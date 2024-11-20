В современном Калининграде самостоятельно найти довоенный Кёнигсберг бывает сложно. Порой те, кто приезжает сюда пройтись по старым улочкам, видят панельные дома и разочаровываются — где же старинный город? А он есть! Просто нужен проводник, знающий историю каждого дома. Если вы не гонитесь за количеством увиденного, а любите неспешную прогулку и интересный рассказ, то нам с вами по пути.

Описание экскурсии

Вернёмся в довоенный Кёнигсберг

Мы свернём на тихую старую улочку, и время остановится. Вы станете лихорадочно соображать — как это вышло? Только что был современный город, вот мелькнула витрина с рекламой ноутбуков и компьютеров. А тут — Кёнигсберг, дома с эркерами и цветами, свисающими с балкончиков, вековые каштаны. Ничего не изменилось… Мы в старом Кёнигсберге! Он никуда не делся. Ведь стены, деревья и брусчатка помнят всё.

Поплутаем по атмосферным Амалиенау и Хуфену

Они на 90% сохранили облик с довоенных времён. Мы пройдём по старым немецким улицам с шедеврами кёнигсбергской архитектуры. Вы услышите истории о бывших владельцах вилл, увидите самый старый стадион России, кирху памяти королевы Луизы, милых хомлинов — Ульянку и Антошку.

Побродим по парку «Луизенваль»

Липы, которым не одна сотня лет, заросли жасмина, красота и тишина — и всё это в центре города! Если вы внимательны к деталям, любите их подмечать и анализировать, то прогулка по этим местам вам точно понравится.

Будет интересно, душевно и тепло в любую погоду

Двигаться по маршруту можно в удобном для вас темпе. Никаких «нам нужно успеть к 14:30» и прочего. Это особенно актуально для семей с детьми. И для тех, кто увлекается фотографией или видеосъёмкой. И ещё! На экскурсии не будет традиционного заумного монолога, а вот живое общение, обмен мнений и юмор гарантируем. Быть в диалоге — это наш формат встречи.

Организационные детали