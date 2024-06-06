Экскурсии по району Хуфен

Найдено 16 экскурсий в категории «Хуфен» в Калининграде, цены от 593 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дух старого Кёнигсберга
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
1724 отзыва
Экскурсия по Калининграду: путешествие по следам довоенного Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу довоенного Кенигсберга, пройдя по историческим районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: На площади Победы
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
от 1040936 за человека
Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
Мини-группа
1 час
268 отзывов
Погружение в историю Кенигсберга: экскурсия в «Дом с горгульей»
Откройте для себя уникальный «Дом с горгульей» в Калининграде, где история оживает через рассказы и аутентичные предметы быта
Начало: На улице Комсомольской
Завтра в 12:00
9 июня в 17:00
700 за человека
Влюбиться в Калининград за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
84 отзыва
Влюбиться в Калининград за 4 часа
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
7 900 за всё до 4 чел.
Калининград от истоков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
82 отзыва
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Пешком из Калининграда в Кенигсберг
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Пешком из Калининграда в Кенигсберг
Углубиться в прошлое, прочувствовать атмосферу города двух имен и стать с ним на «ты»
Начало: На площади Победы
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
6 500 за всё до 2 чел.
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда
Начало: Возле зоопарка
16 июня в 10:00
17 июня в 10:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
Хуфен изнутри: как устроен город
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Хуфен изнутри: как устроен город
Исследовать исторический район Кёнигсберга
Начало: У входа в Центральный парк
13 июня в 08:00
14 июня в 08:30
от 29002 465 за всё до 8 чел.
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
🚗 На машине
Мини-группа
2.5 часа
140 отзывов
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
Познакомиться с историей и знаковыми местами города с разных ракурсов
Начало: Главный вход Зоопарка. Встреча с гидом справа, у а...
Расписание: во вторник в 18:30, в пятницу и субботу в 19:00
Завтра в 19:00
14 июня в 19:00
1 400 за человека
Где увидеть Кёнигсберг - прогулки по бывшему Хуфену
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Где увидеть Кёнигсберг - прогулки по бывшему Хуфену
Начало: Проспект Мира 2, Калининград
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.
Из города-крепости в город-сад
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Из города-крепости в город-сад
Начало: Калининград. Площадь Победы
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
9 отзывов
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов
Начало: На площади Победы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900 за всё до 10 чел.
Аллея королевы Луизы - живописное сердце города (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Аллея королевы Луизы - живописное сердце города (в мини-группе)
Оценить старинную архитектуру, отыскать горгулью и узнать любопытные факты о «королевской» улице
Начало: У входа в Центральный парк
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00, во вторник в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 09:00
593 за человека
Музей-квартира Альтес Хаус: живая история города
Индивидуальная
1 час
51 отзыв
Музей-квартира Альтес Хаус: живая история города
Почувствовать дух старого Кёнигсберга в окружении вещей ушедшей эпохи
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
20 000 за всё до 5 чел.
По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга
Атмосферная экскурсия по старинным улицам с погружением в историю и архитектуру квартала
Начало: В районе зоопарка
16 июня в 10:00
17 июня в 09:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Понять логику развития города и его характер на авторской экскурсии по районам Хуфен и Амалиенау
Начало: У Центрального парка культуры и отдыха. (Проспект ...
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 300 за человека
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
Научиться подмечать интересные детали и отличать по ним здания разных эпох
Начало: На площади Победы
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 410 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Дух старого Кёнигсберга
    Экскурсия интересная, много нового узнали. Гид Степан прекрасный рассказчик. Посмотрели действительно привлекательные места Калиниграда. Рекомендую данную экскурсию.
  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
    Чудесная женщина -экскурсовод! Знает много интересного. Рассказывает захватывающе. Всё очень понравилось! СПАСИБО
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Дух старого Кёнигсберга
    Прекрасная подача, отличный русский язык. Много интересных фактов и тонкий юмор. Советую любителям пешеходных экскурсий именно этот маршрут не совсем классический, но мега интересный.
  • А
    Арсений
    3 июня 2024
    Дух старого Кёнигсберга
    Экскурсия была очень познавательной. Про некоторые факты услышал первый раз, хотя ранее бывал на похожих экскурсиях. Очень интересный рассказчик!
  • Д
    Диана
    3 июня 2024
    Калининград от истоков до наших дней
    Впервые посетили Калининград. Виктории за несколько часов удалось не только интересно рассказать историю города, но и влюбить нас в него!
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    Виктория приехала за нами в чётко обозначено время. Прекрасный, чистый, комфортный автомобиль. Вождение очень аккуратное. Хочется отметить хорошо продуманный маршрут, доброжелательность и открытость гида. Время пролетело незаметно, узнали много нового.,все наши пожелания были учтены. Виктория очень эрудированный гид и замечательный рассказчик, внимательный и располагающий к себе человек!!! Большое спасибо Виктории за потрясающую экскурсию и чудесные впечатления которые останутся в нашем сердце на долгие годы!!!

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
    Экскурсия очень понравилась. Начало было вовремя, за некоторое время даже созвонились, урегулировали нюансы личного характера. Гид-Ирина профессионал своего дела, понравилось, что
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    человек знает больше, чем на обычных экскурсиях, много деталей, даже из своей жизни сопряжено с историей города. Один минус, что мало времени для фото. Но тогда бы экскурсия затянулась на большее время. 😉 Мы с мужем очень довольны, сами бы столько мест за такое короткое время охватить не смогли.

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
    Очень необычная, интересная экскурсия! Два брата, Максим и Денис, выкупили квартиру в бывшем доме пастора под магазин антиквариата, воссоздали исторический
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    облик и теперь проводят экскурсии, больше похожие на дружеские посиделки. Хозяева дома показывают много старинных антикварных вещей, каждую из которых можно потрогать (о назначении некоторых из них вам предстоит догадаться), подробно и с юмором рассказывают о них, разбавляя рассказ историческими фактами и историями из жизни. А в конце вас ждет вкусный чай и кофе в старинном подвале с налетом мистики. Рекомендую всем, кто сходил на все стандартные экскурсии в Калининграде и ищет чего-нибудь новенького.

    Очень необычная, интересная экскурсия! Два брата, Максим и Денис, выкупили квартиру в бывшем доме пастора подОчень необычная, интересная экскурсия! Два брата, Максим и Денис, выкупили квартиру в бывшем доме пастора подОчень необычная, интересная экскурсия! Два брата, Максим и Денис, выкупили квартиру в бывшем доме пастора подОчень необычная, интересная экскурсия! Два брата, Максим и Денис, выкупили квартиру в бывшем доме пастора подОчень необычная, интересная экскурсия! Два брата, Максим и Денис, выкупили квартиру в бывшем доме пастора под
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
    Лучше всех 😍
    Лучше всех 😍
  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
    Если вы хотите погрузиться в дружескую атмосферу, увидеть и потрогать старинные антикварные предметы, побывать в гостях у увлеченных людей, то вам надо побывать здесь.
  • Ю
    Юлия
    30 мая 2024
    Калининград от истоков до наших дней
    Это было увлекательное путешествие по такому разному Калининграду! Виктория профессионал в своем деле, любящая свое дело и город. Благодарны Вам за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Хуфен»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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