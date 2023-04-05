Отправляемся в 3 удивительных города Калининградской области, чтобы погрузиться в 3 темы, которые красной нитью проходят сквозь историю края. В самом западном городе России, Балтийске, вы познакомитесь с его стратегической ролью. В столице по добыче янтаря, Янтарном, узнаете больше про солнечный камень. А в главном курорте, Светлогорске, насладитесь архитектурой и уютом.

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Описание

Что вас ожидает

🛥 Балтийск. Этот самый западный город страны долгое время был закрыт для посещения — тем интереснее побывать в нём. Вы прогуляетесь по улочкам бывшего Пиллау, рассмотрите корабли военно-морского флота, увидите крепость, аэродром «Нойтиф» и другие места. На набережной полюбуетесь старинным маяком, а на пляже попробуете найти кусочек янтаря.

💫 Янтарный. Где, как не здесь, наблюдать за добычей солнечного камня? Вы побываете в мини-карьере и янтарной пирамиде, узнаете про процесс обработки янтаря. Также в программе парк им. Беккера, лучший пляж России, лютеранская кирха и другие места.

💦 Светлогорск. Прогулявшись по его атмосферным улицам со старинными виллами, вы поймёте, почему город заслужил репутацию лучшего курорта. Вы насладитесь не только архитектурой, но и многочисленными парками и видами на крутые песчаные склоны на берегу Балтики.

P.S. В Янтарном и Светлогорске у вас будет достаточно свободного времени, чтобы заглянуть в одно из местных кафе на обед.

Организационные детали