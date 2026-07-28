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От порта до курорта: Балтийск, Янтарный и Светлогорск с посещением мануфактуры

Балтийск, Янтарный, Светлогорск - за 1 день
Отправляемся в 3 удивительных города Калининградской области, чтобы погрузиться в 3 темы, которые красной нитью проходят сквозь историю края. В самом западном городе России, Балтийске, вы познакомитесь с его стратегической ролью. В столице по добыче янтаря, Янтарном, узнаете больше про солнечный камень. А в главном курорте, Светлогорске, насладитесь архитектурой и уютом.
4.6
427 отзывов
От порта до курорта: Балтийск, Янтарный и Светлогорск с посещением мануфактуры
От порта до курорта: Балтийск, Янтарный и Светлогорск с посещением мануфактуры
От порта до курорта: Балтийск, Янтарный и Светлогорск с посещением мануфактуры

Описание экскурсии

Балтийск. Этот самый западный город страны долгое время был закрыт для посещения — тем интереснее побывать в нём. Вы прогуляетесь по улочкам бывшего Пиллау, рассмотрите корабли военно-морского флота, увидите крепость, и аэродром «Нойтиф». На набережной полюбуетесь старинным маяком, а на пляже попробуете найти кусочек янтаря.

Янтарный. Где, как не здесь, наблюдать за добычей янтаря? Вы посетите производство, где вам расскажут, а главное — покажут, как добывают и обрабатывают солнечный камень. Также в программе парк им. Беккера, лучший пляж России, лютеранская кирха и другие места.

Светлогорск. Прогулявшись по его атмосферным улицам со старинными виллами, вы поймёте, почему город заслужил репутацию лучшего курорта. Вы насладитесь не только архитектурой, но и многочисленными парками и видами на крутые песчаные склоны на балтийском берегу.

P.S. В Янтарном и Светлогорске у вас будет достаточно свободного времени, чтобы заглянуть в одно из местных кафе на обед.

Организационные детали

Набережная в Светлогорске находится на реконструкции, поэтому большую часть свободного времени вы проведёте в Янтарном.

  • Свободное время на пляже — 15-20 мин
  • Дополнительно оплачивается обед в кафе
  • При себе обязательно нужно иметь паспорт гражданина РФ
  • В программе предполагается посещение сувенирного магазина с изделиями из янтаря
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей старше двух лет
  • Обратите внимание: экскурсия насыщенная и динамичная, будьте к этому готовы
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2300 ₽
Дети до 18 лет2200 ₽
Пенсионеры2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Профессора Баранова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 71096 туристов
Мы — ваши проводники в мир историй и впечатлений Калининградской области. Проводим экскурсии с 2016 года. Не пересказываем факты, а оживляем историю, помогая почувствовать дух времени. Наши гиды — увлечённые рассказчики,
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влюблённые в свой край. Проводим обзорные экскурсии по Калининграду, поездки на Куршскую косу и маршруты по замкам Тевтонского ордена. Предлагаем тематические программы о Кёнигсберге, янтарном промысле, архитектуре и культуре. Форматы — от групповых автобусных до индивидуальных прогулок и авторских маршрутов.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 427 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
349
4
38
3
23
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6
1
11
Элеонора
Очень объёмная и насыщенная экскурсия. Стоит посмотреть для знакомства с историей Калининградской области, посмотреть производство янтаря и Балтийск. Отдельное спасибо гиду Надежда, предоставила очень интересный, детальный и объёмный материал.
Очень объёмная и насыщенная экскурсия. Стоит посмотреть для знакомства с историей Калининградской области, посмотреть производство янтаря
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Н
Очень здорово! Спасибо экскурсоводу за профессиональный подход! Много информации интересной и познавательной! Автобус- супер! Не устали и получили много положительных эмоций
Очень здорово! Спасибо экскурсоводу за профессиональный подход! Много информации интересной и познавательной! Автобус- супер! Не устали
Очень здорово! Спасибо экскурсоводу за профессиональный подход! Много информации интересной и познавательной! Автобус- супер! Не устали
Очень здорово! Спасибо экскурсоводу за профессиональный подход! Много информации интересной и познавательной! Автобус- супер! Не устали
Очень здорово! Спасибо экскурсоводу за профессиональный подход! Много информации интересной и познавательной! Автобус- супер! Не устали
Очень здорово! Спасибо экскурсоводу за профессиональный подход! Много информации интересной и познавательной! Автобус- супер! Не устали
Очень здорово! Спасибо экскурсоводу за профессиональный подход! Много информации интересной и познавательной! Автобус- супер! Не устали
Очень здорово! Спасибо экскурсоводу за профессиональный подход! Много информации интересной и познавательной! Автобус- супер! Не устали
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А
Потрясающая экскурсия по трём удивительным местам! В Балтийске впечатлила атмосфера самого западного города России и вид на военные корабли. В Янтарном погуляли по шикарному пляжу с «Голубым флагом». А Светлогорск очаровал с первых минут: уютные улочки, сказочные домики — просто сказка! Однозначно рекомендую эту экскурсию!
Потрясающая экскурсия по трём удивительным местам! В Балтийске впечатлила атмосфера самого западного города России и вид
Потрясающая экскурсия по трём удивительным местам! В Балтийске впечатлила атмосфера самого западного города России и вид
Потрясающая экскурсия по трём удивительным местам! В Балтийске впечатлила атмосфера самого западного города России и вид
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Д
отличная наполненность экскурсии
отличная наполненность экскурсии
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Валентина
9 часов экскурсии на одном дыхании благодаря нашим экскурсоводам.
Светлана и Борис, спасибо вам большое за такие глубокие знания, за умение просто и увлекательно донести столь обширную и значимую информацию, за душевное тепло и обаяние!
С глубочайшим уважением к вам и вашей работе Валентина и Сергей из Барнаула
9 часов экскурсии на одном дыхании благодаря нашим экскурсоводам.
9 часов экскурсии на одном дыхании благодаря нашим экскурсоводам.
9 часов экскурсии на одном дыхании благодаря нашим экскурсоводам.
9 часов экскурсии на одном дыхании благодаря нашим экскурсоводам.
9 часов экскурсии на одном дыхании благодаря нашим экскурсоводам.
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В
супер гид Надежда!
супер гид Надежда!
супер гид Надежда!
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