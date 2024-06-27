Экскурсии от вашего отеля в Калининграде

Найдено 11 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Калининграде, цены от 1 100 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининграда: посетите Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварню Нессельбек и сыроварню за один день. Узнайте историю и традиции этих мест
Начало: У вашего отеля в Калининграде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
Тёплая прогулка по Куршской косе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
29 отзывов
Популярное предложение
Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля в Калининграде
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
1733415 601 за всё до 6 чел.
Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
185 отзывов
Индивидуальное путешествие: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
Исследуйте уникальные города Калининградской области и их историю, культуру, природу за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:30
15 000 за всё до 4 чел.
Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
🚌 На автобусе
скидка
8%
Групповая
6 часов
140 отзывов
Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
Начало: Ул. Шевченко, д. 2 (Дом Советов). Укажите Ваш отел...
Расписание: По пн, ср и чт в 14:00, по ср, пт, суб, вскр в 09:00
Сегодня в 14:00
3 июля в 09:00
12001 100 за человека
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
8 часов
1 отзыв
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Перенестись в Средневековье и получить атмосферные фото в роскошных нарядах
Начало: От вашего отеля
3 июля в 16:00
4 июля в 09:00
1300012 350 за всё до 3 чел.
ТРИ ГЛАВНЫХ ГОРОДА ПОБЕРЕЖЬЯ: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
ТРИ ГЛАВНЫХ ГОРОДА ПОБЕРЕЖЬЯ: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Начало: Ваш отель или по договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 10 900 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Все городские ворота Кёнигсберга»
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия «Все городские ворота Кёнигсберга»
Выяснить, какие ворота сохранились в Калининграде, как они называются и где их можно увидеть
Начало: У вашего отеля в Калининграде
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
5 990 за всё до 4 чел.
Калининград от истоков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
82 отзыва
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
4 июля в 10:00
8 июля в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
Посетить маяк Риндерорт, старинную пивоварню и кирху, в которую постоянно бьют молнии
Начало: От вашего отеля в Калининграде
7 июля в 09:00
26 июля в 09:00
9 870 за всё до 4 чел.
Детективная экскурсия-квест «Дело о Янтарной комнате»
🚗 На машине
скидка
5%
Квест
8 часов
Детективная экскурсия-квест «Дело о Янтарной комнате»
Проследить путь шедевра от Кёнигсберга до Балтийска и приблизиться к разгадке пропажи века
Начало: У вашего отеля в Калининграде или по договорённост...
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
1200011 400 за всё до 4 чел.
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
🚗 На машине
Квест
7 часов
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
Открыть для себя Правдинск и Железнодорожный в увлекательном формате
Начало: У вашего отеля
17 авг в 10:00
21 авг в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    27 июня 2024
    Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
    В июне были на экскурсии по Светлогорску, Янтарному, Балтийску с экскурсоводом Инной. Понравилось, посмотрели то, что запланировали и даже больше. Отдельное
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    спасибо за то, что порядок проведения экскурсии по нашей просьбе изменили, перенесли её начало в Светлорорск, хотя обычно начинают с Балтийска.

  • М
    Максим
    26 июня 2024
    Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
    Наш гид Ирина Николаевна провела нам очень интересную экскурсию и рассказала много интересной информации. Спасибо, рекомендуем.
  • С
    Светлана
    23 июня 2024
    Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
    Большое спасибо экскурсоводу Ирине Николаевне за интересную подачу материала. Экскурсия очень понравилась, узнали и увидели много нового и интересного.
  • V
    Vladlen
    21 июня 2024
    Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
    Все понравилось.
  • М
    Марина
    20 июня 2024
    Тёплая прогулка по Куршской косе
    Замечательная экскурсия, шикарное авто (нашей компании из 6 человек было очень свободно и комфортно), отдельное спасибо гиду Александру! Куршская Коса что-то потрясающее! Ее обязательно надо увидеть! Обязательно вернемся✌🏼
  • Л
    Лилия
    18 июня 2024
    Тёплая прогулка по Куршской косе
    Маршрут подобран грамотно с расчетом времени и сил участников. Останавливались на знаковых точках, по пути следования гид знакомил нас с местностью и рассказывал интересные факты. Понравилось абсолютно все, вкусной изюминкой выступил обед.
  • К
    Ксения
    17 июня 2024
    Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
    Очень познавательная экскурсия с гидом Константином. Информация доступная, факты последовательные, организация отличная. Большое спасибо!
  • А
    Александр
    16 июня 2024
    Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
    У нас экскурсоводом была Галина - просто волшебный спутник, экскурсия была отменной, мы посетили все заявленные места, уложились точно в график поездки и отлично провели время в приятной компании! Смело рекомендую экскурсию всем кто хочет вкусно и интересно провести время:)
    У нас экскурсоводом была Галина - просто волшебный спутник, экскурсия была отменной, мы посетили все заявленные
  • Е
    Елена
    12 июня 2024
    Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
    Ездили с Викторией. Всё было чётко и вовремя, мы очень ценим пунктуальность. Мы в Калининградской области впервые, поэтому по части
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    маршрута нам было всё в новинку и всё интересно, увидели и самое главное и были маленькие сюрпризы от года, которые особенно порадовали. Отдельное спасибо за посещение филинской бухты и обед в ресторане на берегу моря! Поездку однозначно рекомендую!

    Ездили с Викторией. Всё было чётко и вовремя, мы очень ценим пунктуальность. Мы в Калининградской областиЕздили с Викторией. Всё было чётко и вовремя, мы очень ценим пунктуальность. Мы в Калининградской областиЕздили с Викторией. Всё было чётко и вовремя, мы очень ценим пунктуальность. Мы в Калининградской областиЕздили с Викторией. Всё было чётко и вовремя, мы очень ценим пунктуальность. Мы в Калининградской областиЕздили с Викторией. Всё было чётко и вовремя, мы очень ценим пунктуальность. Мы в Калининградской областиЕздили с Викторией. Всё было чётко и вовремя, мы очень ценим пунктуальность. Мы в Калининградской областиЕздили с Викторией. Всё было чётко и вовремя, мы очень ценим пунктуальность. Мы в Калининградской областиЕздили с Викторией. Всё было чётко и вовремя, мы очень ценим пунктуальность. Мы в Калининградской областиЕздили с Викторией. Всё было чётко и вовремя, мы очень ценим пунктуальность. Мы в Калининградской областиЕздили с Викторией. Всё было чётко и вовремя, мы очень ценим пунктуальность. Мы в Калининградской области
  • Д
    Дмитрий
    9 июня 2024
    Тёплая прогулка по Куршской косе
    Отличная прогулка по замечательным местам! Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию! Все было на высшем уровне, от момента встречи до момента
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    доставки нас обратно в отель! Очень интересно, увлекательно, не напряжно и удалось обсудить кучу тем и узнать много нового об истории этого прекрасного края!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
  2. Тёплая прогулка по Куршской косе
  3. Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
  4. Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
  5. Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июле 2024
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