1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининграда: посетите Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварню Нессельбек и сыроварню за один день. Узнайте историю и традиции этих мест
Начало: У вашего отеля в Калининграде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля в Калининграде
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
1733415 601₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальное путешествие: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
Исследуйте уникальные города Калининградской области и их историю, культуру, природу за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
8%
Групповая
6 часов
Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
Начало: Ул. Шевченко, д. 2 (Дом Советов). Укажите Ваш отел...
Расписание: По пн, ср и чт в 14:00, по ср, пт, суб, вскр в 09:00
Сегодня в 14:00
3 июля в 09:00
12001 100₽ за человека
скидка
5%
Фотопрогулка
8 часов
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Перенестись в Средневековье и получить атмосферные фото в роскошных нарядах
Начало: От вашего отеля
3 июля в 16:00
4 июля в 09:00
1300012 350₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
ТРИ ГЛАВНЫХ ГОРОДА ПОБЕРЕЖЬЯ: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Начало: Ваш отель или по договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 10 900₽ за всё до 4 чел.
Квест
2.5 часа
Квест-экскурсия «Все городские ворота Кёнигсберга»
Выяснить, какие ворота сохранились в Калининграде, как они называются и где их можно увидеть
Начало: У вашего отеля в Калининграде
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
4 июля в 10:00
8 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
Посетить маяк Риндерорт, старинную пивоварню и кирху, в которую постоянно бьют молнии
Начало: От вашего отеля в Калининграде
7 июля в 09:00
26 июля в 09:00
9 870₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Квест
8 часов
Детективная экскурсия-квест «Дело о Янтарной комнате»
Проследить путь шедевра от Кёнигсберга до Балтийска и приблизиться к разгадке пропажи века
Начало: У вашего отеля в Калининграде или по договорённост...
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
1200011 400₽ за всё до 4 чел.
Квест
7 часов
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
Открыть для себя Правдинск и Железнодорожный в увлекательном формате
Начало: У вашего отеля
17 авг в 10:00
21 авг в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия27 июня 2024В июне были на экскурсии по Светлогорску, Янтарному, Балтийску с экскурсоводом Инной. Понравилось, посмотрели то, что запланировали и даже больше. Отдельное
- ММаксим26 июня 2024Наш гид Ирина Николаевна провела нам очень интересную экскурсию и рассказала много интересной информации. Спасибо, рекомендуем.
- ССветлана23 июня 2024Большое спасибо экскурсоводу Ирине Николаевне за интересную подачу материала. Экскурсия очень понравилась, узнали и увидели много нового и интересного.
- VVladlen21 июня 2024Все понравилось.
- ММарина20 июня 2024Замечательная экскурсия, шикарное авто (нашей компании из 6 человек было очень свободно и комфортно), отдельное спасибо гиду Александру! Куршская Коса что-то потрясающее! Ее обязательно надо увидеть! Обязательно вернемся✌🏼
- ЛЛилия18 июня 2024Маршрут подобран грамотно с расчетом времени и сил участников. Останавливались на знаковых точках, по пути следования гид знакомил нас с местностью и рассказывал интересные факты. Понравилось абсолютно все, вкусной изюминкой выступил обед.
- ККсения17 июня 2024Очень познавательная экскурсия с гидом Константином. Информация доступная, факты последовательные, организация отличная. Большое спасибо!
- ААлександр16 июня 2024У нас экскурсоводом была Галина - просто волшебный спутник, экскурсия была отменной, мы посетили все заявленные места, уложились точно в график поездки и отлично провели время в приятной компании! Смело рекомендую экскурсию всем кто хочет вкусно и интересно провести время:)
- ЕЕлена12 июня 2024Ездили с Викторией. Всё было чётко и вовремя, мы очень ценим пунктуальность. Мы в Калининградской области впервые, поэтому по части
- ДДмитрий9 июня 2024Отличная прогулка по замечательным местам! Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию! Все было на высшем уровне, от момента встречи до момента
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июле 2024
Сейчас в Калининграде в категории "От вашего отеля" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 100 до 15 601 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 489 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «От вашего отеля», 489 ⭐ отзывов, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь