Т Татьяна Город-призрак Кёнигсберг Геннадий молодец, популярно, позновательно и интересно провел экскурсию. Мы первый раз в городе.

Ю Юлия Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия Виктор! Просто лучший гид! К этому добавить нечего

м мария «Территория Надровии»: рыцарские замки Всем рекомендуем этого замечательного экскурсовода! Человек энциклопедия, доступным и интересным рассказом увлекает окончательно и бесповоротно! Интересный красивый маршрут, неутомительный для детей и взрослых. Любые проблемы решались молниеносно и профессионально! Хотим еще на экскурсии к этому гиду

Ю Юлия Город-призрак Кёнигсберг Замечательная экскурсия, спасибо!

О Ольга Дух старого Кёнигсберга Прекрасная подача, отличный русский язык. Много интересных фактов и тонкий юмор. Советую любителям пешеходных экскурсий именно этот маршрут не совсем классический, но мега интересный.

Н Наталья Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия читать дальше потрясающую архитектуру домов и зданий. Итереснейшие факты из истории города. Отдельное спасибо за марципаны 😊. Мы не прощаемся с Вами, а говорим до новых встреч! Экскурсия отличная! Огромное спасибо Виктору за интересный рассказ о городе. Экскурсовод прекрасно владеет материалам. Мы окунулись в прошлое … Увидели

Т Татьяна Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству Большая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсии.

А Арсений Дух старого Кёнигсберга Экскурсия была очень познавательной. Про некоторые факты услышал первый раз, хотя ранее бывал на похожих экскурсиях. Очень интересный рассказчик!

Л Лилия Сплав на байдарках по центру Калининграда Было очень круто! Интересно было посмотреть на город с воды и в целом покататься на байдарках. Организаторы клёвые ребята. На протяжении всего сплава фоткают, так что будет что показать друзьям:D