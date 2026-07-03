Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас на экскурсию, которая добавит спонтанных ярких красок вашему отдыху, насытит падкий до знаний мозг и оставит эндорфиновый шлейф надолго! Мы посетим самый западный город России, где расположена крупнейшая база военно-морского флота на Балтийском море, увидим «Шведскую крепость», заложенную в 1626 году, а при желании прокатимся на катере. 5 87 отзывов

Катерина Ваш гид в Калининграде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -6% 15 900 ₽ выгода 954 ₽ 14 946 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 87 отзывов 8 часов 1-4 человека На автомобиле, катере Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии Эта земля таит множество загадок. Приглашаю всех любознательных туристов прокатится по самым главным местам Калининградского побережья и узнать богатое прошлое городов и курортов, где жили и отдыхали короли и аристократы, и какие районы отличались наибольшим культурным ажиотажем в эпоху Восточной Пруссии. Мы посетим самый западный город России, где расположена крупнейшая база военно-морского флота на Балтийском море, увидим «Шведскую крепость», заложенную в 1626 году. По желанию, мы совершим шикарную поездку на скоростном катере по всей морской гавани получим незабываемые воспоминания и свежую голову, увидим военные корабли и флагман Балтийского флота. Познакомимся с Янтарным – поселком, который хранит более 80% мировых запасов янтаря! Попадем в самое сердце производства янтарного камня,поговорим о том, почему янтарь так важен для нас сегодня, рассмотрим инклюзы и познакомимся с авторскими ювелирными изделиями. Вкусно пообедаем на самом красивом пляже нашего побережья! В сказочном Светлогорске погрузимся в атмосферу конца XIX века с его неповторимой архитектурой. Пока вы будете почти ежеминутно замирать от восхищения, гид увлечённо поведает о различных вехах в судьбе рукотворно-природного оазиса и поможет проникнуться красотой респектабельных дворцов, новаторских отелей, концертного зала и экзотической флоры. Уже более двух столетий город называют «Жемчужиной Балтики». Важная информация: На экскурсию допускаются дети старше 10 лет.

Ежедневно, начало в 9.00 или 10.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Балтийск - самый западный город России, главная гавань, судоходный канал

Янтарный - мировая столица янтаря, мануфактура янтаря с коллекциями лучших ювелиров области, экскурсия в цеха по обработке янтаря, обед с видом на море в уютном кафе, либо в ресторане «Янтарная Легенда»

Светлогорск - живописный курорт с архитектурой начала XX века, немецкие виллы, 200 - летний курорт откроет все свое великолепие, новая набережная с большими птицами, панорамный лифт, все это запомнится на всю жизнь Что включено Персональный гид-экскурсовод на протяжении всего маршрута

Транспорт - комфортный автомобиль 2021 года, седан

Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям не только в рамках указанных городов и времени

Встреча по вашему адресу в черте города Калининграда и доставка обратно в город

Фото и видео сопровождение

Рекомендации по самым топовым местам Калининграда

При необходимости любой город можно заменить Зеленоградском

Если вы хотите продлить экскурсию и заехать в Зеленоградск, то +2900₽ к стоимости

Начать и закончить можно не только в Калининграде, можно из любого места в области, стоимость уточните пожалуйста Что не входит в цену Прогулка на катере, по желанию - 4500₽ стоимость за катер, на прогулке только ваша компания

Личные расходы (еда, обед, сувениры)

* Обратите внимание: мы не посещаем крепость Пиллау и Балтийскую косу в рамках основной программы экскурсии

Если вы остановились не в Калининграде, то возможен трансфер. /n Стоимость: аэропорт Храброво - 1700₽/nЗеленоградск, Пионерский, Светлогорск - 3000₽ Место начала и завершения? Ваш отель или по договоренности с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, начало в 9.00 или 10.00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация На экскурсию допускаются дети старше 10 лет Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.