатра «Заря»
  • Дом с горгульей
Самый центр города — бывший немецкий район Хуфен сегодня стал любимым для прогулок горожан и туристов
Мы увидим и услышим рассказ обо всех знаковых для калининградцев зданиях и местах центра города: гостинице «Москва», Зоопарке и прогуляемся по бывшей Луизеналлее — ныне улица Комсомольская.
В честь одной из самых любимых королев немецкого народа, Луизы Мекленбургской, было создано множество скульптур и бюстов, множество объектов культурного наследия было названо по имени этой прекрасной и величественной женщины. И улица Комсомольская не исключение.
Однако, на нашей прогулке 👣 мы будем искать следы вовсе не королевы, а безмятежного и зелёного района Хуфен с его роскошными особняками и доходными домами. Домами, вобравшими в себя истории 📖 своих удивительных жителей самых разных судеб и профессий.
Мы услышим отголоски мерного цоканья копыт по молодому району Кёнигсберга и первого робкого перезвона трамвая, не верящему ещё в свою реальность. Увидим тени ушедших эпох и проследим эволюцию архитектурных стилей.
А вернувшись ненадолго в энергичную реальность познакомимся с уличным искусством на примере одного из самых узнаваемых образов стрит арта. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
  • Транспорт.
Начало
🚩 проспект Мира 2, Калининград
Место завершения
🏁 ул. Комсомольская 39, Калининград
Где увидеть Кёнигсберг? Прогулки по бывшему Хуфену
Где увидеть Кёнигсберг? Прогулки по бывшему Хуфену
Где увидеть Кёнигсберг? Прогулки по бывшему Хуфену
Где увидеть Кёнигсберг? Прогулки по бывшему Хуфену

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория К.
Виктория К.
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3 отзыва оставили туристы

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