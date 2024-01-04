Калининградский зоопарк – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Калининградский зоопарк» в Калининграде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
165 отзывов
Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе
Начало: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова 34
Расписание: Ежедневно 10:00
Сегодня в 09:50
Завтра в 09:50
900 за человека
Где увидеть Кёнигсберг - прогулки по бывшему Хуфену
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Где увидеть Кёнигсберг - прогулки по бывшему Хуфену
Начало: Проспект Мира 2, Калининград
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 января 2024
    На трамвае сквозь века
    Спасибо Константину за обзорную экскурсию по центру города! Очень подробно, интересно, с учётом наших пожеланий по корректировке маршрута. Общение очень комфортное, доброжелательное. Искренне благодарим!
  • И
    Ирина
    3 декабря 2023
    Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
    Наш гид Лариса и хомлины сотворили маленькое волшебство: в день рождения нашей дочери Калининград открыл все свои достопримечательности благодаря маленьким сказочным существам. Было очень интересно, познавательно и комфортно. Спасибо, Лариса!
  • Т
    Татьяна
    22 сентября 2023
    На трамвае сквозь века
    Всем доброго времени суток! Хочу выразить благодарность экскурсоводу Елене за прекрасную экскурсию, это человек который знает историю своего города и прекрасно делиться с другими своими знаниями. После экскурсии мы по другому взглянули на Калининград. Огромное Вам спасибо!
  • А
    Анастасия
    25 августа 2023
    Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
    У нас был экскурсовод Маргарита, учла особенности нашей группы с детьми, заинтересовала их, все что хотели, нам рассказали. Вежливый водитель. Нам очень понравилось.
  • А
    Александра
    28 мая 2023
    Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
    Максим, замечательный экскурсовод. Прошли много достопримечательностей, плюс поиск хомлинов придал приятный вкус волшебство и милоты.
  • Е
    Елена
    12 апреля 2023
    На трамвае сквозь века
    Очень благодарны экскурсоводу Константину - настоящий энтузиаст своего дела. Сумел адаптировать программу под конкретные потребности группы. Грамотная речь, энциклопедические знания
    читать дальше

    истории региона - всё это сделало экскурсию интересной и познавательной для группы туристов в возрасте от 10 лет и до … много больше. Спасибо за прекрасные впечатления о вашем городе!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Калининградский зоопарк»

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  3. Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
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  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
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  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Калининградский зоопарк" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 172 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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