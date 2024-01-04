1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе
Начало: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова 34
Расписание: Ежедневно 10:00
Сегодня в 09:50
Завтра в 09:50
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Где увидеть Кёнигсберг - прогулки по бывшему Хуфену
Начало: Проспект Мира 2, Калининград
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 января 2024На трамвае сквозь векаСпасибо Константину за обзорную экскурсию по центру города! Очень подробно, интересно, с учётом наших пожеланий по корректировке маршрута. Общение очень комфортное, доброжелательное. Искренне благодарим!
- ИИрина3 декабря 2023Наш гид Лариса и хомлины сотворили маленькое волшебство: в день рождения нашей дочери Калининград открыл все свои достопримечательности благодаря маленьким сказочным существам. Было очень интересно, познавательно и комфортно. Спасибо, Лариса!
- ТТатьяна22 сентября 2023На трамвае сквозь векаВсем доброго времени суток! Хочу выразить благодарность экскурсоводу Елене за прекрасную экскурсию, это человек который знает историю своего города и прекрасно делиться с другими своими знаниями. После экскурсии мы по другому взглянули на Калининград. Огромное Вам спасибо!
- ААнастасия25 августа 2023У нас был экскурсовод Маргарита, учла особенности нашей группы с детьми, заинтересовала их, все что хотели, нам рассказали. Вежливый водитель. Нам очень понравилось.
- ААлександра28 мая 2023Максим, замечательный экскурсовод. Прошли много достопримечательностей, плюс поиск хомлинов придал приятный вкус волшебство и милоты.
- ЕЕлена12 апреля 2023На трамвае сквозь векаОчень благодарны экскурсоводу Константину - настоящий энтузиаст своего дела. Сумел адаптировать программу под конкретные потребности группы. Грамотная речь, энциклопедические знания
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Калининградский зоопарк»
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