Экскурсии с животными в Калининграде

Найдено 40 экскурсий в категории «Животные» в Калининграде, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дух старого Кёнигсберга
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
1724 отзыва
Экскурсия по Калининграду: путешествие по следам довоенного Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу довоенного Кенигсберга, пройдя по историческим районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: На площади Победы
«Мы рассмотрим туннель для поездов, здание первого городского радио, один из старейших зоопарков в Европе, Хуфенскую гимназию, театр, кинотеатр и интересные памятники»
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
от 1040936 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
276 отзывов
Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории
Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
«Также вы увидите кирху королевы Луизы, возвышающуюся среди старинного парка, и услышите о знаменитом бегемоте из нашего зоопарка»
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900 за человека
В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
140 отзывов
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
«увидим старейший в Европе зоопарк и вспомним его забавные истории»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Сплав на байдарках по центру Калининграда
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
2.5 часа
182 отзыва
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100 за человека
«Территория Надровии»: рыцарские замки
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
«Территория Надровии»: рыцарские замки
Навестить колоритные Гвардейск и Черняховск и погрузиться в древнюю историю Калининградской области
Начало: В удобном вам месте в Калининграде
«При желании можно заказать экскурсию по Георгенбургскому конезаводу с катанием на лошадях (стоимость уточняйте у гида)»
16 июня в 09:00
1 ноя в 09:00
11 650 за всё до 5 чел.
Город-призрак Кёнигсберг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
75 отзывов
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 10 700 за всё до 7 чел.
Всё о Калининграде за 3,5 часа - на автомобиле
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
114 отзывов
Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки
«Здесь же посмотрите Кирху памяти королевы Луизы, зоопарк 1896 года, здания Земельного суда и бывшего Гестапо»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
85007 225 за всё до 4 чел.
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
«рыбалку с выходом в открытое море»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800 за всё до 6 чел.
Гранд-тур по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
95 отзывов
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
«На оживленном проспекте Мира, я покажу здание театра, старейший стадион России и один из самых красивых зоопарков страны»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда
17 июня в 14:00
18 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
Весь Калининград за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
104 отзыва
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в Полесск и Гусев
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
21 отзыв
Путешествие в Полесск и Гусев
Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Вы узнаете историю создания знаменитой тракененской породы лошадей, покормите яблоками голштинцев и ганноверцев, а самые смелые даже смогут совершить верховую прогулку»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Погулять по набережной Петра Великого и раскрыть военно-морскую историю города
Начало: На набережной Петра Великого
19 июня в 20:00
20 июня в 18:00
от 2 700 за всё до 5 чел.
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
19 отзывов
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
Открыть город с необычных ракурсов и узнать множество интересных фактов, соревнуясь в веселом квесте
Начало: На площади Победы
«Вы увидите старейший стадион России и один из ее старейших зоопарков, услышите давние легенды и узнаете интересные традиции, связанные с городскими скульптурами»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 670 за всё до 10 чел.
Семейная прогулка по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Семейная прогулка по Калининграду
Кёнигсбергские гномики, интерактивный музей-квартира и легендарный зоопарк
«Прогулка по одному из старейших зоопарков страны»
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800 за всё до 4 чел.
Калининград: город с удивительной судьбой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
64 отзыва
Калининград: город с удивительной судьбой
Остров Канта, старинные улицы, мосты, площади и фортификационные сооружения на обзорной экскурсии
Начало: На Центральной площади
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 000 за всё до 8 чел.
Калининград для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Калининград для новичков: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальное наследие Калининграда, его знаковые места и тайны, которые ожидают вас на каждом шагу
Начало: На острове Канта
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по Калининграду
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
31 отзыв
Велопрогулка по Калининграду
Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа
Начало: Астрономический бастион
Расписание: в четверг в 17:00
13 июня в 17:00
20 июня в 17:00
2 800 за человека
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
⛴ На теплоходе
Групповая
45 минут
662 отзыва
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
Расписание: Ежедневно днем
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800 за человека
В мини-группе: Куршская коса, Зеленоградск, замки Шаакен и Нессельбек
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
9 часов
551 отзыв
Куршская коса и замки: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Куршской косы и замков Калининграда: реликтовые леса, танцующий лес и крафтовый сыр
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
«При желании есть возможность пострелять из лука и покататься на лошадях»
Расписание: Ежедневно с 8.30 до 17.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
42503 400 за человека
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда
Начало: Возле зоопарка
«Ульяна восседает рядом со старинным зоопарком»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
Калининград от трапа самолёта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Индивидуальный трансфер в Калининграде: от аэропорта до отеля
Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1400012 600 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
20 отзывов
Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
Побывать на ледниковом озере, насладиться архитектурой и пообедать на ферме
Начало: В районе Рыбной Деревни
Расписание: в четверг в 08:45
13 июня в 08:45
20 июня в 08:45
28772 590 за человека
Знакомство с историей Калининграда на САПе
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Начало: Московский проспект, 66
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
3 500 за человека
Где увидеть Кёнигсберг - прогулки по бывшему Хуфену
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Где увидеть Кёнигсберг - прогулки по бывшему Хуфену
Начало: Проспект Мира 2, Калининград
«Мы пройдем по известным улицам Гостиной и Свободной, разыщем тайные знаки на Доме с гербами и увидим визитную карточку Калининграда — старинный зоопарк»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.
