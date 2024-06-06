1 чел.
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скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Экскурсия по Калининграду: путешествие по следам довоенного Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу довоенного Кенигсберга, пройдя по историческим районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: На площади Победы
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
от 1040936₽ за человека
Мини-группа
1 час
Погружение в историю Кенигсберга: экскурсия в «Дом с горгульей»
Откройте для себя уникальный «Дом с горгульей» в Калининграде, где история оживает через рассказы и аутентичные предметы быта
Начало: На улице Комсомольской
Завтра в 12:00
9 июня в 17:00
700₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Калининград за 4 часа
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком из Калининграда в Кенигсберг
Углубиться в прошлое, прочувствовать атмосферу города двух имен и стать с ним на «ты»
Начало: На площади Победы
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда
Начало: Возле зоопарка
16 июня в 10:00
17 июня в 10:30
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Хуфен изнутри: как устроен город
Исследовать исторический район Кёнигсберга
Начало: У входа в Центральный парк
13 июня в 08:00
14 июня в 08:30
от 29002 465₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
Познакомиться с историей и знаковыми местами города с разных ракурсов
Начало: Главный вход Зоопарка. Встреча с гидом справа, у а...
Расписание: во вторник в 18:30, в пятницу и субботу в 19:00
Завтра в 19:00
14 июня в 19:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Где увидеть Кёнигсберг - прогулки по бывшему Хуфену
Начало: Проспект Мира 2, Калининград
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Из города-крепости в город-сад
Начало: Калининград. Площадь Победы
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов
Начало: На площади Победы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Аллея королевы Луизы - живописное сердце города (в мини-группе)
Оценить старинную архитектуру, отыскать горгулью и узнать любопытные факты о «королевской» улице
Начало: У входа в Центральный парк
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00, во вторник в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 09:00
593₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Музей-квартира Альтес Хаус: живая история города
Почувствовать дух старого Кёнигсберга в окружении вещей ушедшей эпохи
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга
Атмосферная экскурсия по старинным улицам с погружением в историю и архитектуру квартала
Начало: В районе зоопарка
16 июня в 10:00
17 июня в 09:30
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Понять логику развития города и его характер на авторской экскурсии по районам Хуфен и Амалиенау
Начало: У Центрального парка культуры и отдыха. (Проспект ...
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
Научиться подмечать интересные детали и отличать по ним здания разных эпох
Начало: На площади Победы
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 410₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июня 2024Экскурсия интересная, много нового узнали. Гид Степан прекрасный рассказчик. Посмотрели действительно привлекательные места Калиниграда. Рекомендую данную экскурсию.
- ААлена5 июня 2024Чудесная женщина -экскурсовод! Знает много интересного. Рассказывает захватывающе. Всё очень понравилось! СПАСИБО
- ООльга4 июня 2024Прекрасная подача, отличный русский язык. Много интересных фактов и тонкий юмор. Советую любителям пешеходных экскурсий именно этот маршрут не совсем классический, но мега интересный.
- ААрсений3 июня 2024Экскурсия была очень познавательной. Про некоторые факты услышал первый раз, хотя ранее бывал на похожих экскурсиях. Очень интересный рассказчик!
- ДДиана3 июня 2024Впервые посетили Калининград. Виктории за несколько часов удалось не только интересно рассказать историю города, но и влюбить нас в него!
- ТТатьяна3 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Начало было вовремя, за некоторое время даже созвонились, урегулировали нюансы личного характера. Гид-Ирина профессионал своего дела, понравилось, что
- ААлександр2 июня 2024Очень необычная, интересная экскурсия! Два брата, Максим и Денис, выкупили квартиру в бывшем доме пастора под магазин антиквариата, воссоздали исторический
- ААнастасия1 июня 2024Лучше всех 😍
- ННадежда31 мая 2024Если вы хотите погрузиться в дружескую атмосферу, увидеть и потрогать старинные антикварные предметы, побывать в гостях у увлеченных людей, то вам надо побывать здесь.
- ЮЮлия30 мая 2024Это было увлекательное путешествие по такому разному Калининграду! Виктория профессионал в своем деле, любящая свое дело и город. Благодарны Вам за экскурсию!
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