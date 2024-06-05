1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Экскурсия по Калининграду: путешествие по следам довоенного Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу довоенного Кенигсберга, пройдя по историческим районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: На площади Победы
«Мы рассмотрим туннель для поездов, здание первого городского радио, один из старейших зоопарков в Европе, Хуфенскую гимназию, театр, кинотеатр и интересные памятники»
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
от 1040936₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории
Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
«Также вы увидите кирху королевы Луизы, возвышающуюся среди старинного парка, и услышите о знаменитом бегемоте из нашего зоопарка»
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900₽ за человека
Квест
2.5 часа
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
«увидим старейший в Европе зоопарк и вспомним его забавные истории»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
«Территория Надровии»: рыцарские замки
Навестить колоритные Гвардейск и Черняховск и погрузиться в древнюю историю Калининградской области
Начало: В удобном вам месте в Калининграде
«При желании можно заказать экскурсию по Георгенбургскому конезаводу с катанием на лошадях (стоимость уточняйте у гида)»
16 июня в 09:00
1 ноя в 09:00
11 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 10 700₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки
«Здесь же посмотрите Кирху памяти королевы Луизы, зоопарк 1896 года, здания Земельного суда и бывшего Гестапо»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
85007 225₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
«рыбалку с выходом в открытое море»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
«На оживленном проспекте Мира, я покажу здание театра, старейший стадион России и один из самых красивых зоопарков страны»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда
17 июня в 14:00
18 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Полесск и Гусев
Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Вы узнаете историю создания знаменитой тракененской породы лошадей, покормите яблоками голштинцев и ганноверцев, а самые смелые даже смогут совершить верховую прогулку»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Погулять по набережной Петра Великого и раскрыть военно-морскую историю города
Начало: На набережной Петра Великого
19 июня в 20:00
20 июня в 18:00
от 2 700₽ за всё до 5 чел.
Квест
2.5 часа
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
Открыть город с необычных ракурсов и узнать множество интересных фактов, соревнуясь в веселом квесте
Начало: На площади Победы
«Вы увидите старейший стадион России и один из ее старейших зоопарков, услышите давние легенды и узнаете интересные традиции, связанные с городскими скульптурами»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Семейная прогулка по Калининграду
Кёнигсбергские гномики, интерактивный музей-квартира и легендарный зоопарк
«Прогулка по одному из старейших зоопарков страны»
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград: город с удивительной судьбой
Остров Канта, старинные улицы, мосты, площади и фортификационные сооружения на обзорной экскурсии
Начало: На Центральной площади
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград для новичков: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальное наследие Калининграда, его знаковые места и тайны, которые ожидают вас на каждом шагу
Начало: На острове Канта
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Велопрогулка по Калининграду
Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа
Начало: Астрономический бастион
Расписание: в четверг в 17:00
13 июня в 17:00
20 июня в 17:00
2 800₽ за человека
Групповая
45 минут
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
Расписание: Ежедневно днем
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800₽ за человека
скидка
20%
Групповая
9 часов
Куршская коса и замки: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Куршской косы и замков Калининграда: реликтовые леса, танцующий лес и крафтовый сыр
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
«При желании есть возможность пострелять из лука и покататься на лошадях»
Расписание: Ежедневно с 8.30 до 17.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
42503 400₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда
Начало: Возле зоопарка
«Ульяна восседает рядом со старинным зоопарком»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:30
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный трансфер в Калининграде: от аэропорта до отеля
Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1400012 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
12 часов
Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
Побывать на ледниковом озере, насладиться архитектурой и пообедать на ферме
Начало: В районе Рыбной Деревни
Расписание: в четверг в 08:45
13 июня в 08:45
20 июня в 08:45
28772 590₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Начало: Московский проспект, 66