Знакомство с Калининградом на сапе
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Знакомство с Калининградом на сапе
Уникальная прогулка по городу с веслом в руке (с мая до конца октября)
Начало: на смотровой площадке Московский проспект 66
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 500 за человека
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
«башню Дона, • башню Врангеля, • зоопарк, • Альтес Хаус, • Медовый мост, • музей изобразительный искусств, • Музей Мирового океана, • Астрономический бастион»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Древняя Пруссия, православная обитель и настоящий тильзитский сыр
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Рыбный Кёнигсберг и 12 оттенков пенного
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Рыбный Кёнигсберг и 12 оттенков пенного
Послушать городские байки и легенды под рыбные закуски и местное пиво
14 июня в 12:00
15 июня в 09:00
от 7 990 за всё до 16 чел.
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
Посетить древние замки и кирхи, отыскать «кошачий дворик» и пообедать на ферме
Начало: По вашему адресу
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
История Кенигсберга и Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Калининград: от Кенигсберга до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открыв для себя его историческое наследие и современные достопримечательности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
7 500 за всё до 8 чел.
Дорога рыцарей: из Калининграда в Черняховск
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Дорога рыцарей: историческое путешествие из Калининграда
Исследуйте средневековые замки и исторические тайны на пути из Калининграда в Черняховск в индивидуальной экскурсии
«За дополнительную плату (по запросу) возможно катание на лошади в замке Георгенбург»
12 июня в 10:30
13 июня в 16:00
12 000 за всё до 4 чел.
В гости к хомлинам - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
«Проверим, как дела у сына Вити на набережной возле Музея Мирового океана и у озорной внучки Ульяны возле входа в зоопарк»
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000 за человека
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
10%
Групповая
7 часов
43 отзыва
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Провести день весело и познавательно в окрестностях Калининграда на групповой автобусной экскурсии
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
19331 740 за человека
По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга
Атмосферная экскурсия по старинным улицам с погружением в историю и архитектуру квартала
Начало: В районе зоопарка
«В самом ее сердце вы увидите знаменитый зоопарк и милого хомлина»
16 июня в 10:00
17 июня в 09:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
123 отзыва
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Вальдау, Нойхаузен, Нессельбек и Шаакен
Начало: Калининград
«), катание на лошадях (100-200 руб»
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
9 990 за всё до 3 чел.
Калининград: довоенный и современный
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Калининград: путешествие от довоенного Кенигсберга до наших дней
Автомобильно-пешеходная прогулка по ключевым местам города - от острова Канта до Амалиенау
Начало: в районе Рыбной деревни
«Символы Кенигсберга — от марципана до зоопарка»
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
от 8 000 за всё до 7 чел.
Калининград. Обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
103 отзыва
Калининград: Путешествие по эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: Калининград
4 сен в 07:00
от 6 500 за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия для детей «Тайна затонувшего корабля» (7-12 лет)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия для детей «Тайна затонувшего корабля» (7-12 лет)
Изучить территорию Музея Мирового океана и найти сокровища
Начало: недалеко от Музея мирового океана
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 400 за всё до 10 чел.
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
Поймать судака или окуня на спиннинг с комфортабельного катера
«До места рыбалки мы доедем на автомобиле Mitsubishi L200»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Город-призрак Кёнигсберг
    Геннадий молодец, популярно, позновательно и интересно провел экскурсию. Мы первый раз в городе.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
    Виктор! Просто лучший гид! К этому добавить нечего
  • м
    мария
    5 июня 2024
    «Территория Надровии»: рыцарские замки
    Всем рекомендуем этого замечательного экскурсовода! Человек энциклопедия, доступным и интересным рассказом увлекает окончательно и бесповоротно! Интересный красивый маршрут, неутомительный для детей и взрослых. Любые проблемы решались молниеносно и профессионально! Хотим еще на экскурсии к этому гиду
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Город-призрак Кёнигсберг
    Замечательная экскурсия, спасибо!
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Дух старого Кёнигсберга
    Прекрасная подача, отличный русский язык. Много интересных фактов и тонкий юмор. Советую любителям пешеходных экскурсий именно этот маршрут не совсем классический, но мега интересный.
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
    Экскурсия отличная! Огромное спасибо Виктору за интересный рассказ о городе. Экскурсовод прекрасно владеет материалам. Мы окунулись в прошлое … Увидели
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    потрясающую архитектуру домов и зданий. Итереснейшие факты из истории города. Отдельное спасибо за марципаны 😊. Мы не прощаемся с Вами, а говорим до новых встреч!

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
    Большая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсии.
    Большая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсии
  • А
    Арсений
    3 июня 2024
    Дух старого Кёнигсберга
    Экскурсия была очень познавательной. Про некоторые факты услышал первый раз, хотя ранее бывал на похожих экскурсиях. Очень интересный рассказчик!
  • Л
    Лилия
    2 июня 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Было очень круто! Интересно было посмотреть на город с воды и в целом покататься на байдарках. Организаторы клёвые ребята. На протяжении всего сплава фоткают, так что будет что показать друзьям:D
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Дух старого Кёнигсберга
    Очень понравилось! Экскурсию вёл Иван. Понравился маршрут экскурсии (не стандартный). У Ивана очень грамотная речь, слушать приятно и интересно. К
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    примеру, было удивительным узнать, что здания, которые казались невзрачными и советской постройки, оказались построеными ещё немцами до войны и это был определённый стиль или направление и им больше 100 лет. Конечно всё вокруг сразу стало восприниматься по другому (типичное стало не типичным). Какое-то волшебное перевоплощение, что для меня является бесценны. Именно такие экскурсии я очень люблю. Я очень благодарна за такой формат и рада, что выбрала эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 40
  1. Дух старого Кёнигсберга
  2. Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
  3. В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
  4. Сплав на байдарках по центру Калининграда
  5. «Территория Надровии»: рыцарские замки
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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