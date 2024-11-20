Пешком по Амалиенау, Хуфену и парку «Луизенваль»

Увидеть тот самый Кёнигсберг
В современном Калининграде самостоятельно найти довоенный Кёнигсберг бывает сложно.

Порой те, кто приезжает сюда пройтись по старым улочкам, видят панельные дома и разочаровываются — где же старинный город? А он есть! Просто нужен проводник, знающий историю каждого дома.

Если вы не гонитесь за количеством увиденного, а любите неспешную прогулку и интересный рассказ, то нам с вами по пути.
Пешком по Амалиенау, Хуфену и парку «Луизенваль»
Пешком по Амалиенау, Хуфену и парку «Луизенваль»
Пешком по Амалиенау, Хуфену и парку «Луизенваль»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Вернёмся в довоенный Кёнигсберг

Мы свернём на тихую старую улочку, и время остановится. Вы станете лихорадочно соображать — как это вышло? Только что был современный город, вот мелькнула витрина с рекламой ноутбуков и компьютеров. А тут — Кёнигсберг, дома с эркерами и цветами, свисающими с балкончиков, вековые каштаны. Ничего не изменилось… Мы в старом Кёнигсберге! Он никуда не делся. Ведь стены, деревья и брусчатка помнят всё.

Поплутаем по атмосферным Амалиенау и Хуфену

Они на 90% сохранили облик с довоенных времён. Мы пройдём по старым немецким улицам с шедеврами кёнигсбергской архитектуры. Вы услышите истории о бывших владельцах вилл, увидите самый старый стадион России, кирху памяти королевы Луизы, милых хомлинов — Ульянку и Антошку.

Побродим по парку «Луизенваль»

Липы, которым не одна сотня лет, заросли жасмина, красота и тишина — и всё это в центре города! Если вы внимательны к деталям, любите их подмечать и анализировать, то прогулка по этим местам вам точно понравится.

Будет интересно, душевно и тепло в любую погоду

Двигаться по маршруту можно в удобном для вас темпе. Никаких «нам нужно успеть к 14:30» и прочего. Это особенно актуально для семей с детьми. И для тех, кто увлекается фотографией или видеосъёмкой. И ещё! На экскурсии не будет традиционного заумного монолога, а вот живое общение, обмен мнений и юмор гарантируем. Быть в диалоге — это наш формат встречи.

Организационные детали

  • Экскурсия пешая, но, если захотите, часть маршрута можем проехать на трамвае. Стоимость билета — 33 ₽
  • Можем организовать экскурсию на автомобиле. Дополнительную стоимость трансфера обсудим в личной переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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