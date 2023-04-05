От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью

Балтийск, Янтарный, Светлогорск - за 1 день

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Отправляемся в 3 удивительных города Калининградской области, чтобы погрузиться в 3 темы, которые красной нитью проходят сквозь историю края. В самом западном городе России, Балтийске, вы познакомитесь с его стратегической ролью. В столице по добыче янтаря, Янтарном, узнаете больше про солнечный камень. А в главном курорте, Светлогорске, насладитесь архитектурой и уютом.
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
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Описание

Что вас ожидает

🛥 Балтийск. Этот самый западный город страны долгое время был закрыт для посещения — тем интереснее побывать в нём. Вы прогуляетесь по улочкам бывшего Пиллау, рассмотрите корабли военно-морского флота, увидите крепость, аэродром «Нойтиф» и другие места. На набережной полюбуетесь старинным маяком, а на пляже попробуете найти кусочек янтаря.

💫 Янтарный. Где, как не здесь, наблюдать за добычей солнечного камня? Вы побываете в мини-карьере и янтарной пирамиде, узнаете про процесс обработки янтаря. Также в программе парк им. Беккера, лучший пляж России, лютеранская кирха и другие места.

💦 Светлогорск. Прогулявшись по его атмосферным улицам со старинными виллами, вы поймёте, почему город заслужил репутацию лучшего курорта. Вы насладитесь не только архитектурой, но и многочисленными парками и видами на крутые песчаные склоны на берегу Балтики.

P.S. В Янтарном и Светлогорске у вас будет достаточно свободного времени, чтобы заглянуть в одно из местных кафе на обед.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Дополнительно оплачивается вход на смотровую площадку карьера Янтарного комбината (по желанию) — 250–350 руб. /чел. и обед в кафе

во вторник, четверг и субботу в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Победы 10
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Янтарный
Набережная
Популярные места
Светлогорск
Балтийск
Парки
Природа и пейзажи
Крепость Пиллау
Янтарный комбинат
Улицы и переулки
Кирхи
Религиозные
Смотровые площадки
Балтийск, Янтарный, Светлогорск

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