Мы свернём на тихую старую улочку, и время остановится. Вы станете лихорадочно соображать — как это вышло? Только что был современный город, вот мелькнула витрина с рекламой ноутбуков и компьютеров. А тут — Кёнигсберг, дома с эркерами и цветами, свисающими с балкончиков, вековые каштаны. Ничего не изменилось… Мы в старом Кёнигсберге! Он никуда не делся. Ведь стены, деревья и брусчатка помнят всё.
Поплутаем по атмосферным Амалиенау и Хуфену
Они на 90% сохранили облик с довоенных времён. Мы пройдём по старым немецким улицам с шедеврами кёнигсбергской архитектуры. Вы услышите истории о бывших владельцах вилл, увидите самый старый стадион России, кирху памяти королевы Луизы, милых хомлинов — Ульянку и Антошку.
Побродим по парку «Луизенваль»
Липы, которым не одна сотня лет, заросли жасмина, красота и тишина — и всё это в центре города! Если вы внимательны к деталям, любите их подмечать и анализировать, то прогулка по этим местам вам точно понравится.
Будет интересно, душевно и тепло в любую погоду
Двигаться по маршруту можно в удобном для вас темпе. Никаких «нам нужно успеть к 14:30» и прочего. Это особенно актуально для семей с детьми. И для тех, кто увлекается фотографией или видеосъёмкой. И ещё! На экскурсии не будет традиционного заумного монолога, а вот живое общение, обмен мнений и юмор гарантируем. Быть в диалоге — это наш формат встречи.
Организационные детали
Экскурсия пешая, но, если захотите, часть маршрута можем проехать на трамвае. Стоимость билета — 33 ₽
Можем организовать экскурсию на автомобиле. Дополнительную стоимость трансфера обсудим в личной переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 3829 туристов
Профессиональная прогульщица — это если коротко. Если подробнее, то моя работа — это моё хобби и призвание. Обожаю пешие прогулки и заражаю любовью к ним своих гостей, взрослых и детей читать дальше
любого возраста (общий язык нахожу со всеми!). А ещё провожу экскурсии на автомобиле и автобусе, разработаю для вас индивидуальный маршрут. Мой опыт работы с туристами в России и Европе, а также высшее историческое и экскурсоводческое образование позволяют делать это профессионально, без штампов и заученных текстов, с радостью и интересом. Люблю Калининград, хорошо знаю и продолжаю изучать его историю, передаю эту любовь гостям. Также экскурсии для вас проводят мои коллеги — дипломированные и опытные гиды. Жду вас, мои дорогие!