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Где увидеть Кёнигсберг - прогулки по бывшему Хуфену
Начало: Проспект Мира 2, Калининград
«Мы пройдем по известным улицам Гостиной и Свободной, разыщем тайные знаки на Доме с гербами и увидим визитную карточку Калининграда — старинный зоопарк»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Калининградом на сапе
Уникальная прогулка по городу с веслом в руке (с мая до конца октября)
Начало: на смотровой площадке Московский проспект 66
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
«башню Дона, • башню Врангеля, • зоопарк, • Альтес Хаус, • Медовый мост, • музей изобразительный искусств, • Музей Мирового океана, • Астрономический бастион»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Древняя Пруссия, православная обитель и настоящий тильзитский сыр
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Рыбный Кёнигсберг и 12 оттенков пенного
Послушать городские байки и легенды под рыбные закуски и местное пиво
14 июня в 12:00
15 июня в 09:00
от 7 990₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
8 часов
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
Посетить древние замки и кирхи, отыскать «кошачий дворик» и пообедать на ферме
Начало: По вашему адресу
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: от Кенигсберга до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открыв для себя его историческое наследие и современные достопримечательности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Дорога рыцарей: историческое путешествие из Калининграда
Исследуйте средневековые замки и исторические тайны на пути из Калининграда в Черняховск в индивидуальной экскурсии
«За дополнительную плату (по запросу) возможно катание на лошади в замке Георгенбург»
12 июня в 10:30
13 июня в 16:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
«Проверим, как дела у сына Вити на набережной возле Музея Мирового океана и у озорной внучки Ульяны возле входа в зоопарк»
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
7 часов
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Провести день весело и познавательно в окрестностях Калининграда на групповой автобусной экскурсии
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
19331 740₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга
Атмосферная экскурсия по старинным улицам с погружением в историю и архитектуру квартала
Начало: В районе зоопарка
«В самом ее сердце вы увидите знаменитый зоопарк и милого хомлина»
16 июня в 10:00
17 июня в 09:30
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Вальдау, Нойхаузен, Нессельбек и Шаакен
Начало: Калининград
«), катание на лошадях (100-200 руб»
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград: путешествие от довоенного Кенигсберга до наших дней
Автомобильно-пешеходная прогулка по ключевым местам города - от острова Канта до Амалиенау
Начало: в районе Рыбной деревни
«Символы Кенигсберга — от марципана до зоопарка»
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
от 8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Калининград: Путешествие по эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: Калининград
4 сен в 07:00
от 6 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия для детей «Тайна затонувшего корабля» (7-12 лет)
Изучить территорию Музея Мирового океана и найти сокровища
Начало: недалеко от Музея мирового океана
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
Поймать судака или окуня на спиннинг с комфортабельного катера
«До места рыбалки мы доедем на автомобиле Mitsubishi L200»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Геннадий молодец, популярно, позновательно и интересно провел экскурсию. Мы первый раз в городе.
- ЮЮлия5 июня 2024Виктор! Просто лучший гид! К этому добавить нечего
- ммария5 июня 2024Всем рекомендуем этого замечательного экскурсовода! Человек энциклопедия, доступным и интересным рассказом увлекает окончательно и бесповоротно! Интересный красивый маршрут, неутомительный для детей и взрослых. Любые проблемы решались молниеносно и профессионально! Хотим еще на экскурсии к этому гиду
- ЮЮлия4 июня 2024Замечательная экскурсия, спасибо!
- ООльга4 июня 2024Прекрасная подача, отличный русский язык. Много интересных фактов и тонкий юмор. Советую любителям пешеходных экскурсий именно этот маршрут не совсем классический, но мега интересный.
- ННаталья4 июня 2024Экскурсия отличная! Огромное спасибо Виктору за интересный рассказ о городе. Экскурсовод прекрасно владеет материалам. Мы окунулись в прошлое … Увидели
- ТТатьяна4 июня 2024Большая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсии.
- ААрсений3 июня 2024Экскурсия была очень познавательной. Про некоторые факты услышал первый раз, хотя ранее бывал на похожих экскурсиях. Очень интересный рассказчик!
- ЛЛилия2 июня 2024Было очень круто! Интересно было посмотреть на город с воды и в целом покататься на байдарках. Организаторы клёвые ребята. На протяжении всего сплава фоткают, так что будет что показать друзьям:D
- ЮЮлия2 июня 2024Очень понравилось! Экскурсию вёл Иван. Понравился маршрут экскурсии (не стандартный). У Ивана очень грамотная речь, слушать приятно и интересно. К
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Животные»
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