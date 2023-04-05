Балтийск, Янтарный, Светлогорск - за 1 день
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даты
Описание
Что вас ожидает
🛥 Балтийск. Этот самый западный город страны долгое время был закрыт для посещения — тем интереснее побывать в нём. Вы прогуляетесь по улочкам бывшего Пиллау, рассмотрите корабли военно-морского флота, увидите крепость, аэродром «Нойтиф» и другие места. На набережной полюбуетесь старинным маяком, а на пляже попробуете найти кусочек янтаря.
💫 Янтарный. Где, как не здесь, наблюдать за добычей солнечного камня? Вы побываете в мини-карьере и янтарной пирамиде, узнаете про процесс обработки янтаря. Также в программе парк им. Беккера, лучший пляж России, лютеранская кирха и другие места.
💦 Светлогорск. Прогулявшись по его атмосферным улицам со старинными виллами, вы поймёте, почему город заслужил репутацию лучшего курорта. Вы насладитесь не только архитектурой, но и многочисленными парками и видами на крутые песчаные склоны на берегу Балтики.
P.S. В Янтарном и Светлогорске у вас будет достаточно свободного времени, чтобы заглянуть в одно из местных кафе на обед.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Дополнительно оплачивается вход на смотровую площадку карьера Янтарного комбината (по желанию) — 250–350 руб. /чел. и обед в кафе
во вторник, четверг и субботу в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Победы 10
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.