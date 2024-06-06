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человек знает больше, чем на обычных экскурсиях, много деталей, даже из своей жизни сопряжено с историей города. Один минус, что мало времени для фото. Но тогда бы экскурсия затянулась на большее время. 😉 Мы с мужем очень довольны, сами бы столько мест за такое короткое время охватить не смогли.