Приглашаю вас на экскурсию, которая добавит спонтанных ярких красок вашему отдыху, насытит падкий до знаний мозг и оставит эндорфиновый шлейф надолго! Мы посетим самый западный город России, где расположена крупнейшая база военно-морского флота на Балтийском море, увидим «Шведскую крепость», заложенную в 1626 году, а при желании прокатимся на катере.
Описание экскурсииОб экскурсии Эта земля таит множество загадок. Приглашаю всех любознательных туристов прокатится по самым главным местам Калининградского побережья и узнать богатое прошлое городов и курортов, где жили и отдыхали короли и аристократы, и какие районы отличались наибольшим культурным ажиотажем в эпоху Восточной Пруссии. Мы посетим самый западный город России, где расположена крупнейшая база военно-морского флота на Балтийском море, увидим «Шведскую крепость», заложенную в 1626 году. По желанию, мы совершим шикарную поездку на скоростном катере по всей морской гавани получим незабываемые воспоминания и свежую голову, увидим военные корабли и флагман Балтийского флота. Познакомимся с Янтарным – поселком, который хранит более 80% мировых запасов янтаря! Попадем в самое сердце производства янтарного камня,поговорим о том, почему янтарь так важен для нас сегодня, рассмотрим инклюзы и познакомимся с авторскими ювелирными изделиями. Вкусно пообедаем на самом красивом пляже нашего побережья! В сказочном Светлогорске погрузимся в атмосферу конца XIX века с его неповторимой архитектурой. Пока вы будете почти ежеминутно замирать от восхищения, гид увлечённо поведает о различных вехах в судьбе рукотворно-природного оазиса и поможет проникнуться красотой респектабельных дворцов, новаторских отелей, концертного зала и экзотической флоры. Уже более двух столетий город называют «Жемчужиной Балтики». Важная информация: На экскурсию допускаются дети старше 10 лет.
Ежедневно, начало в 9.00 или 10.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск - самый западный город России, главная гавань, судоходный канал
- Янтарный - мировая столица янтаря, мануфактура янтаря с коллекциями лучших ювелиров области, экскурсия в цеха по обработке янтаря, обед с видом на море в уютном кафе, либо в ресторане «Янтарная Легенда»
- Светлогорск - живописный курорт с архитектурой начала XX века, немецкие виллы, 200 - летний курорт откроет все свое великолепие, новая набережная с большими птицами, панорамный лифт, все это запомнится на всю жизнь
Что включено
- Персональный гид-экскурсовод на протяжении всего маршрута
- Транспорт - комфортный автомобиль 2021 года, седан
- Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям не только в рамках указанных городов и времени
- Встреча по вашему адресу в черте города Калининграда и доставка обратно в город
- Фото и видео сопровождение
- Рекомендации по самым топовым местам Калининграда
- При необходимости любой город можно заменить Зеленоградском
- Если вы хотите продлить экскурсию и заехать в Зеленоградск, то +2900₽ к стоимости
- Начать и закончить можно не только в Калининграде, можно из любого места в области, стоимость уточните пожалуйста
Что не входит в цену
- Прогулка на катере, по желанию - 4500₽ стоимость за катер, на прогулке только ваша компания
- Личные расходы (еда, обед, сувениры)
- * Обратите внимание: мы не посещаем крепость Пиллау и Балтийскую косу в рамках основной программы экскурсии
- Если вы остановились не в Калининграде, то возможен трансфер. /n Стоимость: аэропорт Храброво - 1700₽/nЗеленоградск, Пионерский, Светлогорск - 3000₽
Место начала и завершения?
Ваш отель или по договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, начало в 9.00 или 10.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- На экскурсию допускаются дети старше 10 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 87 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Это было одно из самых атмосферных путешествий: Светлогорск, Балтийск и поселок Янтарный. Идеальный маршрут, чтобы за один день увидеть совершенно разные грани этого края.
Гид Катерина в лёгкой и непринуждённой форме
Гид Катерина в лёгкой и непринуждённой форме
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Л
Наша поездка с Екатериной прошла замечательно! 8 часов пролетели как 5 минут, Екатерине удалось создать максимально дружелюбную и расслабленную атмосферу, мы посетили красивейшие места, узнали много интересной информации и при этом совершенно не ощутили усталости или какого либо дискомфорта. Можно смело брать с собой детей
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О
Нам очень понравилась экскурсия с гидом Элиной. Элина очень приятная, внимательная и рассказывает много информации. День провели в комфортной обстановке, и посетили интересные места, Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Посмотрели как обрабатывают Янтарь, купили себе подарочки. Очень широченные пляжи, море просто невообразимой красоты. Все три города по своему интересны! Однозначно рекомендую
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А
Хочу выразить огромную благодарность гиду Екатерине за потрясающую экскурсию по маршруту Балтийск — Янтарный — Светлогорск!
Екатерина встретила нас прямо у отеля — это было очень удобно. Уже по дороге в
Екатерина встретила нас прямо у отеля — это было очень удобно. Уже по дороге в
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Е
Отличная познавательная экскурсия по знаковым местам Балтики. Очень комфортно, максимальный ликбез по истории области, лёгкий формат общения. Небольшой кусочек Европейской культуры внутри России
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В
Очень понравилась поездка. Гид замечательный, нашла подход к подростку и взрослой женщине. Очень интересный рассказ во время поездки и во время пешей прогулки. Рекомендую.
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