О Ольга На трамвае сквозь века Спасибо Константину за обзорную экскурсию по центру города! Очень подробно, интересно, с учётом наших пожеланий по корректировке маршрута. Общение очень комфортное, доброжелательное. Искренне благодарим!

И Ирина Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение Наш гид Лариса и хомлины сотворили маленькое волшебство: в день рождения нашей дочери Калининград открыл все свои достопримечательности благодаря маленьким сказочным существам. Было очень интересно, познавательно и комфортно. Спасибо, Лариса!

Т Татьяна На трамвае сквозь века Всем доброго времени суток! Хочу выразить благодарность экскурсоводу Елене за прекрасную экскурсию, это человек который знает историю своего города и прекрасно делиться с другими своими знаниями. После экскурсии мы по другому взглянули на Калининград. Огромное Вам спасибо!

А Анастасия Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение У нас был экскурсовод Маргарита, учла особенности нашей группы с детьми, заинтересовала их, все что хотели, нам рассказали. Вежливый водитель. Нам очень понравилось.

А Александра Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение Максим, замечательный экскурсовод. Прошли много достопримечательностей, плюс поиск хомлинов придал приятный вкус волшебство и милоты.